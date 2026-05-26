Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijäthämäläisiä osallistujia etsitään laajaan valtakunnalliseen tutkimukseen vyöruusurokotteen vaikutuksesta muistisairauksiin

Vyöruusurokote on ollut käytössä EU:ssa vuodesta 2018, ja se suojaa tehokkaasti vyöruusulta. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että rokote saattaa pienentää myös muistisairauksien sekä sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä, mutta varmaa syy-yhteyttä ei vielä ole osoitettu.



FinDementia on ensimmäinen laaja satunnaistettu ja sokkoutettu tutkimus maailmassa, jossa tätä asiaa selvitetään. Tuloksia seurataan useiden vuosien ajan hyödyntäen Suomen kansallisia terveysrekistereitä.

Tutkimukseen ilmoittaudutaan sote-keskuksissa

Päijät-Hämeen alueella tutkimukseen voi ilmoittautua osallistujaksi Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan, Lahden ja Nastolan sote-keskuksissa. Ilmoittautuminen tapahtuu soittamalla yhteiseen sote-keskusten yhteydenottonumeroon 03 4108 9420 ja valitsemalla vaihtoehdoista rokotetutkimuslinja.

Tutkimukseen voivat osallistua:

vähintään 76-vuotiaat

henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet vyöruusurokotetta

henkilöt, joilla ei ole todettua tai epäiltyä muistisairautta



Osallistujat saavat kaksi rokoteannosta tai lumelääkkeen. Tutkimus sisältää 2–3 käyntiä, ja osallistujia seurataan vähintään kolme vuotta.



Lisää tietoa tutkimuksesta löytyy osoitteesta findementia.fi.

Lisätietoja medialle:

osastonhoitaja Sari Kymenvirta, 044 769 2984

toimitusjohtaja Minna Honkanen, 040 663 7281

Laura Blagoev, markkinointi- ja viestintäjohtaja, FVR – Suomen rokotetutkimus

laura.blagoev@fvr.fi