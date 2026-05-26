Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijäthämäläisiä osallistujia etsitään laajaan valtakunnalliseen tutkimukseen vyöruusurokotteen vaikutuksesta muistisairauksiin
2.6.2026 11:42:05 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Suomen rokotetutkimus (FVR) on aloittanut FinDementia-tutkimuksen, jossa selvitetään, voiko vyöruusurokote Shingrix® vähentää muistisairauksien riskiä. Tutkimukseen osallistuu yli 33 000 vähintään 76-vuotiasta eri puolilta Suomea. Päijät-Häme on yksi neljästä tutkimukseen osallistuvasta hyvinvointialueesta.
Vyöruusurokote on ollut käytössä EU:ssa vuodesta 2018, ja se suojaa tehokkaasti vyöruusulta. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että rokote saattaa pienentää myös muistisairauksien sekä sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä, mutta varmaa syy-yhteyttä ei vielä ole osoitettu.
FinDementia on ensimmäinen laaja satunnaistettu ja sokkoutettu tutkimus maailmassa, jossa tätä asiaa selvitetään. Tuloksia seurataan useiden vuosien ajan hyödyntäen Suomen kansallisia terveysrekistereitä.
Tutkimukseen ilmoittaudutaan sote-keskuksissa
Päijät-Hämeen alueella tutkimukseen voi ilmoittautua osallistujaksi Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan, Lahden ja Nastolan sote-keskuksissa. Ilmoittautuminen tapahtuu soittamalla yhteiseen sote-keskusten yhteydenottonumeroon 03 4108 9420 ja valitsemalla vaihtoehdoista rokotetutkimuslinja.
Tutkimukseen voivat osallistua:
- vähintään 76-vuotiaat
- henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet vyöruusurokotetta
- henkilöt, joilla ei ole todettua tai epäiltyä muistisairautta
Osallistujat saavat kaksi rokoteannosta tai lumelääkkeen. Tutkimus sisältää 2–3 käyntiä, ja osallistujia seurataan vähintään kolme vuotta.
Lisää tietoa tutkimuksesta löytyy osoitteesta findementia.fi.
Lisätietoja medialle:
osastonhoitaja Sari Kymenvirta, 044 769 2984
toimitusjohtaja Minna Honkanen, 040 663 7281
Laura Blagoev, markkinointi- ja viestintäjohtaja, FVR – Suomen rokotetutkimus
laura.blagoev@fvr.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
