Jyväskylässä päällystetään yötyökohteita viikoilla 23 ja 24

2.6.2026 14:38:44 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jyväskylässä päällystetään useita pieniä päällystyskohteita viikoilla 23-24. Työmaat sijaitsevat liikenteellisesti haastavissa kohteissa. Tästä syystä päällystystyöt tehdään yötyönä vähäliikenteisenä aikana. Työskentelyaika on pääsääntöisesti klo 18.00-07.00.

Toteutettavat kohteet ja alustavat aikataulut:

  • Mt 16623 Keljonkankaantie kiertoliittymät
  • Jyrsintä to 4.6.
  • Päällystys su 7.6.

  • Mt 644 Oravasaarentie, ABC:n liittymän kohta
  • Jyrsintä su 7.6. ja ma 8.6.
  • Päällystys ti 9.6.

  • Mt 6110 Säynätsalontie (Keljonkankaantien liittymän kohta)
  • Jyrsintä to 4.6. ja su 7.6.
  • Päällystys ma 8.6.

  • Mt 16632 Haapaniementien ramppi (Nelostien alittava osuus)
  • Jyrsintä ma 8.6.
  • Päällystys ti 9.6. ja ke 10.6.

Mt 16632 Haapaniementiellä yötyönä toteutetaan ainoastaan Nelostieltä lähtevä liittymäosuus. Varsinainen rampin päällystys tehdään päivätyönä. Kohteella uusitaan myös reunakiviosuuksia sekä päällystetään jalankulku- ja pyörätie.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia esimerkiksi säiden takia. Urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.

Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

