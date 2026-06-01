Kummeli esittää: Mökkinaapurit -sarjan uuden kauden kuvaukset käynnistyivät: "Tarinoista löytyy kaikessa älyttömyydessään paljon samastumispintoja"
3.6.2026 13:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Ruutu-alkuperäissarja Kummeli esittää: Mökkinaapurit palaa uusin jaksoin. Uuden tuotantokauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä.
Kummeli esittää: Mökkinaapurit -sarjan toisen tuotantokauden ovat käsikirjoittaneet Pirjo Heikkilä ja Timo Kahilainen, ohjaajana toimii Tommi Lepola, tuottajina Laura Ahola, Ilkka Hynninen ja Ilkka Rahkonen. Sarjan tuottaa ICS Nordic.
Mökkinaapureiden näyttelijöinä nähdään muun muassa Pirjo Heikkilä, Timo Kahilainen, Joonas Nordman, Minka Kuustonen, Kaisa Hela ja Heikki Hela. Lisäksi sarjassa nähdään liuta vierailevia tähtiä.
Uudella kaudella Satu (Pirjo Heikkilä) ja Perttu Järvisen (Timo Kahilainen) haave täydellisestä mökkikesästä kariutuu jälleen kerran vauhdikkaasti, kun vierasmökille saapuu toinen toistaan erikoisempia vieraita maailmankuulusta koomikosta vanhaan exään, juhliviin häiriköihin ja julkkiskokkiin. Järviset eivät tietenkään malta pysyä erossa muiden asioista, mikä johtaa tuttuun tapaan niin kommelluksiin, kaaokseen kuin uhkaan menettää koko kesätyö vierasmökin isäntäparina. Lisähaastetta aiheuttavat sietämätön työkaveri Tinke (Joonas Nordman) ja tämän puoliso Anki (Minka Kuustonen) sekä Kauhasen (Heikki Hela) ja Liisan (Kaisa Hela) jälleen kerran mutkikas on-off-rakkaustarina.
– Mökkinaapureiden uusi kausi jatkaa ensimmäiseltä kaudelta tuttua linjaa: arjen tilanteista ja uteliaisuudesta ammentavia, huumorilla höystettyjä tarinoita. Tuntuu hyvältä tuoda Satu ja Perttu Järvinen takaisin katsojien elämään. Uuden kauden käsikirjoitus on loistava, ja tarinoista löytyy kaikessa älyttömyydessään paljon samastumispintoja, tuottaja Ilkka Hynninen sanoo.
Mökkinaapureiden ensimmäisellä kaudella näytellyt Heikki Silvennoinen menehtyi joulukuussa 2024. Nelonen Median johtaja Ville Toivonen kokee uuden kauden olevan kunnianosoitus Heikki Silvennoisen komediaperinnölle.
– Heikin työ suomalaisen viihteen ja komedian parissa oli ainutlaatuista. Mökkinaapurit jäi hänen viimeiseksi roolityökseen. Koemme uuden kauden ja Mökkinaapureiden jatkumisen olevan kunnianosoitus hänelle, Toivonen sanoo.
Kummeli esittää: Mökkinaapureiden esitysajankohta kerrotaan myöhemmin.
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Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
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Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
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