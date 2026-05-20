Säteilyturvakeskuksen määräyksiä lausuntopalvelu.fi:ssä

Säteilyturvakeskus julkaisi lausuntopalvelu.fi:ssä toukokuussa määräysluonnokset ydinpolttoaineen käsittelyn ja varastoinnin teknisistä turvallisuusvaatimuksista ja ydinlaitoksen valmiusjärjestelyistä. Näiden määräysluonnosten lausuntoaika päättyy 2.7.2026 Ensimmäiset kymmenen määräysluonnosta STUK julkaisi joulukuussa 2025. Lausuttavaksi on vielä tulossa neljä määräysluonnosta. Yhteensä määräyksiä on tulossa 25.

Ydinlaitosten luvanhaltijoita velvoittavien määräyksien uudistaminen on osa Säteilyturvakeskuksen säännöstöuudistusta. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat toiminnanharjoittajien vastuun korostaminen, vaatimusten mitoittaminen turvallisuusmerkityksen suhteen oikein ja viranomaisvalvonnan entistä tehokkaampi kohdentaminen. Viranomaisvalvontaa kohdistetaan sinne, missä ovat toiminnan riskit.

Säteilyturvakeskuksen määräysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alussa yhtä aikaa uuden ydinenergialain kanssa.

Ydinturvallisuusmääräykset lausuntopalvelussa

Luonnokset STUKin uusista ydinturvallisuusmääräyksistä sekä niihin liittyvät ympäristöselostukset ovat nähtävillä Lausuntopalvelussa osoitteessa lausuntopalvelu.fiLinkki toiselle sivustolleyja-external-link-opens-in-a-new-tab. Määräysluonnokset löytyvät linkin kautta hakusanalla "Säteilyturvakeskus": https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ListLinkki toiselle sivustolleyja-external-link-opens-in-a-new-tab. Määräysten ympäristöselostusten kuulutus löytyy sivulta "Yleistiedoksiannot ja kuulutukset".

Lisätietoja ydinturvallisuussäännöstön uudistuksesta: https://stuk.fi/ydinturvallisuussaannoston-uudistus

Ydinenergialain hallituksen esitys oli lausunnolla kesällä 2025. STUK antoi esityksestä oman lausuntonsa. Tiedosto avautuu uudessa välilehdessäyja-document-link-opens-in-a-new-tab