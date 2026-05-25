Kenian presidenttipari valtiovierailulle Suomeen

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 39/2026

2.6.2026

Kenian tasavallan presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto saapuvat valtiovierailulle Suomeen 10.–11. kesäkuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

Valtiovierailun keskeisiä teemoja ovat Suomen ja Kenian kahdenvälisten suhteiden syventäminen ja maiden yhteistyön vahvistaminen kansainvälisissä yhteyksissä, monenvälisen järjestelmän uudistaminen sekä Suomen ja Kenian välisen kaupan edistäminen.

Presidentti Stubb ja rouva Innes-Stubb vastaanottavat Kenian presidenttiparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin keskiviikkona 10. kesäkuuta Presidentinlinnan edustalla. Yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin kello 10 alkaen.

Seremonioiden jälkeen Presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat kahdenvälisten suhteiden lisäksi monenvälinen yhteistyö, YK-järjestelmän kehittäminen ja rauhanvälitys, Afrikan ja Euroopan alueelliset kysymykset, Lähi-idän tilanne sekä Suomen ja Kenian välisen kaupan edistäminen. Keskustelujen päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Presidentti Ruton ohjelmassa on keskiviikkona myös Helsingin pormestari Daniel Sazonovin isännöimä lounas kaupungintalolla, seppeleen lasku Hietaniemen hautausmaalla sekä tapaaminen eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon kanssa Eduskunnassa.

Iltapäivällä presidentti Stubb ja presidentti Ruto osallistuvat YK:ta ja rauhanvälitystä käsittelevään korkean tason ”Lupaus rauhasta” -paneelikeskusteluun valtioneuvoston juhlahuoneistossa.

Päivä päättyy presidentti Stubbin ja rouva Innes-Stubbin isännöimään juhlapäivälliseen Presidentinlinnassa.

Torstaina 11. kesäkuuta presidentit osallistuvat Suomen ja Kenian välisen kaupan edistämiseen tähtäävään tilaisuuteen Nokia Executive Experience Centerissä Espoossa. Tapahtumaan osallistuu presidenttien lisäksi suomalaisten sekä kenialaisten yritysten edustajia.

Iltapäivällä ohjelma jatkuu Naantalissa. Presidentti Ruto osallistuu Kultaranta-keskustelujen paneelikeskusteluun yhdessä presidentti Stubbin kanssa. Presidentti Ruto on ensimmäinen Kultaranta-keskusteluihin osallistuva afrikkalainen valtionpäämies.

Ennen paluutaan presidentti Ruto tapaa Helsingissä Suomessa asuvia kenialaisia.

Presidenttien puolisoilla on presidenttiparien yhteisen ohjelman lisäksi erillisohjelmaa. Helsingissä rouva Innes-Stubb ja rouva Ruto vierailevat pelialan yrityksessä keskustelemassa naisten mahdollisuuksista teknologiayrityksissä, keskustakirjasto Oodissa ja Uudessa lastensairaalassa.

Turussa presidenttien puolisot tutustuvat valtakunnallisen, naisten terveyteen keskittyvän innovaatioverkosto Women's Health Hub Finlandin toimintaan ja vierailevat terveysteknologiayritys Revvityssä, joka on erikoistunut raskauden ja vastasyntyneiden seulontaan.

Kenian presidenttiparin valtiovierailuseurueeseen kuuluu valtioneuvoston jäseniä ja elinkeinoelämän edustajia.

Presidentti Stubb teki valtiovierailun Keniaan toukokuussa 2025. Keniasta on tehty valtiovierailu Suomeen viimeksi vuonna 1987.