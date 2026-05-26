VR on mukana Suomen Partiolaisten Explo-tapahtumassa Lahdessa

Valtakunnallinen Explo on 15-17-vuotiaiden partiolaisten eli samoajien ikioma tapahtuma ja monelle ikäkausiohjelman kohokohta. Tapahtuma järjestetään 9.–11.10.2026 Lahdessa ja sinne odotetaan 2000 osallistujaa eri puolilta Suomea. Explolle osallistujia ja tekijöitä kannustetaankin saapumaan Lahteen junalla.

“Lahteen on helppo saapua vähäpäästöisesti junalla, asuipa sitten missä päin Suomea tahansa”, toteaa tapahtuman toinen johtaja Minna Pyykkönen.

Explo tarjoaa samoajille ainutlaatuisen tapahtuman: uusia ystäviä ympäri Suomen ja mahdollisuuden vahvistaa oman vartion yhteishenkeä. Unohtamatta huikeita elämyksiä ja hauskaa tekemistä koko viikonlopuksi.

VR tukee tapahtumaa useilla tavoilla

VR tukee Explon stipendikassaa, jonka avulla mahdollisimman monella nuorella on mahdollisuus osallistua tapahtumaan perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

VR näkyy myös tapahtumaviikonloppuna lauantaipäivän ohjelmassa, kun osallistujat kiertävät Lahden keskustan alueelle levittäytyneitä rastipisteitä.

VR:lle on tärkeää olla mukana mahdollistamassa nuorten omaa tapahtumaa:

”Jaamme partiolaisten kanssa yhteisen arvopohjan, jossa korostuvat vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja usko tulevaisuuteen. Siksi meille on luontevaa sitoutua yhteistyöhön, joka monin tavoin tukee nuorten mahdollisuuksia ja toivoa tässä muuttuvassa maailmassa”, sanoo VR:n kaukoliikennejohtaja Meri Vainikka.

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä noin 700 lippukunnassa ympäri maan. VR puolestaan on toiminut Suomen raideliikenteen keskeisenä toimijana jo 164 vuoden ajan ja edistää vähäpäästöistä matkustamista arvojensa ohjaamana: välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan.

