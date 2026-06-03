Digituki auttaa painonhallinnassa, mutta yksi malli ei sovi kaikille
4.6.2026 07:14:21 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Valmentajan tukema digitaalinen painonhallintaohjelma pienensi vyötärönympärystä, vähensi masennusoireita sekä paransi syömisen taitoja työikäisillä. Kolmen videotapaamisen lisääminen ohjelmaan ei kuitenkaan tehostanut tuloksia.
Lihavuus on yleistynyt työikäisillä. Sen hoito vaatii yleensä pitkäkestoista ja tiivistä tukea. Samaan aikaan terveydenhuollon resurssit ovat tiukalla.
Digitaaliset palvelut ovat yksi keino tarjota tukea mahdollisimman monelle. Väitöskirjatutkija Siniriikka Männistö Helsingin yliopistosta tutki, miten digitaalinen ja hybridimuotoinen lihavuuden hoito toimii työikäisillä aikuisilla.
Terveys koheni, vaikka kilot eivät juuri pudonneet
Tutkittavien keskimääräinen painonlasku jäi maltilliseksi, noin puolentoista prosentin verran vuodessa. Silti osallistujilla näkyi monia myönteisiä muutoksia: Vyötärönympärys pieneni, veren rasva-arvot paranivat ja masennusoireet vähenivät. Myös ahmimistaipumus väheni ja syömisen taidot paranivat ohjelman aikana.
Tulokset tukevat Männistön mukaan ajatusta, että hoidon onnistumista ei kannata mitata pelkillä kiloilla.
– Lihavuuden hoitoa ei pitäisi nähdä vain painonpudotuksena, vaan laajemmin terveyden ja työkyvyn tukena. Vaikka paino ei juuri muuttunut, ihmisten vointi ja terveydentila paranivat monella mittarilla.
Lisätapaamiset eivät tuoneet lisähyötyä
Tutkimuksessa havaittiin, että pelkkä digitaalinen ohjelma toimi yhtä hyvin kuin ohjelma, johon oli lisätty kolme yksilö- tai ryhmätapaamista ammattilaisen kanssa. Tämä yllätti Männistön.
– Aiemman tutkimuksen perusteella olisi voinut ajatella, että kasvokkainen kontakti vahvistaisi sitoutumista ja tuloksia. Näin vähäinen lisätuki ei riittänyt tehostamaan vaikutuksia, kun digiohjelma sisälsi jo valmentajan tuen.
Männistö pitää kuitenkin tärkeänä, että tukea räätälöidään yksilöllisesti. Sama digitaalinen ohjelma ei toimi kaikille samalla tavalla. Osalle kevyt digituki riittää, osa tarvitsee sen rinnalle enemmän tai eri tavalla räätälöityä tukea.
– Ammattilaisen ja asiakkaan yhteisessä alkukartoituksessa olisi aina tärkeä arvioida masennus- ja uupumusoireita, laajasti syömistä, työn kuormitusta ja arjen voimavaroja. Tämä luo realistisen pohjan tavoitteiden asettamiselle, saavuttamiselle ja ylläpitämiselle, Männistö korostaa.
Siniriikka Männistö väittelee 5. kesäkuuta 2026 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta eHealth Approaches to Obesity Management in Working-Age Adults: Focus on Somatic and Mental Health, Perceived Work Ability, and Health Behaviors. Väitöstilaisuus järjestetään Biomedicumin luentosalissa 2.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Siniriikka MännistöPuh:+358 44 235 1020siniriikka.mannisto@helsinki.fi
Janne HuovilaViestinnän asiantuntijaPuh:0504620810janne.huovila@helsinki.fi
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