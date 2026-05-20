Säteilyturvakeskuksen määräyksiä lausuntopalvelu.fi:ssä
2.6.2026 11:52:07 EEST | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Säteilyturvakeskuksen uudet ydinenergian käyttöä koskevat määräykset ovat osa ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistusta. Lausuntapalveluun on toukokuussa viety kaikkiaan 21 määräystä.
Säteilyturvakeskus julkaisi lausuntopalvelu.fi:ssä toukokuussa määräysluonnokset ydinpolttoaineen käsittelyn ja varastoinnin teknisistä turvallisuusvaatimuksista ja ydinlaitoksen valmiusjärjestelyistä. Näiden määräysluonnosten lausuntoaika päättyy 2.7.2026 Ensimmäiset kymmenen määräysluonnosta STUK julkaisi joulukuussa 2025. Lausuttavaksi on vielä tulossa neljä määräysluonnosta. Yhteensä määräyksiä on tulossa 25.
Ydinlaitosten luvanhaltijoita velvoittavien määräyksien uudistaminen on osa Säteilyturvakeskuksen säännöstöuudistusta. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat toiminnanharjoittajien vastuun korostaminen, vaatimusten mitoittaminen turvallisuusmerkityksen suhteen oikein ja viranomaisvalvonnan entistä tehokkaampi kohdentaminen. Viranomaisvalvontaa kohdistetaan sinne, missä ovat toiminnan riskit.
Säteilyturvakeskuksen määräysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alussa yhtä aikaa uuden ydinenergialain kanssa.
Ydinturvallisuusmääräykset lausuntopalvelussa
Luonnokset STUKin uusista ydinturvallisuusmääräyksistä sekä niihin liittyvät ympäristöselostukset ovat nähtävillä Lausuntopalvelussa osoitteessa lausuntopalvelu.fiLinkki toiselle sivustolleyja-external-link-opens-in-a-new-tab. Määräysluonnokset löytyvät linkin kautta hakusanalla "Säteilyturvakeskus": https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ListLinkki toiselle sivustolleyja-external-link-opens-in-a-new-tab. Määräysten ympäristöselostusten kuulutus löytyy sivulta "Yleistiedoksiannot ja kuulutukset".
Lisätietoja ydinturvallisuussäännöstön uudistuksesta: https://stuk.fi/ydinturvallisuussaannoston-uudistus
Ydinenergialain hallituksen esitys oli lausunnolla kesällä 2025. STUK antoi esityksestä oman lausuntonsa. Tiedosto avautuu uudessa välilehdessäyja-document-link-opens-in-a-new-tab
Yhteyshenkilöt
Jussi HeinonenStrategia- ja kehitysjohtajaSäteilyturvakeskusPuh:+358 9 759 88 679
MediapalveluPuh:010 850 4761
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
