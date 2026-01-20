Activate Games Helsinki Oy

Activate Games laajenee koko Pohjoismaihin

2.6.2026 18:59:34 EEST | Activate Games Helsinki Oy | Tiedote

Jaa

Activate Games Scandinavia laajentaa aktiivisen pelaamisen elämykset koko Pohjoismaiden alueelle. Helsingin lippulaivakohde on käynnistänyt nopean kasvun, ja ensimmäisen vuoden aikana alueelle avautuu jopa kahdeksan elämyskeskusta.

Activate Gamesin hittipeli MegaGrid vie pelaajat "maa on laavaa" -tyyliseen peliin, jossa nopeus ja tiimityö ratkaisevat.
Activate Gamesin hittipeli MegaGrid vie pelaajat "maa on laavaa" -tyyliseen peliin, jossa nopeus ja tiimityö ratkaisevat.

Activate Games Scandinavia kasvaa vauhdilla ja tuo aktiivisen pelaamisen elämyksiä yhä useamman pohjoismaalaisen ulottuville. Helsingissä alkuvuodesta avattu lippulaivakohde on toiminut tärkeänä lähtökohtana laajentumiselle, ja kevään aikana uusia keskuksia on avattu Osloon, Göteborgiin ja Kööpenhaminaan.

Kasvun vilkas tahti jatkuu koko vuoden. Seuraavaksi avataan kaksi uutta keskusta Tukholmaan, toinen toimipiste Osloon sekä uusi kohde Bergeniin. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Activate Games Scandinavia avaa yhteensä jopa kahdeksan elämyskeskusta eri puolille Pohjoismaita.

Activate on maailman ensimmäinen aktiiviseen pelaamiseen perustuva elämys, jossa fyysinen liikkuminen ja digitaalinen peliteknologia yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Pelaajat hyppivät, kiipeävät, väistelevät ja ratkaisevat pulmia reaaliaikaisesti muuttuvissa pelihuoneissa, joissa lopputulokseen vaikuttavat sekä nopea reagointi että toimiva yhteistyö.

Pohjoismaista nopeasti kasvava ydinalue

Pohjoismaat ovat nousseet nopeasti yhdeksi Activate-konseptin nopeimmin kasvavista alueista. Jokainen avajaisviikonloppu on myyty loppuun, ja kävijöiden palaute on ollut poikkeuksellisen vahvaa.

– Rakensimme Activaten tuomaan ihmiset yhteen live-pelien kautta, joissa ratkaisevat taidot, nokkeluus ja tiimityö. Viimeisin laajentuminen Tanskaan tuo Activaten yhä useamman pohjoismaisen pelaajan ulottuville, kun rakennamme yhteisöä Euroopassa, sanoo kanadalainen Adam Schmidt, Activate Gamesin perustaja ja toimitusjohtaja. (PRNewswire)

Kesäkausi merkitsee uutta vaihetta, kun yhä useammat etsivät yhteisiä elämyksiä ystävien, perheen ja työyhteisöjen kesken. Activate tarjoaa energisen ja helposti lähestyttävän tavan viettää aikaa yhdessä sekä haastaa itseään. Kokemus voi myös innostaa täysin uuden harrastuksen pariin. Kesälle on suunnitteilla sarjakorttikampanjoita, uusia pelejä sekä maidenvälisiä turnauksia, jotka palkitsevat aktiivisia kävijöitä.

Activate-teknologia tuo mukanaan myös kilpailullisen ulottuvuuden kansainvälisellä tasolla. Kevään Activate Global Leaguessa pelasi yli 600 joukkuetta ympäri maailmaa, ja kaikki kuusi Helsingin toimipistettä edustavaa joukkuetta etenivät pudotuspeleihin.

Lähde: Activate Games pääkonttori, lehdistötiedote 29.5.2026 (PRNewswire)

Avainsanat

activityactivategamesentertainmentgameexperience

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tiimityö, yhteistyö ja kommunikointi ovat keskeinen osa Activate Gamesin viehätystä, ja meillä pääset todella testaamaan yhteistyötaitojasi.
Tiimityö, yhteistyö ja kommunikointi ovat keskeinen osa Activate Gamesin viehätystä, ja meillä pääset todella testaamaan yhteistyötaitojasi.
Lataa
Activate Gamesin pelit sopivat kaikille yli 5-vuotiaille, meillä viihtyy koko perhe.
Activate Gamesin pelit sopivat kaikille yli 5-vuotiaille, meillä viihtyy koko perhe.
Lataa
Activate Gamesin pelit yhdistävät taidon, fyysisen ketteryyden ja ongelmanratkaisun, ja yhteistyö on avain voittoon.
Activate Gamesin pelit yhdistävät taidon, fyysisen ketteryyden ja ongelmanratkaisun, ja yhteistyö on avain voittoon.
Lataa
Henkilökohtainen pelaajaprofiili seuraa edistymistäsi Activate Gamesin peleissä, ja voittamillasi kolikoilla voit lunastaa palkintoja.
Henkilökohtainen pelaajaprofiili seuraa edistymistäsi Activate Gamesin peleissä, ja voittamillasi kolikoilla voit lunastaa palkintoja.
Lataa

Activate Games Scandinavia

Vuonna 2019 Kanadan Winnipegissä perustettu Activate toimii jo yli 90 toimipisteessä maailmanlaajuisesti ja jatkaa nopeaa kansainvälistä laajentumistaan myös Euroopassa. Activate Games Scandinavian tavoitteena on rakentaa Pohjoismaihin täysin uusi vapaa-ajan kategoria, jossa liikkuminen, pelaaminen ja sosiaalinen yhdessäolo yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Activate Games Helsinki Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye