Billnäs tuo markkinoille uuden kotimaisen maalisarjan

Billnäs: jo 400 vuotta historiaa

Billnäs-maalisarjan keskeisiä arvoja ovat muovittomuus, päästöttömyys ja kotimaisuus. Sarja yhdistää historiallisen ruukkimiljöön estetiikan, suomalaisen kädentaitoperinteen ja modernin ekologisen tuotekehityksen.

– Billnäs edustaa 400 vuoden ajalta suomalaista rakennus- ja esinehistoriaa, laatua ja ajatonta tyylikkyyttä. Ruukin kunnostustyön yhteydessä olemme perehtyneet syvällisesti perinnemaalien ominaisuuksiin sekä ajattomiin mutta rohkeisiin sävyihin. Haluamme tuoda nämä opit osaksi nykyaikaista maalikulttuuria tavalla, joka tuntuu sekä esteettisesti että ekologisesti kestävältä. Meille oli alusta asti selvää, että haluamme kumppaniksi juuri tämän alueen parasta suomalaista osaamista, kertoo Billnäsin ruukin omistaja Olli Muurainen.

Vastaus kasvavaan kysyntään ympäristöystävällisistä maaleista

Kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän, mitä aineita maalit sisältävät ja miten ne vaikuttavat asumisen terveellisyyteen ja rakennusten toimivuuteen. Billnäs-maalisarjan tuotteet on suunniteltu vastaamaan kasvavaan kysyntään hengittävistä ja muovittomista maaleista, jotka tukevat rakennusten luonnollista toimintaa, terveellistä sisäilmaa ja kestävää asumista.

Valmistajana suomalainen luonnonmaalien edelläkävijä

Maalisarjan valmistuksesta vastaa Uula Color, suomalainen luonnonmaaleihin erikoistunut yritys, jolla on pitkä kokemus ekologisten ja hengittävien maalien kehittämisestä.

– Uula Color on rakentunut ajatukselle, että maalin pitää kunnioittaa sekä rakennusta että luontoa. Billnäs-maalisarjassa nämä arvot yhdistyvät hienolla tavalla suomalaiseen historiaan, ajattomaan estetiikkaan ja tämän päivän ekologisiin vaatimuksiin, sanoo Uula Color Oy:n toimitusjohtaja Ilari Hyyrynen.

Yhteistyön taustalla on Billnäsin ruukki Oy:n mukaantulo Uula Color Oy:n omistajaksi.

Billnäsin värien tarina

Billnäsin ruukin palauttaminen käyttöön vuodesta 2008 lähtien on opettanut yhden asian erityisen selvästi: Billnäsissä on aina ollut rohkeutta. Billnäsin designkieli on vuosisatoja ollut maskuliinista. Täällä ei ole rakennettu varovasti, eikä värejäkään ole käytetty varovasti.

Värikartan lähtökohtana on ollut välttää sitä tuttua kaavaa, johon vanhojen rakennusten kunnostus Suomessa helposti putoaa: valkoista seinää ja puupintaa vain siksi, että niin "kuuluu" tehdä. Se tekee monesta vanhasta rakennuksesta sieluttoman. Billnäs on ollut uranuurtava ruukki. Ensimmäinen, jonka yrittäjä on perustanut, ja jossa on tehty ennakkoluulottomasti tuotteita ja päätöksiä. Se näkyy historian kirjoissa. Täällä on käytetty vahvoja tehostevärejä kuten vihreää, sinistä, punaista. Eikä väri ole ollut pelkkä koriste vaan osa paikan identiteettiä.

Billnäs on nähnyt käytännössä koko Suomen rakennushistorian kirjon 1600-luvulta 1900-luvun puoliväliin, ja siksi tuntui luontevalta rakentaa värikartta, joka ei kuulu vain yhdelle vuosikymmenelle tai yhdelle tyylille, vaan kantaa useaa vuosisataa yhtä aikaa.

Värikartta ei ole liian laaja eikä museaalisen varovainen, vaan elävä ja käyttökelpoinen. Sävyjen nimeämisessä on tehty sama kuin värivalinnoissa: löydetty jokaiselle värille oma identiteetti, oma tarina ja vähän myös oma asenne. Billnäsissä väri ei ole pintaa varten keksitty selitys. Se on osa paikkaa.

Billnäs-perinnemaalit

Pilotointi kesäkuun puolivälistä 2026 valituissa K-Raudoissa ja Billnäsin ruukin tehtaanmyymälässä. Laajempi myynti 1.9.2026 alkaen useissa K-Raudoissa.

Tuotevalikoima: sisustusmaaleja ja kuultovaha. Pakkauskoot 1 l, 3 l ja 10 l.