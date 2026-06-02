Vaasan seudun vesihuollossa katse vuoteen 2040 – yhteisen suunnitelman laadinta käynnistyy

2.6.2026 13:04:35 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote

Vaasan seudulla käynnistyy yhteisen vuoteen 2040 ulottuvan vesihuoltosuunnitelman laatiminen. Loppukeväällä 2027 valmistuvan suunnitelman tavoitteena on toimia koko seudun yhteisenä vesihuollon kehittämisasiakirjana vuosien 2027–2040 aikana.

Keltakukkaisia voikukkia etualalla ja taustalla jätevedenpuhdistamon ilmastusallas.
Vaasan Påttin jätevedenpuhdistamon ilmastusallas. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen kuva-arkisto

Suunnitelman tarkoituksena on palvella Isokyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren, Vaasan ja Vöyrin kuntien ja vesihuoltolaitosten yksityiskohtaisempia suunnitelmia ja tulevaisuuden ratkaisuja. Suunnitelman laatimisen taustalla vaikuttaa muun muassa kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelman toimeenpano, jonka tavoitteina on lisätä vesihuoltoalan sopeutumiskykyä, uudistumista ja muutosten ennakointia sekä ylläpitää asema kestävän kehityksen kivijalkana ja kansallisen ylpeyden aiheena. Suunnitelma edistää myös läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050:ssä esitettyjen suositusten toimeenpanoa.

Vesihuollossa edelleen tekemistä

Keväällä 2027 valmistuva suunnitelma esittää konkreettisia suosituksia, joilla vaikutetaan seudun kuntien talousvesi- ja jätevesihuollon kehittymiseen ja kunta/laitosyhteistyön syvenemiseen. Se sisältää niin vesihuoltoteknisiä kuin organisatorisia suosituksia vesihuoltolaitosten yhteistyön ja rakennemuutoksen edistämiseksi. Suositusten tavoitteena on myös tukea seudun kuntien maankäytön ja elinkeinojen kehittymistä sekä viime kädessä asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia. Suunnittelualueen kokonaisväkimäärä on yhteensä noin 116 300.

Vaasan seudulla on laadittu edellinen vesihuoltosuunnitelma vuonna 2010. Tämä suunnitelma on pääosin toteutunut. Vesihuollon toimintaympäristö on myös muuttunut suunnitelman valmistumisen jälkeen ja on jatkuvassa muutostilassa. Samalla myös vesihuoltoon kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntymässä. Yhdyskunnan vedensaannin toimintavarmuutta ja jätevesivaikutusten minimointia on edelleen tarpeen kehittää ja lisätä. Vesihuollossa on korostunut myös tarve tunnistaa ja poistaa alueellisen yhteistyön ja laitosrakennemuutoksen kehittymisen hidasteita ja esteitä. 

Suunnitelman laatimisesta vastaavat seudun kuntien ja kunnallisten vesihuoltolaitosten, Pohjanmaan liiton ja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen edustajista nimetyt työ- ja ohjausryhmät. Suunnitelman toteutuksesta vastaa Sweco Finland Oy. Työn aikana järjestetään kaksi seudullista työpajaa, joihin myös muilla vesihuoltolaitoksilla ja toimijoilla on mahdollisuus osallistua ja siten vaikuttaa yhteisen vesihuollon kehittämiseen. Lisäksi kevättalvella 2027 pyydetään eri sidosryhmiltä lausunnot ennen suunnitelman valmistumista. 

Tiedote on laadittu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksessa. Aluehallinnon uudistuksen myötä elinvoimakeskuksille kuuluvat vesihuoltotehtävät hoidetaan valtakunnallisesti Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Avainsanat

vesihuoltoympäristöelinvoimakeskusvaasavaasan seutuvesihuoltosuunnitelmapohjamaa

Yhteyshenkilöt

- Timo Virola, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, johtava vesitalousasiantuntija, puh. 0295 025 245
- Fanny Ahonen, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, vesitalousasiantuntija, puh. 0295 027 065
- Riikka Asunmaa, Pohjanmaan liitto, ympäristöasiantuntija, puh. 044 0190 580
- Vaasan seudun kuntien tekniset johtajat
- Vaasan seudun kunnallisten vesihuoltolaitosten johtajat

Kuvat

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

