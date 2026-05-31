Kokoomuksen Keto-Huovinen: Vaarallisten rikollisten paikka on telkien takana, ei vapaudessa
2.6.2026 13:40:48 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun hallituksen esityksestä, joka selkeyttäisi kaikkein vakavimmista eli niin sanotuista ylitörkeistä rikoksista epäiltyjen vangitsemisen edellytyksiä. Niin sanottuja ylitörkeitä rikoksia ovat esimerkiksi murha, tappo ja törkeä raiskaus. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on vaatinut vastaavia muutoksia jo aiemmin jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, jotta vakavista rikoksista epäillyt eivät voisi vaarantaa muiden turvallisuutta tai vaikeuttaa oikeusprosessia.
”Ei voi olla niin, että ylitörkeistä rikoksista epäilty henkilö voi joissakin tilanteissa olla vapaalla jalalla, vaikka samalla on olemassa riski rikosten jatkamisesta, tutkinnan vaikeuttamisesta tai viranomaisilta pakenemisesta. Lainsäädännön on turvattava sekä oikeusprosessin toteutuminen että ihmisten turvallisuus”, Keto-Huovinen toteaa.
Aiemmin Suomessa oli mahdollista pitää ylitörkeistä rikoksista epäillyt vangittuna jo pelkästään epäillyn rikoksen vakavuuden perusteella. Vuonna 2024 korkeimman oikeuden antaman päätöksen mukaan voimassa ollut pakkokeinolain säännös ylitörkeistä rikoksista epäiltyjen vangitsemisesta on ristiriidassa perustuslain kanssa. Tämän seurauksena epäiltyä ei voida enää vangita pelkästään rikoksen vakavuuden perusteella, vaan ratkaisun mukaan vangitsemiselle tulee olla jokin muu oikeuttava peruste.
”Ratkaisu vangittuna pitämisen erityisistä edellytyksistä tuomioharkinnan aikana on aiheuttanut kestämättömän tilanteen, jossa yhä useampi rikollinen on jouduttu päästämään vapaaksi odottamaan tuomiota”, Keto-Huovinen jatkaa.
Marraskuussa 2025 uutisoitiin murhan yrityksestä ja törkeistä huumausainerikoksista tuomitun rikollisen Carl Björkendahlin kadonneen. Björkendahl oli vapautettuna tutkintavankeudesta odottamassa tuomiota.
Robin Kivistö tappoi teloitustyylillä 15-vuotiaan pojan vuonna 2023. Kivistö vangittiin, mutta hän pääsi vapaaksi odottamaan tuomiota. Tuomiota odottaessaan hän teki uusia rikoksia, muun muassa huumausainerikoksia, laittomia uhkauksia, vahingontekoja ja pahoinpitelyn.
”Edellä mainitut tapaukset ovat konkreettisia, mutta eivät ainutkertaisia esimerkkejä ratkaisun seurauksista. Vangitseminen ei tietenkään saa olla mielivaltaista, eikä se ole sitä aiemminkaan ollut. Myös ylitörkeiden rikosten osalta on huomioitu niin yleiset edellytykset kuin pakkokeinojen käyttöä rajoittavat yleiset periaatteet. Ylitörkeidenkin rikosten osalta on siis aina arvioitu muun muassa sitä, ettei vangitseminen ole kohtuutonta ja näin tehdään myös jatkossa”, Keto-Huovinen jatkaa.
Ehdotetuissa muutoksissa poistetaan tuomioistuinkäytännön valossa ongelmallinen kohta ja otetaan käyttöön uusi turvallisuusperuste, joka mahdollistaa vangitsemisen erityisen vakavissa rikoksissa, jos epäilty voi olla vaaraksi muille.
Samalla korostetaan, että rikoksen vakavuus ja odotettavissa olevan rangaistuksen pituus säilyvät keskeisinä vangitsemisen perusteina ja vakavimmissa rikoksissa ne voivat itsessään riittää vahvaksi perusteeksi.
"Näiden muutosten seurauksena viranomaisilla on vastaisuudessa paremmat mahdollisuudet pitää vakavien rikosten tekijät tarpeen tullen vangittuina, jolloin he eivät aiheuta vaaraa muille ihmisille eivätkä voi välttää oikeudenkäyntiä tai pakoilla rikoksesta seuraavaa rangaistusta”, Keto-Huovinen päättää.
Pihla Keto-HuovinenKansanedustaja
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
