Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Poikkeavat aukioloajat kesällä 2026

3.6.2026 08:59:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Kesän 2026 aikana osa yksiköistämme on suljettu tai toimii poikkeavin aukioloajoin.

Kuvassa on kolme valko-keltaista päivänkakkaraa ja taustalla näkyy peltomaisema.

Alta voit tarkistaa sinua lähimmän sosiaali- ja terveyskeskuksen tai hyvinvointiaseman mahdolliset kesän poikkeavat aukioloajat. Myös joidenkin poliklinikoiden, päivätoiminnan tai neuvoloiden toiminnassa saattaa olla muutoksia, joista kerrotaan yksikön omilla sivuilla.

Tärkeimmät puhelinpalvelumme ovat avoinna normaalisti koko kesän

  • Hoidon tarpeen arviointi ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14, numerossa 06 218 9000.
  • Seniorilinja (hoidon tarpeen arviointi yli 65-vuotiaille) ma–to klo 8–15 ja pe 8–14, numerossa 06 218 9800.
  • Päivystysapu ympäri vuorokauden numerossa 116 117.
  • Suun terveydenhuollon ajanvaraus ja neuvonta ma–to klo 7.30–16 ja pe klo 7.30–15, numerossa 06 218 9100.
  • Sosiaalihuollon palveluohjaus, ma-to klo 8–15 ja pe klo 8–14, numerossa 06 218 9400.
  • Puhelinvaihde arkisin klo 7–17 numerossa 06 218 1111.

Huomaathan, että digitaaliset palvelumme ovat auki normaalisti myös kesäisin. Lue lisää Asioi verkossa –sivulta.

Sosiaali- ja terveyskeskukset ja hyvinvointiasemat

Luoto

Luodon hyvinvointiasema on suljettu 13.7.–9.8.2026.

Kruunupyy

Kruunupyyn hyvinvointiaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto on suljettu 13.7.–9.8.2026.

Alavetelin hyvinvointiaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto on suljettu 22.6.–9.8.2026.

Teerijärven hyvinvointiaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto on suljettu 15.6.–12.7.2026.

Pedersöre

Pännäisten hyvinvointiasema on suljettu 15.6.–9.8.2026.

Vaasa

Vähänkyrön hyvinvointiasema on suljettu 29.6.–2.8.2026. Toiminta sulun aikana Laihian terveyskeskuksessa.

Infopisteet

Aikuissosiaalityön toimisto Pietarsaaressa (Strengberginkatu 1 D), on suljettu 29.6.–31.7.2026.

Aikuissosiaalityön toimisto Vaasassa (Korsholmanpuistikko 44, 4. krs), on suljettu 22.6.–24.7.2026.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä palveluohjaukseen, puh. 06 218 9400, ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14.

Suun terveydenhuolto

Luoto

Luodon hammashoitola on suljettu 13.7.–9.8.2026.

Kruunupyy

Kruunupyyn hammashoitola on suljettu 22.6.–12.7.2026.

Teerijärven hammashoitola on suljettu 15.6.–12.7.2026.

Pedersöre

Pännäisten hammashoitola on suljettu 13.7.–9.8.2026.

Mustasaari

Mustasaaren kouluhammashoitola on suljettu 22.6.–9.8.2026.

Vaasa

Raastuvankadun hammashoitola on suljettu 29.6.–12.7.2026.

Vähänkyrön hammashoitola on suljettu 13.7.–2.8.2026.

Ristinummen hammashoitola on suljettu 20.7.–9.8.2026.

Närpiö

Närpiön kouluhammashoitola on suljettu 6.7.–2.8.2026.

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

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