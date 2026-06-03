Poikkeavat aukioloajat kesällä 2026
3.6.2026 08:59:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kesän 2026 aikana osa yksiköistämme on suljettu tai toimii poikkeavin aukioloajoin.
Alta voit tarkistaa sinua lähimmän sosiaali- ja terveyskeskuksen tai hyvinvointiaseman mahdolliset kesän poikkeavat aukioloajat. Myös joidenkin poliklinikoiden, päivätoiminnan tai neuvoloiden toiminnassa saattaa olla muutoksia, joista kerrotaan yksikön omilla sivuilla.
Tärkeimmät puhelinpalvelumme ovat avoinna normaalisti koko kesän
- Hoidon tarpeen arviointi ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14, numerossa 06 218 9000.
- Seniorilinja (hoidon tarpeen arviointi yli 65-vuotiaille) ma–to klo 8–15 ja pe 8–14, numerossa 06 218 9800.
- Päivystysapu ympäri vuorokauden numerossa 116 117.
- Suun terveydenhuollon ajanvaraus ja neuvonta ma–to klo 7.30–16 ja pe klo 7.30–15, numerossa 06 218 9100.
- Sosiaalihuollon palveluohjaus, ma-to klo 8–15 ja pe klo 8–14, numerossa 06 218 9400.
- Puhelinvaihde arkisin klo 7–17 numerossa 06 218 1111.
Huomaathan, että digitaaliset palvelumme ovat auki normaalisti myös kesäisin. Lue lisää Asioi verkossa –sivulta.
Sosiaali- ja terveyskeskukset ja hyvinvointiasemat
Luoto
Luodon hyvinvointiasema on suljettu 13.7.–9.8.2026.
Kruunupyy
Kruunupyyn hyvinvointiaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto on suljettu 13.7.–9.8.2026.
Alavetelin hyvinvointiaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto on suljettu 22.6.–9.8.2026.
Teerijärven hyvinvointiaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto on suljettu 15.6.–12.7.2026.
Pedersöre
Pännäisten hyvinvointiasema on suljettu 15.6.–9.8.2026.
Vaasa
Vähänkyrön hyvinvointiasema on suljettu 29.6.–2.8.2026. Toiminta sulun aikana Laihian terveyskeskuksessa.
Infopisteet
Aikuissosiaalityön toimisto Pietarsaaressa (Strengberginkatu 1 D), on suljettu 29.6.–31.7.2026.
Aikuissosiaalityön toimisto Vaasassa (Korsholmanpuistikko 44, 4. krs), on suljettu 22.6.–24.7.2026.
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä palveluohjaukseen, puh. 06 218 9400, ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14.
Suun terveydenhuolto
Luoto
Luodon hammashoitola on suljettu 13.7.–9.8.2026.
Kruunupyy
Kruunupyyn hammashoitola on suljettu 22.6.–12.7.2026.
Teerijärven hammashoitola on suljettu 15.6.–12.7.2026.
Pedersöre
Pännäisten hammashoitola on suljettu 13.7.–9.8.2026.
Mustasaari
Mustasaaren kouluhammashoitola on suljettu 22.6.–9.8.2026.
Vaasa
Raastuvankadun hammashoitola on suljettu 29.6.–12.7.2026.
Vähänkyrön hammashoitola on suljettu 13.7.–2.8.2026.
Ristinummen hammashoitola on suljettu 20.7.–9.8.2026.
Närpiö
Närpiön kouluhammashoitola on suljettu 6.7.–2.8.2026.
Yhteyshenkilöt
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Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
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