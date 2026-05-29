Leijonien mestaruusmatka tavoitti MTV:llä 3,8 miljoonaa suomalaista
2.6.2026 09:34:34 EEST | MTV Oy | Tiedote
Suomen mestaruusjuhliin huipentunut jääkiekon MM-turnaus keräsi suomalaiset sankoin joukoin MTV:n kisalähetysten äärelle. Sunnuntai-illan finaalitrilleriä seurasi 2,7 miljoonaa suomalaista.
Sunnuntain finaalissa Leijonia vastassa oli kisaisäntä Sveitsi äänekkään kotiyleisönsä tukemana. Sveitsi–Suomi-finaali tavoitti MTV Katsomossa sekä MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla huimat 2,7 miljoonaa suomalaista. Myös ottelun keskikatsojamäärä kohosi kevään ennätykseen, yli 2 miljoonaan.
Yhteensä MTV:n MM-turnauksen ottelu- ja studiolähetykset tavoittivat 3,8 miljoonaa suomalaista – eli lähes 70 % väestöstä. Tätä suuremman suomalaisyleisön jääkiekon MM-turnaus tavoitti viimeksi vuoden 2023 kotikisoissa, jolloin MTV välitti yksinoikeudella kaikki turnauksen ottelut.
”Suomalaiset seurasivat Leijona-joukkueen matkaa tiiviisti läpi turnauksen. Mestaruusjuhliin huipentunut turnaus tarjosi katsojille juuri sitä, mitä urheilu on parhaimmillaan: suuria tunteita, yhteisiä puheenaiheita ja ikimuistoisia hetkiä. MTV:n urheilukesän tahti ei hellitä, sillä seuraava jättiturnaus, jalkapallon MM-kilpailut, odottaa jo kulman takana”, kertoo MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta.
Historiallisen suuri jalkapallon MM-lopputurnaus käynnistyy 11.6., ja MTV esittää avausottelusta lähtien puolet turnauksen otteluista. Kesän urheilutarjonnan kohokohtiin kuuluvat myös Suomen MM-ralli, yleisurheilun Timanttiliiga, ATP-tennis ja valikoidut NHL Stanley Cupin finaaliottelut kolmannesta pelistä aina mestaruusjuhliin saakka.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-mittaus, kaikki 3+ vuotiaat, keskikatsojamäärä = ohjelman minuuttiyleisöjen keskiarvo, tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju Saloranta, ohjelmaviestintä, maiju.saloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, tutkimusjohtaja, taina.mecklin@mtv.fi
Iina Eloranta, sisältö- ja kanavajohtaja, iina.eloranta@mtv.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Suomi etenee mitalipeleihin – torstain ottelua seurasi lähes 1,9 miljoonaa suomalaista29.5.2026 16:38:45 EEST | Tiedote
Suomalaiset seurasivat torstaina tiiviisti, kun Leijonat otti varmoin ottein voiton Tshekistä puolivälierissä. Suomen matkaa turnauksen aikana on tähän mennessä seurannut jo 3,3 miljoonaa suomalaisista.
Ennätyksiä rikkonut suursarja Konflikti saa MTV:llä jatkoa28.5.2026 17:00:00 EEST | Tiedote
Katsojaennätyksiä MTV Katsomossa rikkonut draamasarja Konflikti saa jatkoa vuonna 2027. Uuden, itsenäisen sisarsarjan Konflikti 1944 kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä.
MTV kerää katsojat suurten ohjelmailmiöiden äärelle26.5.2026 13:50:00 EEST | Tiedote
MTV:n monipuolinen ohjelmisto kiinnostaa katsojia. Viimeisen kahden viikon aikana kymmenen eri ohjelmaa on saanut MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla ison keskikatsojamäärän – puolesta miljoonasta miljoonaan. Katselu tulee monipuolisesti eri ohjelmagenreistä: urheilusta, uutis- ja ajankohtaisohjelmista, viihteestä, realitysta ja draamasta.
Kiekkohuuma kasvaa: Leijonien MM-otteluilla jo yli 2,3 miljoonaa katsojaa19.5.2026 17:35:51 EEST | Tiedote
Maanantain maalikarkelot tavoittivat MTV:llä turnauksen tähän mennessä suurimman yleisön, lähes 1,6 miljoonaa suomalaista. Yhteensä Leijonien kolme ensimmäistä ottelua ovat tavoittaneet jo yli 2,3 miljoonaa suomalaista.
Jälleen miljoonayleisö seurasi Leijonien avausottelua MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa16.5.2026 11:30:00 EEST | Tiedote
Leijonien nimekkään joukkueen kisavire kiinnostaa suomalaisia. Perjantaina pelattu Suomen avausottelu tavoitti MTV:n kanavilla ja MTV Katsomossa* lähes 1,4 miljoonaa katsojaa. Samalla ottelu nousi MTV:n kevään katsotuimmaksi ohjelmaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme