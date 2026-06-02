Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Kansalaisuuskoe tukee kotoutumista

SDP:n Jani Kokko: Kansallinen turvallisuus ei saa jäädä aluepolitiikan jalkoihin 31.5.2026 12:11:44 EEST | Tiedote

Tuoreet tiedot Puolustusvoimien lataamotoiminnan aiheuttamista esteistä puolustusteollisuuden viennille ovat vakavia. Tietojen mukaan suomalaiselta puolustusteollisuudelta on jäänyt viime vuosina saamatta yli 200 miljoonan euron vientikaupat nykyisen toimintamallin vuoksi. – Kansallisen turvallisuuden, huoltovarmuuden ja suomalaisen puolustusteollisuuden kilpailukyvyn on oltava etusijalla. Ne eivät saa jäädä aluepoliittisten intressien jalkoihin, Kokko sanoo. Kokon mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, minkä vuoksi kaikki puolustuskykyä ja ammustuotantoa vahvistavat ratkaisut on arvioitava ensisijaisesti maanpuolustuksen tarpeista lähtien. – Suomi tarvitsee vahvaa puolustusteollisuutta, kasvavaa tuotantokapasiteettia ja vientiä liittolaismaille. Jos nykyinen järjestelmä estää investointeja, tuotannon kasvattamista ja vientiä, sitä on uskallettava uudistaa, sanoo Kokko. – Nyt tarvitaan ratkaisuja, jotka tukevat sekä Suomen turvalli