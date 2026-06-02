Veronika Honkasalo: Hallituksen ydinasestrategia ei lisää Suomen turvallisuutta
2.6.2026 13:57:23 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliitto jätti tänään yhdessä sosiaalidemokraattien ja vihreiden kanssa eriävän mielipiteen ulkoasianvaliokunnan lausuntoon koskien ydinaserajoitteiden purkamista. Puolueet esittävät, ettei hallituksen esitystä hyväksytä. Ulkoasianvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Veronika Honkasalo painottaa, että vasemmistoliiton mielestä esitys ei lisää suomalaisten turvallisuutta, vaan heikentää sitä.
– Jos hallituksen esitys menee läpi, jää meille paljon epäselvyyttä siitä, millä perusteella ydinaseita voi tuoda Suomeen, Honkasalo sanoo.
Hallituksen esityksessä puolustusyhteistyö on sisällytetty osaksi lakiesitystä ilman sen tarkempaa määrittelyä ja sitomista esimerkiksi Suomen puolustamiseen. Asiantuntijalausuntojen mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tehtävän puolustusyhteistyön puitteissa voitaisiin tuoda ydinaseita DCA-sopimuksen konsultaatiopykälän perusteella.
– Tämä tarkoittaa käytännössä, että lakiesityksellä halutaan mahdollistaa ydinaseiden kuljettaminen Suomen alueella ja maaperällä myös rauhan aikana, jos se liittyy puolustusyhteistyöhön, esimerkiksi sotilaalliseen suunnitteluun, harjoitteluun, tai suorituskyvyn kehittämiseen, Honkasalo sanoo.
– Lakiesityksessä on myös tarkoituksella jätetty spesifioimatta rauhan ajan määrittely. Mielestäni käytännössä lakiesitys menee siten ydinaseiden sallimisen suhteen pidemmälle kuin mitä on annettu ymmärtää, kun tämän lain tarpeellisuutta on perusteltu.
Hallituksen strategiana on tahallaan hämärtää sitä, onko Suomessa ydinaseita vai ei.
– Tämä strategia ei lisää Suomen turvallisuutta, sillä asiantuntijalausuntojenkin mukaan ydinaseiden tuomisen salliminen tarkoittaisi Suomen kohteiden päätymistä Venäjän puolelta iskettävien kohteiden joukkoon. Lisäksi se tarkoittaa myös väärintulkintojen ja siten vahingossa alkavan ydinsodan todennäköisyyden riskin kasvamista, riippumatta siitä onko ydinaseita Suomen alueella vai ei, Honkasalo painottaa.
Ulkoasianvaliokunnan lausunto menee puolustusvaliokunnalle, joka tekee lopullisen mietinnön asiasta.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Johannes Yrttiaho: Hankintalaki kiihdyttää yksityistämistä ja heikentää työehtoja
Vasemmistoliiton kansanedustajan Johannes Yrttiahon mukaan hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi kiihdyttää julkisten palveluiden yksityistämistä, heikentää työntekijöiden asemaa ja aiheuttaa samalla valtavat kustannukset julkiselle taloudelle.
Aino-Kaisa Pekonen: Puolustusmenojen miljardiluokan lisäyksistä on käytävä laajempaa keskustelua
Tänään julkaistiin puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti, johon vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti eriävän mielipiteen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekosen mielestä nousevien puolustusmenojen rahoittamisesta täytyy nyt käydä laajaa ja avointa keskustelua.
Pia Lohikoski: OAJ:n havainnot ovat pöyristyttäviä
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii ministeriltä reaktiota ammatillisen koulutuksen tilaan. STT uutisoi tänään tiistaina Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n selvityksestä, jonka mukaan valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista eli alle 18-vuotiaista saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin lain asetuksessa määritelty minimitaso edellyttää.
Minja Koskela: Lukukausimaksuilla koulutustaso ei nouse
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela tuomitsee suoralta kädeltä ajatuksen lukukausimaksuista korkeakoulujen rahoituksen kasvattamiseksi. Koskelan mukaan koulutustasoa on pystyttävä nostamaan, mutta lukukausimaksut veisivät väärään suuntaan.
Pia Lohikoski: Vaadin opetusministeriltä vastausta pienenevien ikäluokkien vaikutuksesta toisen asteen koulutukseen
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen pienenevien ikäluokkien vaikutuksesta toisen asteen koulutukseen. Tuoreimman väestöennusteen mukaan 16–19-vuotiaiden ikäluokka alkaa supistua voimakkaasti jo tämän vuosikymmenen lopussa. Muutos ei kohtele alueita tasaisesti, vaan osuu erityisen voimakkaasti pienempiin kuntiin.
