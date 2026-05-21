Diakonissalaitos palkitsi ensimmäistä kertaa opinnäytetöitä – palkinto annettiin kolmelle työlle
2.6.2026 15:09:18 EEST | Diakonissalaitos | Tiedote
Diakonissalaitos palkitsee Diakonissalaitoksen säätiökonsernille tehtyjä opinnäytetöitä. Voittajat saavat tunnustuksena diplomin sekä 300 euron rahapalkinnon.
Diakonissalaitos jakaa keväällä 2026 opinnäytetyöpalkintoja kahdessa kategoriassa: Yhdenvertaisen yhteisön rakentaja ja Erityisryhmien osaaja. Kategorioihin tuli useita tasokkaita hakemuksia.
"Opinnäytetyöt ovat meille tärkeä työkalu toimintamme kehittämisessä sekä innovaatioiden syntymisessä. Haluamme palkita etenkin töitä, jotka edistävät palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistavat asiakkaidemme ja toiminnassamme mukana olevien henkilöiden osallisuutta yhteiskunnassa", kertoo Annica Moore, Diakonissalaitoksen Kehittäminen ja hankkeet -alueen johtaja.
Palkintoraatiin kuuluivat Mooren lisäksi Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Sari Hammar, Rinnekotien kehitysjohtaja Anna Eskola sekä viestintä- ja markkinointijohtaja Taina Rönnqvist.
Opinnäytetyön aiheena kehitysvammaisen asiakkaan osallisuus kirjaamiseen
Susanna Salmen opinnäytetyö tarttuu kysymykseen, kuka saa äänensä kuuluviin ja missä muodossa. Työ sai Erityisryhmien osaaja -palkinnon.
”Käytännön työssä on tullut näkyväksi, että asiakkaan osallisuus omaa elämää koskevassa dokumentoinnissa voi jäädä rajalliseksi, jolloin kirjaukset painottuvat usein ammattilaisen tuottamaan näkökulmaan”, Salmi kertoo.
Palkintoraadin mukaan työn vahvuus on siinä, että se tuo esiin henkilöstön arjen havainnot, eettiset pohdinnat ja käytännön haasteet ilman yksinkertaistuksia.
Opinnäytetyöllä ääni kehitysvammaisille henkilöille, joilla on päihdeongelma
Jarno Keskinen halusi opinnäytetyöllään mahdollistaa, että päihdeongelmaiset kehitysvammaiset saisivat äänensä kuuluviin. Työ sai Erityisryhmien osaaja -palkinnon.
“Opinnäytetyöni vahvuutena on ilman muuta se, että kohderyhmä kertoo itse heihin liittyvästä asiasta eikä se tule meidän ammattilaisten tai jonkun muun kertomana”, Keskinen toteaa.
Palkintoraadin mukaan opinnäytetyön keskeinen arvo onkin sen kokemuksellinen näkökulma. Työ tuo esiin, miten palvelujärjestelmä voi samaan aikaan suojella ja sulkea pois.
Opinnäytetyö vaikuttamisviestinnästä
Ariana Staboulisin opinnäytetyö tarkastelee sitä, miten Diakonissalaitoksen Näkymättömät-ohjelman teemoista voidaan viestiä päättäjille vaikuttavasti. Työ sai Yhdenvertaisen yhteisön rakentaja -palkinnon.
”Opinnäytetyöni merkitys kumpuaa Näkymättömät-ohjelman tärkeästä tavoitteesta edistää yhteiskunnassamme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten arjen osallisuutta ja tehdä näkymättömistä ilmiöistä nähtyjä,” Staboulis kertoo.
Palkintoraadin mukaan työn vahvuus on sen strateginen ote. Vaikuttava viestintä ei synny sattumalta, vaan edellyttää kohderyhmän ymmärtämistä, selkeyttä, eettisyyttä ja hyvää ajoitusta.
Miten opinnäytetyöpalkintoa voi hakea?
Diakonissalaitokselle ja säätiökonserniin kuuluvalle Rinnekodeille voi tehdä opinnäytetyön, gradun tai diplomityön missä tahansa korkea-asteen oppilaitoksessa, kunhan aihe sopii Diakonissalaitoksen työn kenttään. Verkkosivuillamme on opinnäytetyöaihepankki, josta voi suoraan etsiä itselleen sopivaa aihetta. Aihetta voi ehdottaa myös itse.
Tänä vuonna valmistuneista opinnäytetöistä voi jo hakea palkintoa Diakonissalaitoksen verkkosivuilta. Palkintokategoriat ovat Yhdenvertaisen yhteisön rakentaja, Erityisryhmien osaaja sekä uutena Vaikuttavasti yhdessä -palkinto.
Yhteyshenkilöt
Annica MooreKehittäminen ja hankkeet -alueen johtajaPuh:+358503525347annica.moore@diakonissalaitos.fi
Saila LindroosKehittämispäällikköRinnekoditPuh:050 350 3824saila.lindroos@rinnekodit.fi
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen. Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
