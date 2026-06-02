Aino-Kaisa Pekonen: Puolustusmenojen miljardiluokan lisäyksistä on käytävä laajempaa keskustelua

– Vasemmistoliitto jakaa työryhmän raportin näkemyksen siitä, että Suomen ja Naton puolustuksen toimintaympäristö on epävakaa ja että Venäjä on pitkäaikainen ja vaikeasti ennakoitava uhka, johon on varauduttava. Meidän näkemyksemme raportin johtopäätöksistä kuitenkin eroavat jonkin verran muun parlamentaarisen ryhmän näkemyksistä, Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

– Raportti ei tuo selvästi esiin sitä rajua muutosta, joka Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa on tapahtunut ja joka myös vaikuttaa Suomen ja koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Naton toimintaan. Yhdysvaltojen sitoutuminen esimerkiksi Natoon ei ole enää itsestäänselvyys, Pekonen sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä Euroopan tulisi ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan sekä vähentää riippuvuuttaan Yhdysvalloista.

– Nykyisessä turvallisuustilanteessa Suomen ja Euroopan on panostettava puolustukseen. Tässä raportissa esitetyt tarpeet puolustuksen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ylittävät kuitenkin kustannuksiltaan selvästi jopa Naton asettaman 3,5% tavoitetason. Ennen tällaisten johtopäätösten tekemistä olisi välttämätöntä käydä laaja parlamentaarinen keskustelu ja kansalaiskeskustelu miljardiluokan puolustusmenojen rahoittamisesta, Pekonen sanoo.

– Puolustuksen rahoittamista ei voi kytkeä irti politiikan muilta sektoreilta ja eriarvoistava talouspolitiikka vaikuttaa heikentävästi kokonaisturvallisuuteen.

Vasemmistoliitto ei myöskään sitoudu Naton Haagin huippukokouksessa asettamaan puolustusmenositoumukseen ja on tuonut tämän kannan esiin jo puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä. Prosenttien lukkoon lyömisen sijaan oleellisempaa on se, miten rahat käytetään, mihin meillä on varaa ja mikä on kulloistenkin panostusten yhteiskunnallinen vaikutus.

– Turvallisuuteen on nyt panostettava, mutta suomalaisten turvallisuudesta huolehtimiseen vaaditaan myös muita toimia kuin aseellisesta puolustuksesta huolehtiminen. On tärkeää, että huolehdimme esimerkiksi suomalaisten mielenterveydestä, terveydenhuollosta ja toimeentulosta sekä nuorten uskosta tulevaisuuteen, Pekonen sanoo.