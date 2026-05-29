Tienkäyttäjätyytyväisyys teiden talvihoitoon parani Uudellamaalla

Tyytyväisyys on selvästi korkeinta pääteillä, joiden talvihoito saa koko maan tuloksiin verrattuna tarkastelun parhaat arviot. Erityisesti lumen auraus ja päätieverkon yleinen hoitotaso arvioidaan hyväksi, ja näillä osa-alueilla tulokset ovat säilyneet hyvinä tai parantuneet hieman aiemmista vuosista. Tämä näkyy myös siinä, että pääteiden talvihoidon indeksit ovat kokonaisuutena hyvällä tasolla sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen arvioissa.

“Viime vuoteen verrattuna yleisesti talvihoidon osalta on tullut parannusta erityisesti lumenpoiston osalta”, kertoo elinvoimakeskuksen liikenneosaston kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

Sen sijaan alemmalla tieverkolla tyytyväisyys on edelleen heikommalla tasolla, vaikka kehitystä parempaan on tapahtunut. Haasteita aiheuttavat erityisesti tienpinnan tasaisuus sekä liukkaudentorjunnan ja aurauksen ajoitus. Näillä osa-alueilla palaute viittaa siihen, että hoitotoimenpiteet eivät aina vastaa tienkäyttäjien odotuksia esimerkiksi muuttuvissa sääolosuhteissa tai vilkkaimpien ruuhka-aikojen aikana. Myös raskaan liikenteen kuljettajien arviot tukevat tätä kuvaa, sillä myös siinä alempien teiden talvihoito jää selvästi pääteitä heikommaksi.

Alemman tieverkon pidemmät toimenpideajat sekä lähtökynnykset vaikuttivat Aaltosen mukaan odotetusti tulokseen.

Jalankulku- ja pyöräteiden talvihoito saa niin ikään hieman muita osa-alueita heikommat arviot, vaikka tuloksissa on nähtävissä myönteinen kehityssuunta. Tämä kertoo siitä, että kevyen liikenteen olosuhteisiin on panostettu, mutta parannettavaa on edelleen etenkin turvallisuuden ja käytettävyyden näkökulmasta talviolosuhteissa.

Jalankulku- ja pyöräteiden talvihoitoa on vuosien saatossa tehostettu Uudenmaan alueella mm. Espoon hoitourakasta löytyvän laatukäytävän avulla. "Muutoin suurin osa Uudenmaan alueen pyöräteistä on jo nykyisellään kaikkein korkeimmassa K1 hoitoluokassa, jossa lähtökynnys on matala", Aaltonen toteaa.

"Maanteiden talvihoito on Uudellamaalla hyvällä tasolla ja oikea-aikaista", kiteyttää tulokset liikennejärjestelmäasiantuntija ja asiakkuusvastaava Annika Sarkkola Uudenmaan elinvoimakeskuksesta.

Hän muistuttaa, että viime vuosina korjausvelkarahan ansiosta on saatu maanteille runsaasti uusia päällysteitä ja muita tarpeellisia korjauksia, mikä vaikuttaa tienkäyttäjien tyytyväisyyteen yleisestikin. Talvihoito myös onnistuu paremmin hyväkuntoisilla teillä.

Uudenmaan elinvoimakeskuksessa seurataan tienkäyttäjien tyytyväisyyttä säännöllisten asiakastutkimusten ja asiakkaiden jatkuvan palautteen perusteella.

"Väylävirasto teettää säännöllisesti valtakunnallisia asiakastutkimuksia, joiden kautta seurataan asiakkaiden tyytyväisyyden kehitystä pidemmällä aikavälillä myös elinvoimakeskusalueittain. Liikenteen asiakaspalvelu koostaa tienkäyttäjien palautteista jatkuvasti erilaisia raportteja ja paikkatietoaineistoja, joita elinvoimakeskusten asiantuntijat seuraavat osana omaa työtään", Sarkkola toteaa lopuksi.

Väyläviraston tutkimus tienkäyttäjätyytyväisyydestä toteutettiin tammi–maaliskuussa 2026, ja siihen vastasi valtakunnallisesti yli 8 000 yksityishenkilöä ja noin 1 200 ammattikuljettajaa. Uudenmaan tulokset ovat linjassa koko maan kehityksen kanssa, mutta korostavat samalla alueen erityispiirteitä, kuten vilkasta liikennettä ja laajaa tieverkkoa, jotka asettavat talvihoidolle omat haasteensa.