Veronika Honkasalo: Hallituksen ydinasestrategia ei lisää Suomen turvallisuutta

– Jos hallituksen esitys menee läpi, jää meille paljon epäselvyyttä siitä, millä perusteella ydinaseita voi tuoda Suomeen, Honkasalo sanoo.

Hallituksen esityksessä puolustusyhteistyö on sisällytetty osaksi lakiesitystä ilman sen tarkempaa määrittelyä ja sitomista esimerkiksi Suomen puolustamiseen. Asiantuntijalausuntojen mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tehtävän puolustusyhteistyön puitteissa voitaisiin tuoda ydinaseita DCA-sopimuksen konsultaatiopykälän perusteella.

– Tämä tarkoittaa käytännössä, että lakiesityksellä halutaan mahdollistaa ydinaseiden kuljettaminen Suomen alueella ja maaperällä myös rauhan aikana, jos se liittyy puolustusyhteistyöhön, esimerkiksi sotilaalliseen suunnitteluun, harjoitteluun, tai suorituskyvyn kehittämiseen, Honkasalo sanoo.

– Lakiesityksessä on myös tarkoituksella jätetty spesifioimatta rauhan ajan määrittely. Mielestäni käytännössä lakiesitys menee siten ydinaseiden sallimisen suhteen pidemmälle kuin mitä on annettu ymmärtää, kun tämän lain tarpeellisuutta on perusteltu.

Hallituksen strategiana on tahallaan hämärtää sitä, onko Suomessa ydinaseita vai ei.

– Tämä strategia ei lisää Suomen turvallisuutta, sillä asiantuntijalausuntojenkin mukaan ydinaseiden tuomisen salliminen tarkoittaisi Suomen kohteiden päätymistä Venäjän puolelta iskettävien kohteiden joukkoon. Lisäksi se tarkoittaa myös väärintulkintojen ja siten vahingossa alkavan ydinsodan todennäköisyyden riskin kasvamista, riippumatta siitä onko ydinaseita Suomen alueella vai ei, Honkasalo painottaa.

Ulkoasianvaliokunnan lausunto menee puolustusvaliokunnalle, joka tekee lopullisen mietinnön asiasta.