Senaatti-kiinteistöt käynnistää viimeisen Rakuunamäen kohteensa myynnin Lappeenrannassa
2.6.2026 13:32:33 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Lappeenrannan Rakuunamäellä sijaitseva historiallinen rakennus osoitteessa Mannerheiminkatu 6 tulee myyntiin. Entinen toimisto- ja varastorakennus on viimeinen Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa oleva kohde alueella.
Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Rakuunamäen kasarmialueeseen, joka on yksi Suomen parhaiten säilyneistä venäläiskauden varuskuntakokonaisuuksista. Rakennus valmistui vuosina 1914–1917 osana varuskunta-alueen laajennusta, jolloin alueelle rakennettiin venäläisten joukkojen käyttöön uusia tiilikasarmeja, talleja ja huoltorakennuksia.
Rakennus kuuluu tähän venäläiskauden täydennysrakentamiseen ja edustaa aikakaudelle tyypillistä koristeellista punatiiliarkkitehtuuria. Yksikerroksista tiilirakennusta on vuosien varrella käytetty muun muassa varasto-, ruokala-, parturi- ja toimistotiloina. Kohteen arkkitehtuuria leimaavat näyttävät yksityiskohdat, kuten goottilaishenkiset sakaramuurit, räystään alla kulkeva hammaslista sekä julkisivun tiilikoristelut.
Rakuunarykmentin kasarmialueesta eläväksi osaksi kaupungin keskustaa
Rakuunamäen historia ulottuu 1800-luvun loppuun, jolloin alueelle perustettiin Suomen rakuunarykmentin kasarmialue. Punatiiliset kasarmit rakennettiin vuosina 1889–1893, ja aluetta täydennettiin myöhemmin 1910-luvulla uusilla kasarmi-, talli- ja huoltorakennuksilla. Rakuunamäki on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Puolustusvoimien toimintojen vähentyessä alueella 1990-luvulta lähtien Rakuunamäkeä on kehitetty vaiheittain uudeksi kaupunginosaksi. Entisiä kasarmirakennuksia on kunnostettu muun muassa asumiseen, toimistoiksi, opiskelija-asunnoiksi sekä palvelu- ja yrityskäyttöön. Uudisrakentamista on sovitettu alueen historialliseen ympäristöön ja punatiiliarkkitehtuuriin. Nykyisin Rakuunamäki on arvostettu ja elävä osa Lappeenrannan keskustaa.
– Rakuunamäen kehitys viime vuosikymmeninä on ollut onnistunut esimerkki historiallisesti arvokkaan alueen uudistamisesta. On hienoa, että alue on saanut uutta elämää asumisen, palveluiden ja yritystoiminnan kautta. Nyt myyntiin tuleva rakennus on samalla viimeinen Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa ollut kohde Rakuunamäellä, sanoo myyntipäällikkö Ella Sperling Senaatilta.
Myytävä rakennus sijaitsee noin kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta. Keskeinen sijainti ja alueen kehittyminen luovat rakennukselle hyvät edellytykset monipuoliseen uudiskäyttöön. Rakennuksen bruttoala on noin 948 neliömetriä, ja asemakaava mahdollistaa liike- ja toimistotilojen lisäksi myös esimerkiksi asumisen, majoitus-, ravintola- ja palvelukäytön. Kohde vaatii peruskorjauksen. Rakennus on asemakaavassa suojeltu ja se tulee myyntiin Huutokaupat.com-palveluun.
Ella SperlingSenaatti-kiinteistötPuh:+358 50 501 6502ella.sperling@senaatti.fi
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
