Ramboll jatkaa Metson Lokomotion-hankkeen monialaisena suunnittelu- ja rakennuttamiskumppanina
2.6.2026 09:42:35 EEST | Ramboll Finland Oy | Tiedote
Metso on tehnyt investointipäätöksen Lokomotion-teknologiakeskushankkeen toisesta vaiheesta Tampereen Lahdesjärvelle. Ramboll jatkaa hankkeessa monialaisena suunnittelu- ja rakennuttamiskumppanina vastaten laaja-alaisesti uuden murskaintehtaan suunnittelu-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluista yhdessä projektin muiden osapuolten kanssa.
Lokomotion-teknologiakeskus muodostaa modernin ja resurssitehokkaan tuotanto- ja teknologiakokonaisuuden, jossa suunnitellaan, testataan ja valmistetaan kivimurskeiden ja hiekan tuotantoteknologioita, laitteita ja komponentteja. Toisen vaiheen investointi on noin 60 miljoonaa euroa.
Rakentaminen käynnistyy kesäkuussa 2026 maanrakennustöillä, ja uuden murskaintehtaan tuotannon arvioidaan käynnistyvän syksyllä 2028. Toinen vaihe toteutetaan rinnakkain ensimmäisen vaiheen kanssa, jonka rakentaminen on parhaillaan käynnissä.
Ramboll vastaa hankkeen uudisrakennusten pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakenne-, LVI-, sähkö-, energia-, akustiikka- ja rakennusautomaatiosuunnittelusta. Lisäksi Rambollin tehtäviin kuuluvat palotekninen suunnittelu, tietomallikoordinointi, puhtauden- ja kosteudenhallintakoordinointi sekä geotekninen suunnittelu.
Rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy, joka vastaa hankkeen projektinjohdosta, työmaavalvonnasta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä.
Lokomotion-hankkeen ensimmäinen vaihe on edennyt aikataulussa kesästä 2024 lähtien. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan mobiilimurskainten kokoonpano- ja testaustilat sekä varastotilat. Vaiheen arvioidaan valmistuvan kolmannella vuosineljänneksellä 2027.
Koko teknologiakeskuksen rakennuslupa kattaa noin 66 000 neliömetrin kokonaisuuden. Myöhemmissä vaiheissa alueelle on tarkoitus toteuttaa tutkimuskeskus, huoltokorjaamo ja toimistotiloja. Teknologiakeskuksen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella.
Mikael Lindgren
Service Line Director, Industry ＆ Infrastructure Facilities
Ramboll Finland Oy
+358 44 7688302
Markus Klemetti
Director, Real Estate Project Management Local Offices
Ramboll CM Oy
+358 40 6614241
Tietoja julkaisijasta
Ramboll on johtava kestävien kaupunkien ja yhteiskuntien suunnittelu- ja konsultointiyritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee yli 18 000 asiantuntijaa globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ja kestävät ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa.
