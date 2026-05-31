SDP:n Seppo Eskelinen: Taksialan luottamuksen palauttaminen vaatii riittävää valvontaa
2.6.2026 12:10:21 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Ihmisten luottamus taksialaan tulee palauttaa ja uudistettu laki on hyvä askel siihen suuntaan. Lain hyvätkään toiveet eivät kuitenkaan toteudu ilman riittävää valvontaa ja sen vahvoja resursseja, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan vastaava Seppo Eskelinen (sd).
Ihmisten luottamus taksialaan on viime vuosien aikana kokenut kovia ja onkin hyvä, että lakia on korjattu useampaankin otteeseen.
-On tärkeää. että alan yrittäjiä on valmistelussa laajasti kuultu ja että uudistukseen on otettu mukaan niin harmaan talouden torjunta, kuin asiakkaiden ja yrittäjien tarpeet. Siellä on paras tietämys alan tarpeista ja kehittämisestä, Eskelinen jatkaa.
Samalla on syytä pitää mielessä, että lain hyvätkään tavoitteet eivät toteudu, jos viranomaisilla ei ole riittäviä työkaluja ja resursseja lain valvontaan.
-Siksi lain onnistumisen edellytys on viranomaisten riittävät toimivaltuudet ja niiden vahva resursointi, Eskelinen päättää.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
