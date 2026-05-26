VR on mukana Suomen Partiolaisten Explo-tapahtumassa Lahdessa
2.6.2026 09:01:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Suomen Partiolaisten ja VR:n monivuotisen yhteistyön seuraava ponnistus on syksyllä Lahdessa järjestettävä partiolaisten vuoden päätapahtuma Explo. VR on yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista.
Valtakunnallinen Explo on 15-17-vuotiaiden partiolaisten eli samoajien ikioma tapahtuma ja monelle ikäkausiohjelman kohokohta. Tapahtuma järjestetään 9.–11.10.2026 Lahdessa ja sinne odotetaan 2000 osallistujaa eri puolilta Suomea. Explolle osallistujia ja tekijöitä kannustetaankin saapumaan Lahteen junalla.
“Lahteen on helppo saapua vähäpäästöisesti junalla, asuipa sitten missä päin Suomea tahansa”, toteaa tapahtuman toinen johtaja Minna Pyykkönen.
Explo tarjoaa samoajille ainutlaatuisen tapahtuman: uusia ystäviä ympäri Suomen ja mahdollisuuden vahvistaa oman vartion yhteishenkeä. Unohtamatta huikeita elämyksiä ja hauskaa tekemistä koko viikonlopuksi.
VR tukee tapahtumaa useilla tavoilla
VR tukee Explon stipendikassaa, jonka avulla mahdollisimman monella nuorella on mahdollisuus osallistua tapahtumaan perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
VR näkyy myös tapahtumaviikonloppuna lauantaipäivän ohjelmassa, kun osallistujat kiertävät Lahden keskustan alueelle levittäytyneitä rastipisteitä.
VR:lle on tärkeää olla mukana mahdollistamassa nuorten omaa tapahtumaa:
”Jaamme partiolaisten kanssa yhteisen arvopohjan, jossa korostuvat vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja usko tulevaisuuteen. Siksi meille on luontevaa sitoutua yhteistyöhön, joka monin tavoin tukee nuorten mahdollisuuksia ja toivoa tässä muuttuvassa maailmassa”, sanoo VR:n kaukoliikennejohtaja Meri Vainikka.
Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä noin 700 lippukunnassa ympäri maan. VR puolestaan on toiminut Suomen raideliikenteen keskeisenä toimijana jo 164 vuoden ajan ja edistää vähäpäästöistä matkustamista arvojensa ohjaamana: välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan.
Lue lisää VR:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyöstä: Yhä useampi partiolainen menee metsään junalla – VR ja Suomen Partiolaiset aloittavat monivuotisen yhteistyön | VR Group
Yhteyshenkilöt
VR MediadeskPuh:+358 (0)29 434 7123viestinta@vr.fi
Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta VR-Yhtymä Oyj
VR:n veturi- ja tavaravaunumyynnit jatkuvat – huutokauppaan ilmoittautuminen on nyt käynnissä26.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
VR jatkaa rautatiekaluston myyntejä muille alan toimijoille ja tukee samalla alan markkinaehtoista kilpailua Suomessa. Tällä kertaa myyntiin tulee kunnostettavia vetureita ja tavaravaunuja. Ilmoittautuminen huutokauppaan on avoinna 30.6.2026 saakka.
VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa päättyneet19.5.2026 14:31:17 EEST | Tiedote
VR:n maaliskuussa käynnistämätmuutosneuvottelut koskien logistiikkaliiketoimintaa ja kunnossapitotoimintoja ovat päättyneet. Neuvotteluiden taustalla ovat erityisesti teollisuuden suhdannevaihtelut sekä asiakastarpeiden muutokset, jotka ovat vähentäneet kuljetusmääriä ja ratapihatyötä. Samalla VR:n kunnossapitotoimintaa on tarpeen uudistaa, jotta se tukee mahdollisimman tehokkaasti yhtiön liiketoimintoja ja kilpailukykyä. Muutosneuvottelut käynnistyivät tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Alustava arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 henkilöä, ja neuvotteluiden lopputuloksena työsuhde päättyy enintään 88 henkilön osalta. Mahdolliset eläköitymiset ja henkilöstön siirtymiset muihin tehtäviin yhtiön sisällä voivat edelleen vähentää irtisanottavien määrää. Lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia tarjota muuta työtä irtisanottavien määrän vähentämiseksi. Veturinkuljettajien osalta toteutetaan tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen v
VR kutsuu vaihtamaan ruudut reissuihin – bingetä kesällä Suomea suoratoistopalvelun hinnalla19.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset viettävät vapaa-aikaansa yhä enemmän ruutujen äärellä. VR kannustaa nyt alkavassa Binge Finland -kesäkampanjassaan ahmimaan sarjojen sijaan Suomea.
VR investoi 10 miljoonaa euroa Pieksämäelle – uusi pyöräkertasorvi vahvistaa Suomen huoltovarmuutta13.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
VR on ottanut Pieksämäellä käyttöön uuden junakaluston pyöräkertojen kunnossapitokeskuksen ja modernin pyöräkertasorvin. Investointi vahvistaa merkittävästi Suomen huoltovarmuutta ja junaliikenteen toimintavarmuutta, sillä Suomessa on nyt kaksi rautatieliikenteen toiminnan kannalta kriittistä pyöräkertasorvia aiemman yhden sijaan.
Suositun Riihimäki–Hanko kesäjunan liput tulevat myyntiin12.5.2026 09:50:13 EEST | Tiedote
Suosittu kesäinen junayhteys kuljettaa matkustajia Riihimäen ja Hangon välillä tänäkin vuonna. Lipunmyynti Riihimäki–Hanko-lähijunaan alkaa tiistaina 12.5., ja junalla pääsee matkustamaan joka päivä 22.6.–26.7.2026 välisenä aikana. Kesäjunan matkan varrella on Hangon lisäksi myös muita mielenkiintoisia kohteita, joihin kannattaa tutustua. Muun muassa Tammisaaressa riittää mukavaa tekemistä koko perheelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme