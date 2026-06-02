Pia Lohikoski: OAJ:n havainnot ovat pöyristyttäviä

– OAJ:n hankkima aineisto on pöyristyttävä, mutta valitettavasti omienkin havaintojeni mukainen. Oppivelvollisten kohtelu on karulla tavalla epäyhdenvertaista. Opetusministerin olisi reagoitava ammatillisen koulutuksen tilanteeseen välittömästi, Lohikoski sanoo.

Ammatillisen koulutuksen asetuksen mukaan oppivelvollisten tulisi saada lähtökohtaisesti vähintään 12 tuntia opetusta ja ohjausta osaamispistettä kohden. Selvityksen mukaan kolme neljäsosaa tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15 prosenttia vähemmän opetusta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi.

Käytännössä tämä tarkoittaa kolmen vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.

OAJ:n mukaan kukaan ei varsinaisesti valvo ammatillisen koulutuksen laatua tai määrää Suomessa. Lupa- ja valvontavirastolla on oikeus puuttua toisen asteen oppilaitosten toimintaan vain, jos joku kantelee niistä.

– Havaintoni sekä ammattiin opiskelevan nuoren äitinä, että ammatillisen koulutuksen kenttää laajasti kiertäneenä poliitikkona on ollut, että opetusta annetaan liian vähän. Tein lakialoitteen opetusmäärän lisäämisestä jo alkuvuonna 2025.

– Amikset on korjattava antamalla opiskelijoille täydet koulupäivät, riittävästi lähiopetusta, vahva oppimisen tuki sekä paremmat jatko-opintovalmiudet. 16-vuotiasta ei pidä kohdella kuin valmista aikuista, eikä ammatillinen koulutus saa perustua itseohjautuvuuden ja osaamisperusteisuuden varjolla tapahtuvaan heitteillejättöön, Lohikoski sanoo.

