Panostaja kasvattaa sijoitustaan liikkuvan työn ohjelmistomarkkinaan – Infomaatti osaksi uutta Lenio Groupia

Uusi Lenion ja Infomaatin muodostama Lenio Group -konserni palvelee kotimaisia teknisen alan yrityksiä, joissa tehdään liikkuvaa työtä. Liikkuva, sijainnista riippumaton työ on yleistä mutta alipalveltua muun muassa teollisuus-, kiinteistö-, logistiikka- ja rakennusaloilla. Moderneille työnhallinnan ratkaisuille on yrityksissä kasvava tarve.

– Panostaja näkee sijoituksessaan Lenio Groupiin merkittävää kasvupotentiaalia. Kokonaisuuteen uutena tuleva Infomaatti tunnetaan laadukkaasta dokumentointiin keskittyneestä tuotteestaan sekä vahvasta tiimistään. Yrityksen liikevaihto ja jatkuva vuosilaskutus ovat kasvaneet viime vuosina vakaasti ja ennustettavasti. Infomaatin ja Lenion tiimien osaaminen täydentää toisiaan, mikä luo hyvät lähtökohdat onnistuneelle integraatiolle ja kasvulle. Kauppa on tärkeä virstanpylväs Lenion sijoitusstrategiassamme, kertoo Panostajan sijoitusjohtaja Niko Skyttä.

Vuonna 2013 perustetun ohjelmistoyritys Lenion toiminnanohjausjärjestelmä on kehitetty liikkuvan työn markkinaan pk-yrityksille. Vuonna 2013 perustettu Infomaatti taas tarjoaa kotimaan johtavan ohjelmistoratkaisun kenttätyön raportointiin ja dokumentointiin.

Infomaatin perustaja jatkaa Lenio Groupin talousjohtajana

Lenion ja Infomaatin yhdistyessä muodostuvan kokonaisuuden liikevaihto on noin kaksi miljoonaa euroa. Infomaatin nykyiset operatiiviset avainhenkilöt sijoittavat merkittävän osuuden saamastaan kauppasummasta takaisin Lenio Groupin osakkeisiin. Panostaja säilyy vahvana enemmistöomistajana yhdistyneen yhtiön taustalla.

Infomaatin perustaja Henri Hakasalo jatkaa merkittävänä vähemmistöomistajana sekä Lenio Groupin talousjohtajana.

– Olemme ylpeitä rakentamastamme ensiluokkaisesta dokumentointiohjelmistosta. Perustimme Joni Alatyypön ja Harri Hakasalon kanssa Infomaatin digitalisoimaan kotimaista kenttätyötä ja nyt on oikea aika ottaa seuraava askel yhtiön kehityksessä. Pystymme tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin entistäkin laajemmin osana Lenio Groupia. Panostajan sijoitustarinaan mukaan lähteminen on innostava askel, jossa pääsemme yhdessä rakentamaan merkittävää uutta toimijaa suomalaiseen liikkuvan työn ohjelmistokenttään, Hakasalo sanoo.

Simo Mäkinen Lenio Groupin toimitusjohtajaksi

Lenion nykyiset henkilöomistajat jatkavat Lenio Groupin omistajina. Yrityskauppa vahvistaa sekä Lenion että Infomaatin kilpailukykyä liikkuvan teknisen työn ohjelmistomarkkinassa. Lenio Groupin toimitusjohtajana aloittaa Lenion nykyinen toimitusjohtaja Simo Mäkinen ja kokonaisuuden teknologiajohtajana jatkaa Jyrki Saario.

Lenion asiakaskunnassa on selkeää kysyntää Infomaatin tarjoamille dokumentoinnin ratkaisuille.

– Yhdistyminen Infomaatin kanssa vie meidät kokoluokassa seuraavalle tasolle ja avaa oven palvella isoa osaa nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme entistä kattavammin. Yrityskulttuurimme sopivat yhteen luontevasti ja tästä on innostavaa jatkaa, Mäkinen toteaa.

Niko Skyttä, sijoitusjohtaja, Panostaja Oyj

Henri Hakasalo, toimitusjohtaja, Infomaatti Oy

Simo Mäkinen, toimitusjohtaja, Lenio Group

Panostaja Oyj

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on viisi sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2025 konsernin liikevaihto oli 146 miljoonaa euroa. https://panostaja.fi

Infomaatti Oy

Infomaatti Oy tarjoaa kotimaassa teknisten toimialojen johtavan mobiilidokumentoinnin ohjelmistoratkaisun. Infomaatin avulla raportointiaan tehostaa jo yli 500 yritystä ympäri Suomen, pääasiassa asiantuntija-, asennus-, tekninen tarkastus- ja urakointiliiketoiminnassa teollisuus-, kiinteistö- ja rakennusalalla. Tilikaudella 2025 Infomaatin liikevaihto oli noin 0,9 miljoonaa euroa.

Lenio Oy

Lenio on ohjelmistoyritys, joka tarjoaa asiakaslähtöisiä ratkaisuja liiketoiminnan hallintaan pienille ja keskisuurille organisaatioille. Lenio TOP toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu liikkuvaa ja etätyötä tekevien organisaatioiden arkeen. Lenio on mukana tukemassa jo yli sadan asiakkaansa liiketoiminnan kannattavuutta. Lenio Oy:n liikevaihto tilikaudella 2025 oli noin 0,8 miljoonaa euroa.

