Jyväskylässä päällystetään yötyökohteita viikoilla 23 ja 24
2.6.2026 14:38:44 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Jyväskylässä päällystetään useita pieniä päällystyskohteita viikoilla 23-24. Työmaat sijaitsevat liikenteellisesti haastavissa kohteissa. Tästä syystä päällystystyöt tehdään yötyönä vähäliikenteisenä aikana. Työskentelyaika on pääsääntöisesti klo 18.00-07.00.
Toteutettavat kohteet ja alustavat aikataulut:
- Mt 16623 Keljonkankaantie kiertoliittymät
- Jyrsintä to 4.6.
- Päällystys su 7.6.
- Mt 644 Oravasaarentie, ABC:n liittymän kohta
- Jyrsintä su 7.6. ja ma 8.6.
- Päällystys ti 9.6.
- Mt 6110 Säynätsalontie (Keljonkankaantien liittymän kohta)
- Jyrsintä to 4.6. ja su 7.6.
- Päällystys ma 8.6.
- Mt 16632 Haapaniementien ramppi (Nelostien alittava osuus)
- Jyrsintä ma 8.6.
- Päällystys ti 9.6. ja ke 10.6.
Mt 16632 Haapaniementiellä yötyönä toteutetaan ainoastaan Nelostieltä lähtevä liittymäosuus. Varsinainen rampin päällystys tehdään päivätyönä. Kohteella uusitaan myös reunakiviosuuksia sekä päällystetään jalankulku- ja pyörätie.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia esimerkiksi säiden takia. Urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.
Janne HölttäProjektipäällikköKeski-Suomen elinvoimakeskus
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen elinvoimakeskus
Keski-Suomen työlupalinjaus päivitetty – lista ammattinimikkeistä ennätyslyhyt29.5.2026 09:37:46 EEST | Tiedote
Keski-Suomen alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä on päivitetty. Työvoimapula-ammattien lista on ennätyksellisen lyhyt, mikä kertoo maakunnan vaikeasta työllisyystilanteesta.
Keski-Suomen työttömyys huhtikuussa 14,9 %27.5.2026 08:00:26 EEST | Tiedote
Työttömien määrä väheni 504 henkilöllä maaliskuun lopusta, mikä selittyy pääosin normaalilla kausivaihtelulla. Työttömyys kasvoi 12 % viime vuoden huhtikuun lopun tilanteesta. Työttömyysaste nousi vuodentakaiseen verrattuna kaikissa seutukunnissa. Miesten työttömyys kasvoi 905 henkilöllä (8,9 %) ja naisten työttömyys 1 126 henkilöllä (16,6 %) edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
Tievalaistus uusitaan Kivijärven keskustan alueella – työt alkavat kesäkuussa21.5.2026 12:38:46 EEST | Tiedote
Kivijärven keskustassa ja sen välittömässä ympäristössä kantatiellä 58 käynnistyy tievalaistuksen laaja kunnostustyö kesäkuun alkupuolella. Työt valmistuvat arviolta marraskuuhun mennessä.
Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon nousi selvästi Keski-Suomessa12.5.2026 15:07:44 EEST | Tiedote
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on kasvanut selvästi Keski-Suomessa. Väyläviraston teettämä talven 2025–2026 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus osoittaa, että talvihoito on alueella kokonaisuutena onnistunut edellisvuotta paremmin, erityisesti pääteillä.
Miia Asikainen Keski-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston päälliköksi12.5.2026 13:53:24 EEST | Tiedote
Keski-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston päälliköksi on nimitetty diplomi-insinööri Miia Asikainen ajalle 8.6.2026-31.5.2031. Asikainen siirtyy Keski-Suomen elinvoimakeskukseen Tullin materiaalitoimintojen johtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut johto- ja päällikkötehtävissä mm. Väylävirastossa, UPM:llä ja Rakentamisen Laatu RALA ry:ssä.
