OAJ selvitti: Oppivelvollisilta puuttuu ammatillisessa koulutuksessa lukukauden verran opetusta ja ohjausta

Mikä on totuus oppivelvollisten saamasta opetuksen ja ohjauksen määrästä ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa? Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kävi läpi kaksi Opetushallituksen kokoamaa tilastoaineistoa asiasta.

Nyt tilastotkin osoittavat, ettei lähiopetusta ole tarpeeksi

Vaikka Opetushallituksen tietoaineisto ei ole täydellinen, siitä nousee esiin kolme erittäin huolestuttavaa havaintoa:

Kolme neljästä tutkinnon suorittaneesta oppivelvollisesta (alle 18 vuotiaista) sai koulutuksen lähtökohdaksi määriteltyä vähimmäistasoa vähemmän opetusta. Keskimäärin he saivat opetusta 15 prosenttia ja liiketalouden perustutkinnossa yli 20 prosenttia minimitasoa vähemmän.

Ammatillisessa koulutuksessa keskeinen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ei näytä toteutuvan opetuksen määrän osalta.

Oppivelvollisten oikeutta saada riittävä määrä koulutusta ammatillisella toisella asteella ei tällä hetkellä valvo mikään taho.

– Kukaan vanhempi ei halua kuulla, että omalta lapselta jää saamatta lukukauden verran koulutusta sen takia, ettei asiaa valvota. Se on kuitenkin tilanne, jossa Opetushallituksen keräämän aineiston mukaan nyt ollaan. Pitkään on puhuttu lähiopetuksen lisäämisestä, ja nyt tilastotkin paljastavat, että lähiopetusta ei oikeasti saada tarpeeksi. On aika vihdoin tehdä jotain asian korjaamiseksi, OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen sanoo.

Opiskelijoilta jää saamatta useiden kuukausien opetus

Ammatillisen koulutuksen asetuksen mukaan oppivelvollisten tulisi saada lähtökohtaisesti vähintään 12 tuntia opetusta ja ohjausta osaamispistettä kohden. Tuntimäärä voi kuitenkin olla tätä suurempi tai pienempi opiskelijan oppimisvalmiuksien ja yksilön valintojen perusteella.

– 12 tuntia osaamispistettä kohden on jo itsessään todella vähän. Keskimäärin tutkinnon aikana se on vain 3,6 tuntia opetusta ja ohjausta päivässä. Jos tästä määrästä otetaan vielä noin 20 prosenttia pois, kuten osassa tutkintoja tapahtuu, se tarkoittaa yhtä koulupäivää viikossa tai vaihtoehtoisesti puolta vuotta lain tarkoittamaa minimiä vähemmän koulutusta, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Mirjami Lehikoinen.

Yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ei huomioida lain hengen mukaisesti

Tutkinnonosittain lähes kaikille opiskelijoille oli mekaanisesti kirjattu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmiin (HOKS) sama määrä opetusta, eli opiskelijoiden saaman opetuksen määrässä ei ollut variaatiota. Tämä käy ilmi toisesta OPH:n aineistosta, jossa tarkasteltiin osaa tutkinnoista tarkemmin.

Tämä tarkoittaa, että opiskelijoiden yksilöllisten oppimisvalmiuksien huomiointi ei toteudu asetuksen hengen mukaisesti.

– Merkintätapa viittaa siihen, ettei koulutuksessa joko voida tai haluta määritellä opetuksen määrää oppivelvollisille heidän yksilöllisen tarpeensa mukaan. Jos opetus todella perustuisi henkilökohtaiseen osaamiseen, näin suuressa aineistossa näkyisi eroja opiskelijoiden välillä, Lehikoinen sanoo.

Laatua pitää valvoa

Osaamisen varmistamiseksi OAJ ehdottaa lähiopetuksen lisäämistä, opetusmäärän luotettavaa seuraamista sekä keinoja puuttua opetusvajeisiin.

– Tarvitsemme luotettavan tavan seurata opetuksen määrää sekä oma-aloitteisen puuttumisoikeuden lupa- ja valvontavirastolle tällaisten tilastotietojen perusteella. Lisäksi minimilähtötaso on nostettava 18 kokonaiseen tuntiin opettajan antamaa opetusta, Lahtinen linjaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi joulukuussa ensimmäiset laatutavoitteet ammatilliselle koulutukselle. Myös niissä on tunnistettu tarve järjestää nykyistä enemmän lähiopetusta, ohjausta työpaikoilla ja oppimisen tukea tutkinnon suorittamiseen erityisesti oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Tavoitteet edellyttävät, että koulutuksen järjestäjät ottavat ne huomioon omassa johtamisessaan ja resurssisuunnittelussaan.

– Annetut laatutavoitteet edellyttävät tuekseen velvoittavan lainsäädännön, luotettavan seurannan sekä valvontaa, Lahtinen sanoo.

Lisätietoa OAJ:n tekemästä selvityksestä

OAJ hankki Opetushallitukselta kaksi aineistoa, joista toisessa on tieto valmistuneiden oppivelvollisten 4/2026 saakka saamasta opetuksen ja ohjauksen määrästä ja toisessa on oppivelvollisten 5/2026 saakka saama opetuksen määrä tutkinnonosittain.

Perustutkinnot ammatillisessa koulutuksessa koostuvat 180 osaamispisteestä. Opetushallitus on koonnut tiedot ammatillista koulutusta järjestäviltä oppilaitoksilta, joiden velvollisuutena on raportoida opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrä tunteina ja osaamispisteinä.

Aineiston eheydessä on puutteita mahdollisten teknisten virheiden sekä dokumentointi- ja tiedonsiirto-ongelmien vuoksi. Puutteista huolimatta aineistosta käy ilmi, että asetusta ammatillisesta koulutuksesta ei noudateta.

Puutteet aineiston eheydessä ovat itsestään ongelma, sillä se osoittaa, etteivät viranhaltijat tällä hetkellä tiedä tai pysty valvomaan, toteutuuko oppivelvollisten oikeus riittävään opetukseen.