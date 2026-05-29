Kymenlaakson hyvinvointialue

Aluehallitus käsitteli palveluympäristöä koskevan esityksen – aluevaltuustolle esitetään kuuden sote-keskuksen mallia

2.6.2026 14:15:29 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli osaltaan tulevaisuuden palveluympäristöä kokouksessaan 2.6.2026. Aluevaltuustolle esitetään, että perustason palveluissa alueellisia sote-palvelukeskittymiä olisi vuoteen 2030 mennessä Kymenlaaksossa kuusi.

Aluehallitus päätti esittää valtuustolle linjattavaksi kuuden sote-keskuksen mallin, jonka toteutuksesta päätetään vaiheittain vuoteen 2029 mennessä. Tässä vaiheessa ei vielä nimetä yksittäisiä sote-keskuksia, vaan palveluverkkoa koskeva kokonaisuus tuodaan aluevaltuuston päätettäväksi myöhemmin erikseen. 

Tulevaisuuden palveluympäristö on aluevaltuuston päätöksenteossa 16.6.2026. 

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

