MTV Oy

Leijonien mestaruusmatka tavoitti MTV:llä 3,8 miljoonaa suomalaista

2.6.2026 09:34:34 EEST | MTV Oy | Tiedote

Suomen mestaruusjuhliin huipentunut jääkiekon MM-turnaus keräsi suomalaiset sankoin joukoin MTV:n kisalähetysten äärelle. Sunnuntai-illan finaalitrilleriä seurasi 2,7 miljoonaa suomalaista.

Sunnuntain finaalissa Leijonia vastassa oli kisaisäntä Sveitsi äänekkään kotiyleisönsä tukemana. Sveitsi–Suomi-finaali tavoitti MTV Katsomossa sekä MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla huimat 2,7 miljoonaa suomalaista. Myös ottelun keskikatsojamäärä kohosi kevään ennätykseen, yli 2 miljoonaan.

Yhteensä MTV:n MM-turnauksen ottelu- ja studiolähetykset tavoittivat 3,8 miljoonaa suomalaista – eli lähes 70 % väestöstä. Tätä suuremman suomalaisyleisön jääkiekon MM-turnaus tavoitti viimeksi vuoden 2023 kotikisoissa, jolloin MTV välitti yksinoikeudella kaikki turnauksen ottelut.

”Suomalaiset seurasivat Leijona-joukkueen matkaa tiiviisti läpi turnauksen. Mestaruusjuhliin huipentunut turnaus tarjosi katsojille juuri sitä, mitä urheilu on parhaimmillaan: suuria tunteita, yhteisiä puheenaiheita ja ikimuistoisia hetkiä. MTV:n urheilukesän tahti ei hellitä, sillä seuraava jättiturnaus, jalkapallon MM-kilpailut, odottaa jo kulman takana”, kertoo MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta.

Historiallisen suuri jalkapallon MM-lopputurnaus käynnistyy 11.6., ja MTV esittää avausottelusta lähtien puolet turnauksen otteluista. Kesän urheilutarjonnan kohokohtiin kuuluvat myös Suomen MM-ralli, yleisurheilun Timanttiliiga, ATP-tennis ja valikoidut NHL Stanley Cupin finaaliottelut kolmannesta pelistä aina mestaruusjuhliin saakka.

Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-mittaus, kaikki 3+ vuotiaat, keskikatsojamäärä = ohjelman  minuuttiyleisöjen keskiarvo, tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua

Yhteyshenkilöt

Maiju Saloranta, ohjelmaviestintä, maiju.saloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, tutkimusjohtaja, taina.mecklin@mtv.fi
Iina Eloranta, sisältö- ja kanavajohtaja, iina.eloranta@mtv.fi

MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi

