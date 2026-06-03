Korvausten maksu Evijärven vedenkorkeuden nostamisesta alkaa (Etelä-Pohjanmaa)
4.6.2026 08:10:00 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Evijärven säännöstelyn muuttamiseen liittyvien korvausten maksaminen aloitetaan kesäkuussa 2026. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa, joten Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2025 antama vesilupapäätös on nyt lainvoimainen. Säännöstelyluvan haltija Lounais-Suomen elinvoimakeskus käynnistää hankkeesta aiheutuneiden korvausten maksamisen ja tiedustelee kiinteistönomistajilta maksuyhteystietoja.
Evijärven uusi säännöstelylupa on otettu käyttöön jo kesällä 2025. Säännöstelymuutoksen myötä Evijärven vedenkorkeuden säännöstelyn ylä- ja alarajat sekä tavoitevyöhykkeen rajat nousivat kymmenellä senttimetrillä. Tavoitevyöhykkeellä tarkoitetaan vedenkorkeuden vaihteluväliä, jolla vedenpintaa on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä pitämään. Vedenpinnan nousun seurauksena pieni osa ranta-alueista jäi pysyvästi veden alle. Tämän alueen pinta-ala on yhteensä noin 16 hehtaaria. Lisäksi alavilla alueilla peltojen kuivatushyöty heikkeni ja vaikutus ulottuu noin 310 hehtaarin alueelle.
– Näitä edunmenetyksiä koskevia korvauksia maksetaan tänä vuonna yhteensä hieman yli 230 000 euroa, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Sari Yli-Mannila Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Korvausten maksaminen alkaa kesäkuussa 2026 niille kiinteistöille, joiden omistajat ovat ilmoittaneet maksuyhteystietonsa vesilupaprosessin aikana. Lounais-Suomen elinvoimakeskus on yhteydessä muiden kiinteistöjen omistajiin tarvittavien tietojen saamiseksi. Kiinteistöjen omistajatiedot on tarkistettu huhtikuun lopussa.
Korvaukset maksetaan aluehallintoviraston vuonna 2022 antaman lupapäätöksen mukaisesti. Korvauksia saavat nyt niiden kiinteistöjen omistajat, jotka ovat tyytyneet päätöksessä määrättyihin korvauksiin, ja joille aiheutuu vähintään viiden euron suuruinen edunmenetys. Lounais-Suomen elinvoimakeskus on yhteydessä kiinteistöjen omistajiin ja toimeenpanee korvausten maksamisen, mutta Evijärven kunta on lupautunut maksamaan puolet korvauksista. Lisäksi Evijärven vesialueita omistavat osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet luopua korvauksista.
Evijärven vedenpinnan nosto parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia, kuten veneilyä ja kalastusta sekä edistää rantojen virkistyskäyttöä. Järven talvenaikaisen happitilanteen ja muun muassa kalojen elinolosuhteiden sekä vesien tilan oletetaan parantuvan järven vesitilavuuden lisääntyessä. Vedenpinnan nostolla arvioidaan olevan myös vesistön umpeenkasvua hidastava vaikutus. Elinvoimakeskus seuraa säännöstelyn muutoksen vaikutuksia vedenlaadun ja kasvillisuuden osalta viiden vuoden ajan ja kalaston osalta vuoteen 2035 saakka.
Lisätietoja:
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosasto:
Pohjoisen vesistöyksikön päällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
johtava vesitalousasiantuntija Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
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Tietoa julkaisijasta
Elinvoimakeskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueiden elinvoimaa monialaisesti ja yhteistyöllä. Elinvoimakeskukset hoitavat mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä, tuntevat alueiden tarpeet ja toimivat paikallisesti.
Kymmenen uutta elinvoimakeskusta aloittaa toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskukset perustetaan nykyisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) pohjalta.
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