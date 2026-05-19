Oikea koira oikeaan kotiin – tässä Kennelliiton vinkit onnistuneeseen pennunhankintaan

- Koiran hankinta on suuri päätös, joka vaikuttaa perheen elämään parhaimmillaan yli viidentoista vuoden ajan. Niin koiran kuin koiran hankkijoidenkin kannalta on tärkeää, että oikea koira päätyy oikeaan kotiin, painottaa Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

Harkitse tarkkaan ennen koiran hankintaa

Koira tuo omistajalleen iloa, mutta myös vastuuta ja velvollisuuksia. Koiran omistajalta tulee löytyä aikaa, halua ja kykyä kouluttaa koira, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa, sekä rahaa koiran ostoon, ruokiin, tarvikkeisiin ja eläinlääkärikuluihin.

Jos epäilet, löytyykö sinulta näitä kaikkia nyt ja tulevina vuosina, harkitse vakavasti ostopäätöksen lykkäämistä myöhemmäksi.

Tiedosta, että kaikki myyjät eivät ole liikkeellä hyvin aikein

Älä koskaan osta koiraa säälistä epämääräisistä olosuhteista. Näin toimimalla tuet pentutehtailua, ja kärsimys jatkuu seuraaville koirille.

Koiran hinta ei kerro koko tarinaa. Korkea hinta voi heijastaa jalostustyön arvoa, mutta toisaalta se voi kertoa suuresta kysynnästä. Suositut rodut saattavat houkutella markkinoille myös sellaisia myyjiä, joille esimerkiksi vanhempien terveystutkimukset ja pentujen rekisteröinti ovat toissijaisia asioita.

Tarkista ennen koiran kauppaa, onko pentueen vanhemmille tehty tarvittavat terveystutkimukset, onko pentue rekisteröity Kennelliittoon, ja saatko ostajana pennusta kirjallisen kauppasopimuksen. Jos koirasta pyydetään ennakkoon varausmaksu, sopikaa sen ehdoista kirjallisesti ja tarkasti.

Kennelliiton kauppasopimuksia voi käyttää koiran kaupassa vain myyjä, joka kasvattaa Kennelliittoon rekisteröitäviä rotukoiria.

Tiedä mitä hankit – rekisteröidyistä rotukoirista löydät parhaiten taustatietoa

Koirarotuja on yli 300 erilaista. On esimerkiksi aktiivisia, rauhallisia, pieniä, suuria, kovaluonteisia, lempeitä, metsästysviettisiä, vahtimiseen taipuvaisia – ominaisuuksien määrä on valtava. Koirarodut ovat syntyneet siksi, että tiettyihin tehtäviin on tarvittu tietyillä ominaisuuksilla varustettuja koiria.

- Sama idea palvelee myös nykypäivän koiranostajaa. Sinulla on parhaat edellytykset saada odotusten mukainen koira, kun tutustut rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja valitset rodun realististen odotusten pohjalta ottaen huomioon rodun aktiivisuuden, luonteen ja ominaisuudet. Valitse sellainen rotu, jonka luonne sopii parhaiten sinulle, neuvoo Onza.

Rekisteröidyn rotukoiran taustat voi tutkia Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä. Sieltä löytyvät rekisteröityjen koirien terveystutkimustulokset, näyttely- ja koesuoritukset ja paljon muuta monessa sukupolvessa. Tiedot auttavat sinua selvittämään, millaisesta pentueesta olet koiraa ostamassa.

Tutustu koirankasvattajiin

Kun olet valinnut itsellesi sopivimman rodun, ole yhteydessä sen rotujärjestöön tai rotuyhdistykseen. Heidän verkkosivuiltaan tai yhteyshenkilöiltään löydät tietoa rodun kasvattajista ja tarjolla olevista pentueista.

Hanki aina koira vain luotettavalta ja osaavalta kasvattajalta. Hyvältä kasvattajalta on parhaat mahdollisuudet saada terve, terveluonteinen ja oikein hoidettu pentu. Hyvä kasvattaja on kiinnostunut siitä, että jokainen pentu pääsee hyvään kotiin, ja että kukin ostaja saa juuri itselleen sopivimman pennun.

Ole yhteydessä kasvattajaan, keskustele ja kysele. Älä hämmästy, jos kasvattaja kyselee myös sinulta koirapitoon liittyvistä suunnitelmistasi. Hyvä kasvattaja on kiinnostunut siitä, että jokainen hänen kasvattamansa pentu pääsee hyvään kotiin, ja että kukin saa juuri itselleen sopivimman pennun. Hyvä kasvattaja on myös tärkeä tietopankki ja apunasi: hän tuntee rodun, on nähnyt pentusi elämän alkutaipaleen ja osaa neuvoa koira-arjen kysymyksissä.

Lisätietoa koiran hankinnasta

Tutustu Kennelliiton tuottamaan materiaaliin, kuten Hankikoira.fi-sivustoon, Kennelliiton podcasteihin ja Digitassu-verkkokursseihin. Paljon tietoa löytyy myös rotujärjestöjen ja rotuyhdistysten verkkosivuilta.

