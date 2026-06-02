Maailman johtava väestönsuojateknologian toimittaja, suomalainen Temet vahvistaa toimintaansa Puolassa avaamalla toimiston Varsovaan
2.6.2026 16:31:13 EEST | Temet | Tiedote
Suomalainen väestönsuojien ja kriittisen infrastruktuurin suojausratkaisujen asiantuntija Temet vahvistaa toimintaansa Puolassa avaamalla toimiston Varsovaan. Temet Polska Sp. z o.o. perustettiin vuonna 2025, ja uusi toimisto vahvistaa yhtiön paikallista läsnäoloa sekä tukee sen kansainvälistä kasvua.
Lehdistötiedote Helsinki / Varsova 2.6.2026
Laajentuminen vastaa väestönsuojelun, kriittisen infrastruktuurin suojaamisen ja maanpuolustuksen suojarakenteiden kehittämisen kasvavaan kysyntään. Puolassa tehdään parhaillaan merkittäviä investointeja väestön ja yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta keskeisten kohteiden ja toimintojen suojaamiseen.
Investointien rinnalla viranomaiset, kriittisen infrastruktuurin toimijat ja muut organisaatiot arvioivat, millaista suojaustasoa eri kohteissa tarvitaan, miten suojaratkaisut tulisi suunnitella osaksi uutta ja olemassa olevaa infrastruktuuria sekä kuinka niiden toimintakyky varmistetaan pitkällä aikavälillä.
”Puola on siirtymässä vaiheeseen, jossa investointien rinnalla tarvitaan asiantuntemusta ja kokemusta siitä, miten suojausvaatimukset muutetaan käytännön ratkaisuiksi. Temetillä on yli 70 vuoden kokemus väestönsuojelun vaatimuksista, suojarakentamisesta ja suojaratkaisujen ylläpidosta. Paikallinen läsnäolomme mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä suomalaisen osaamisen hyödyntämisen Puolan kehityshankkeissa”, sanoo Temet Polskan hallituksen puheenjohtaja Juha Simola.
Vuonna 1953 perustettu Temet on kehittänyt väestönsuojeluratkaisuja jo yli 70 vuoden ajan. Yhtiö toimii Suomessa merkittävässä roolissa väestönsuojeluun liittyvän lainsäädännön, suojarakentamisen käytäntöjen, teknisten vaatimusten sekä laajojen suojainfrastruktuurihankkeiden kehittämisessä. Suomessa yhtiö on vastannut suojapaikkakapasiteetin rakentamisesta noin 4,8 miljoonalle henkilölle.
Temet tarjoaa kokonaisratkaisuja väestönsuojeluun ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen koko niiden elinkaaren ajan. Palveluihin kuuluvat muun muassa kuntokartoitukset, tekninen suunnittelu, suojatilojen modernisointi, räjähdyssuojaus, CBRN-suojajärjestelmät, automaatioratkaisut sekä huolto- ja ylläpitopalvelut.
”Puolassa ei rakenneta ainoastaan uutta infrastruktuuria, vaan samalla määritellään myös, millaisia suojausvaatimuksia eri kohteille asetetaan ja miten suojaus toteutetaan käytännössä. Pitkä kokemuksemme Suomen väestönsuojelujärjestelmästä ja kansainvälisistä hankkeista auttaa meitä tukemaan asiakkaitamme suojaustarpeiden arvioinnissa, vaatimusten määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa sekä järjestelmien pitkäjänteisessä ylläpidossa”, sanoo Temet Polskan aluejohtaja Arkadiusz Gmitrzak.
Lisätietoja
Juha Simola, hallituksen puheenjohtaja, Temet Polska Sp. z o.o., 040 187 7765, juha.simola@temet.com
Arkadiusz Gmitrzak, Regional Sales Director, Temet Polska Sp. z o.o., +48 785 818 032, arkadiusz.gmitrzak@temet.com
Temet on suomalainen väestönsuojelun ja suojainfrastruktuurin asiantuntija, joka on kehittänyt turvallisuus- ja suojaratkaisuja jo vuodesta 1953. Yhtiö on ollut mukana rakentamassa niitä teknisiä vaatimuksia, standardeja ja suunnittelukäytäntöjä, joihin nykyaikainen väestönsuojelu ja suojarakentaminen perustuvat.
