Yhteisöllisyys ja tekemisen ilo kutsuvat Metsästäjäliiton messuosastolle Riihimäelle
2.6.2026 14:48:42 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Metsästäjäliitto tarjoaa tänä vuonna Riihimäen Erämessuilla 5.–7.6. ennen kaikkea elämyksiä ja tekemisen iloa. Liiton vuoden 2026 teema – yhteisöllisyys – on vahvasti esillä.
Metsästäjäliitto kutsuu messukävijät nokipannukahvin ääreen sekä kokeilemaan, oppimaan ja jakamaan eräkokemuksia yhdessä. Metsästäjäliiton elämyksellinen ulko-osasto (U480) sijaitsee keskeisellä alueella ja tarjoaa paljon kokemista sekä ohjelmalavallaan monipuolisen kattauksen toimintaa koko viikonlopun ajan. Lavan ohjelmiin on antanut innoituksen Metsästäjäliiton oma Erähaaste 2026, joka kannustaa kehittämään omia taitoja, kokeilemaan uutta ja haastamaan kaverinkin rohkeasti mukaan.
Nokipannukahvit, tatuointi ja tekemistä koko perheelle
Metsästäjäliiton vapaaehtoiset tarjoilevat messuvieraille jälleen maksutta Meiran sponsoroimaa Kulta Katriina -nokipannukahvia. Nuotion äärellä syntyy kohtaamisia, jotka tekevät metsästäjäyhteisöstä juuri sen, mitä se on parhaimmillaan – kaikille avoimen, lämpimän ja yhdenvertaisen.
Yksi näkyvimmistä yhteisöllisyyden ilmentymistä on mahdollisuus “leimautua metsästäjäksi” – aivan kirjaimellisesti. Osastolla voi ottaa Metsästäjäliiton siirtokuvatatuoinnin, joka toimii hauskana, näkyvänä muistona messukokemuksesta. Metsästäjäliitto osallistuu messujen aikana Lopen ampumaurheilukeskuksessa järjestettävään Erämessut Goes Range -tapahtumaan, mutta myös Riihimäellä pääsee kokeilemaan ampumista. Riistaeläintauluja tähtäillään Ecoaims-laseraseella jokaisena messupäivänä. Perheen pienimpiäkään ei ole unohdettu, vaan lapsille ja nuorille on luvassa kettupillin askartelua, suurpetojen jälkien tunnistusta sekä Nerf-leikkiaseella ammuntaa turvallisesti. Totta kai Metsästäjäliiton maskotti Mainio Metso on niin ikään paikalla ja ilahduttaa messukävijöitä olemuksellaan.
Mukana myös yhteistyökumppaneita
Metsästäjäliiton osastolla toimii useita kumppaneita, jotka tuovat mukanaan omaa osaamistaan ja palveluitaan. Vakuutusyhtiö Ifin asiantuntijat kertovat yhtiön vakuutuksista ja samalla liiton jäsenyyden myötä syntyvistä vakuutuseduista sekä vinkkaavat viimeisimmistä vakuutustarjouksista. Suomen Sikayrittäjät kertoo, miten metsästäjät voivat torjua afrikkalaista sikaruttoa. Turvallisen aseiden säilytyksen aatelia edustava Corrosafe tuo näytille asekaappinsa ja liiton ehkä pitkäaikaisin yhteistyökumppani Suomen Metsästysmuseo esittelee toimintaansa ja näyttelyitään.
Eräkontti 50 vuotta
Metsästäjäliiton osastolla juhlistetaan myös liiton omistajan Eräkontin 50-vuotista taivalta. Eräkontin myyntipiste toimii omassa teltassaan yhdessä kumppaneidensa Riistasiemenen (riistapeltosiemenet), Reolinkin (valvonta- ja riistakamerat) ja Canihuntin (koirien suojaliivit) kanssa.
Ohjelmalavalla pureudutaan Erähaasteisiin
Ohjelmalavan runsas tarjonta rakentuu tänä vuonna Metsästäjäliiton Erähaasteiden ympärille. Lavalla tehdään muun muassa perinnenahkureita, puukon teroitusta, eräaiheisen ensiapulaukun kokoamista ja riistaruokaa. Tarkempia ohjelmatietoja löydät tästä linkistä.
Oman Erähaaste-lapun voi ladata tästä linkistä.
Tervetuloa osastollemme!
Metsästäjäliiton osasto U480 on enemmän kuin messuosasto – se on Suomen suurimman metsästäjäyhteisön kohtaamispaikka! Lämpimästi tervetuloa!
Suvi HonkavaaraJärjestökoordinaattoriPuh:+358 407 300 866
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
