Activate Games laajenee koko Pohjoismaihin

Activate Games Scandinavia kasvaa vauhdilla ja tuo aktiivisen pelaamisen elämyksiä yhä useamman pohjoismaalaisen ulottuville. Helsingissä alkuvuodesta avattu lippulaivakohde on toiminut tärkeänä lähtökohtana laajentumiselle, ja kevään aikana uusia keskuksia on avattu Osloon, Göteborgiin ja Kööpenhaminaan.

Kasvun vilkas tahti jatkuu koko vuoden. Seuraavaksi avataan kaksi uutta keskusta Tukholmaan, toinen toimipiste Osloon sekä uusi kohde Bergeniin. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Activate Games Scandinavia avaa yhteensä jopa kahdeksan elämyskeskusta eri puolille Pohjoismaita.

Activate on maailman ensimmäinen aktiiviseen pelaamiseen perustuva elämys, jossa fyysinen liikkuminen ja digitaalinen peliteknologia yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Pelaajat hyppivät, kiipeävät, väistelevät ja ratkaisevat pulmia reaaliaikaisesti muuttuvissa pelihuoneissa, joissa lopputulokseen vaikuttavat sekä nopea reagointi että toimiva yhteistyö.

Pohjoismaista nopeasti kasvava ydinalue

Pohjoismaat ovat nousseet nopeasti yhdeksi Activate-konseptin nopeimmin kasvavista alueista. Jokainen avajaisviikonloppu on myyty loppuun, ja kävijöiden palaute on ollut poikkeuksellisen vahvaa.

– Rakensimme Activaten tuomaan ihmiset yhteen live-pelien kautta, joissa ratkaisevat taidot, nokkeluus ja tiimityö. Viimeisin laajentuminen Tanskaan tuo Activaten yhä useamman pohjoismaisen pelaajan ulottuville, kun rakennamme yhteisöä Euroopassa, sanoo kanadalainen Adam Schmidt, Activate Gamesin perustaja ja toimitusjohtaja. (PRNewswire)

Kesäkausi merkitsee uutta vaihetta, kun yhä useammat etsivät yhteisiä elämyksiä ystävien, perheen ja työyhteisöjen kesken. Activate tarjoaa energisen ja helposti lähestyttävän tavan viettää aikaa yhdessä sekä haastaa itseään. Kokemus voi myös innostaa täysin uuden harrastuksen pariin. Kesälle on suunnitteilla sarjakorttikampanjoita, uusia pelejä sekä maidenvälisiä turnauksia, jotka palkitsevat aktiivisia kävijöitä.

Activate-teknologia tuo mukanaan myös kilpailullisen ulottuvuuden kansainvälisellä tasolla. Kevään Activate Global Leaguessa pelasi yli 600 joukkuetta ympäri maailmaa, ja kaikki kuusi Helsingin toimipistettä edustavaa joukkuetta etenivät pudotuspeleihin.

Lähde: Activate Games pääkonttori, lehdistötiedote 29.5.2026 (PRNewswire)