Sensofusion esittelee Aerospace-yksikkönsä: Swift-valvontalentokone ja Fennec-satelliitit
3.6.2026 12:00:00 EEST | Sensofusion Oy | Tiedote
Suomalainen puolustustekniikkayritys Sensofusion Oy laajentaa toimintansa maasta ilmaan ja maapallon kiertoradalle Sensofusion Aerospace-yksikkönsä kautta.
Helsinki, 3.6.2026 – Suomalainen puolustustekniikkayritys Sensofusion Oy laajentaa toimintansa maasta ilmaan ja maapallon kiertoradalle. Yhtiön ilmailu- ja avaruusliiketoiminta toimii tästä päivästä alkaen nimellä Sensofusion Aerospace. Yksikön käynnissä olevat tuotekehitysprojektit ovat Sensofusion Swift -valvontalentokone sekä yhtiön kaksi ensimmäistä satelliittimissiota, Fennec-1 ja Fennec-2.
Sensofusion Swift on tyyppihyväksytty yleisilmailuluokan lentokone, johon on integroitu radiotiedustelukyky, tutka ja muita kehittyneitä sensoreita. Miehittämättömistä järjestelmistä poiketen Swift voi operoida rauhanajan ilmatilassa lentokenttien ja asutuskeskusten lähellä ilman erillisiä poikkeuslupia.
Sensofusion Swift on sekä lentokone että drooni. Sen voi hankkia ja operoida joko miehitettynä yleisilmailuluokan lentokoneena tai miehittämättömänä järjestelmänä. Tämä antaa hankintaorganisaatioille joustavuutta sekä budjetin että regulaation suhteen: kone sopii niin lentokonehankintojen kuin droonihankintojen budjetteihin, ja samaa alustaa voidaan operoida ihmisen operoimana tai autopilotilla, kohdemaan regulaation mukaisesti.
Kone perustuu Atol Aurora -lentokoneeseen. Sensofusion osti suomalaisen Atol Aviation-lentokonetehtaan keväällä 2026. Uudet Swift-lentokoneet valmistetaan Hallin lentokentällä, Ilmavoimien entisessä tukikohdassa, ja niihin asennetaan Airfence-droonintorjuntajärjestelmä. Ilmasta toimivan sensorin kantama on tyypillisesti 3-5 -kertainen maasensoriin verrattuna. Lisäksi lentokoneisiin asennetaan tutka- ja torjuntadroonikyvykkyys.
Yhtiön seuraava tähtäin on maapallon kiertoradalla. Fennec-1 on yhtiön ensimmäinen satelliitti. Sen avulla yhtiö aikoo todistaa kykynsä havainnoida heikkoja maanpäällisiä signaaleja avaruudesta käsin. Fennec-2 laajentaa hyötykuormaa ja siirtyy Sensofusionin uudelle satelliittialustalle, toimien ensimmäisenä askeleena kohti laajempaa konstellaatiota. Ensimmäinen satelliitti lähtee kiertoradalle SpaceX Falcon -raketin kyydissä syksyllä 2027.
"Maa on pallo, joten signaalien seuranta toimii paremmin kuin toimimme
korkealla. Siksi seurantakykymme nousee nyt maasta ilmaan ja jatkaa kohta
kiertoradalle", sanoo Sensofusionin perustaja ja toimitusjohtaja Tuomas
Rasila.
Kääntäjän huomautus: Suomeksi "swift" tarkoittaa tervapääskyä ja "fennec" aavikkokettua.
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Yhteyshenkilöt
Mikko HyppönenCROSensofusion Oy
Kuva: Heidi Koivunen
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Sensofusion Oy
Sensofusion on suomalainen puolustustekniikkayritys, joka kehittää seuraavan sukupolven ratkaisuja droonien havaitsemiseen ja torjuntaan. Yhtiö on yksi maailman johtavista droonien torjujista, ja tarjoaa alan tuotteita sotilas- ja turvallisuusasiakkaille maailmanlaajuisesti.
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