SDP:n Seppo Eskelinen: Taksialan luottamuksen palauttaminen vaatii riittävää valvontaa

Ihmisten luottamus taksialaan on viime vuosien aikana kokenut kovia ja onkin hyvä, että lakia on korjattu useampaankin otteeseen.

-On tärkeää. että alan yrittäjiä on valmistelussa laajasti kuultu ja että uudistukseen on otettu mukaan niin harmaan talouden torjunta, kuin asiakkaiden ja yrittäjien tarpeet. Siellä on paras tietämys alan tarpeista ja kehittämisestä, Eskelinen jatkaa.

Samalla on syytä pitää mielessä, että lain hyvätkään tavoitteet eivät toteudu, jos viranomaisilla ei ole riittäviä työkaluja ja resursseja lain valvontaan.

-Siksi lain onnistumisen edellytys on viranomaisten riittävät toimivaltuudet ja niiden vahva resursointi, Eskelinen päättää.