Suomen vahvasta väestönsuojeluosaamisesta ponnistava Temet tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ihmisten, kriittisten toimintojen ja yhteiskunnan kannalta tärkeän infrastruktuurin suojaamiseen. Yhtiö tukee asiakkaitaan myös suojaustarpeiden arvioinnissa, teknisten vaatimusten määrittelyssä sekä pitkäjänteisten suojausratkaisujen kehittämisessä. Temetin osaaminen kattaa muun muassa suojarakenteet, räjähdyssuojauksen, CBRN-suojajärjestelmät, suojatilojen automaatioratkaisut sekä huolto-, ylläpito- ja muut elinkaaripalvelut. Yhtiön tuotteet täyttävät kansainväliset standardi- ja sertifiointivaatimukset.
Temet on toteuttanut yli 57 000 projektia 85 maassa. Yli seitsemän vuosikymmenen aikana kertynyt kokemus yhdistää teknisen asiantuntemuksen, viranomaisvaatimusten syvällisen tuntemuksen ja käytännön toteutusosaamisen. Temetin ratkaisuihin luottavat viranomaiset, puolustusalan sekä kriittisen infrastruktuurin toimijat ympäri maailmaa silloin, kun toimintakyky ja turvallisuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa.
Temetin pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiö palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti kansainvälisen kumppani- ja jakeluverkostonsa kautta.
Finnish Protective Infrastructure Specialist Temet Opens Warsaw Office2.6.2026 16:35:55 EEST | Press release
Temet, a global leader in civil protection and protective infrastructure solutions, has strengthened its commitment to the Polish market with the opening of its Warsaw office. Following the establishment of Temet Polska Sp. z o.o. in 2025, the new office represents the next step in the company's long-term investment in Poland and its international growth strategy.
Temet Appoints Kari Hämäläinen as Group Chief Executive Officer27.5.2026 17:14:47 EEST | Press release
Temet, the world's leading pioneer in civil protection and protective infrastructure solutions, announces the appointment of Kari Hämäläinen as Group Chief Executive Officer, effective immediately.
Temet nimittää Kari Hämäläisen konsernin toimitusjohtajaksi27.5.2026 16:57:53 EEST | Tiedote
Temet, maailman johtava väestönsuojelun ja suojausinfrastruktuurin ratkaisujen edelläkävijä, ilmoittaa nimittäneensä Kari Hämäläisen konsernin toimitusjohtajaksi välittömästi voimaan astuvalla päätöksellä. Kansainvälisen teknologialiiketoiminnan kehittämisestä laajan kokemuksen omaava Hämäläinen ottaa tehtävän vastaan tilanteessa, jossa Temetin ainutlaatuiselle osaamiselle on maailmanlaajuisesti enemmän kysyntää kuin koskaan aiemmin koko konsernin yli 70-vuotisen historian aikana.
Remarkable Civil Shelter Cooperation Agreement for Temet in the UAE21.11.2025 16:26:06 EET | Press release
Temet has signed a cooperation agreement in the United Arab Emirates that opens exceptionally significant opportunities for civil shelter projects. “This represents a major opportunity for Finnish industry - not only from a business perspective, but also due to the historic nature of the agreement both in the UAE and across the Middle East,” says Juha Simola, CEO of Temet. Simola expresses his gratitude to the Finnish authorities and in particular to the President of the Republic of Finland, Alexander Stubb, during whose visit the agreement was signed.
Temetille merkittävä yhteistyösopimus väestönsuojista UAE:ssa21.11.2025 12:00:14 EET | Tiedote
Suomalainen Temet Group on solminut Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa yhteistyösopimuksen, joka avaa erittäin merkittävät mahdollisuudet väestönsuojahankkeisiin. ”Tämä on todella valtava mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle - ei pelkästään liiketoiminnallisessa mielessä, vaan myös sopimuksen historiallisena luonteena niin UAE:ssa kuin koko Lähi-idässä”, kuvaa Temetin toimitusjohtaja Juha Simola. Simola kiittää tuesta suomalaisia viranomaisia ja erityisesti Tasavallan Presidentti Alexander Stubbia, jonka vierailun yhteydessä yhteistyösopimus allekirjoitettiin.
