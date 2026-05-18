Mehiläisellä jälleen Suomen tyytyväisimmät yksityisasiakkaat – EPSI Rating 2026: Mehiläinen vahvistaa asemaansa
2.6.2026 10:10:52 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen on jälleen Suomen yksityisen terveydenhuollon asiakastyytyväisyyden kärkisijalla EPSI Rating 2026 -tutkimuksen mukaan. Mehiläisen asiakastyytyväisyysindeksi on 75,1, mikä on toimialan korkein ja osoittaa erittäin tyytyväisten asiakkaiden määrän kasvua.
– Olemme erittäin ylpeitä siitä, että asiakkaamme luottavat meihin ja kokevat saavansa meillä erinomaista hoitoa. Kaiken tekemisemme ytimessä on kyky palvella asiakkaita paikallisesti mahdollisimman hyvin, ja tätä tukee vahva digitaalinen osaamisemme. Tämä on meille ensisijaisen tärkeää, ja jatkamme työtä sen eteen, että voimme tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen kaikissa palveluissamme, iloitsee Mehiläisen henkilöasiakkaista ja markkinoinnista vastaava liiketoimintajohtaja Karolus Viitala.
– Mehiläinen on onnistunut vahvistamaan asemaansa terveydenhuollon murroksessa ja erottuu selvästi toimialan kärjessä asiakastyytyväisyydessä. Mehiläisen panostus laatuun, digitaalisiin palveluihin ja asiakaskokemukseen näkyy vahvasti tuloksissa, toteaa EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen.
Onnistumisen kulmakivet: luottamus, asiakaskokemus ja digipalvelut
EPSI Rating -tutkimus osoittaa, että luottamus on terveyspalveluissa poikkeuksellisen keskeinen asiakaskokemuksen ajuri. Mehiläisen asiakkaat kokevat vahvaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta hoidossa, ja luottamus omaan toimijaan sai arvosanan 77,2.
Tutkimuksen mukaan Mehiläisen vahvuus syntyy useiden asiakaskokemuksen tekijöiden yhtäaikaisesta onnistumisesta. Mehiläinen erottuu toimialatasosta erityisesti imagossa (78,0), odotusten täyttämisessä (83,1), tuotelaadussa (81,2) ja palvelulaadussa (80,3). Avoimissa vastauksissa korostuvat saatavuus, nopeus, sujuva ajanvaraus, digipalvelut ja kokemus siitä, että kokonaisuus toimii.
Myös digipalvelut ovat yhä tärkeämpi osa asiakkaan kokemaa laatua ja hoitokokemusta. Mehiläisessä on panostettu vahvasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen, mikä tukee asiakkaiden sujuvaa asiointia ja kokonaisvaltaista hoitoa.
– Tämä on jälleen upea osoitus henkilöstömme sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä asiakkaidemme hyväksi. Asiakkaiden luottamus on meille kaikki kaikessa, ja teemme joka päivä töitä ollaksemme sen arvoisia, Viitala päättää.
Asiakastyytyväisyys 2026, indeksi 0–100.
Alle 60: Asiakkaat ovat tyytymättömiä
60–75: Asiakkaat ovat tyytyväisiä
75–100: Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä
Lisätietoja:
- Mehiläinen, Karolus Viitala, liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat ja markkinointi
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta:
salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
- EPSI Rating Finland, Heidi Laitinen, maajohtaja, heidi.laitinen@epsi-finland.org
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa ja nyt myös Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen yli 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
