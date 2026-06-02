Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Kansalaisuuskoe tukee kotoutumista
2.6.2026 14:45:01 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä, jonka mukaan Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykseksi tulisi jatkossa kansalaisuuskoe. Hallintovaliokunnan SDP:n edustajien mukaan suomalaisen yhteiskunnan perusteiden tunteminen tukee kotoutumista. On yhteiskunnan etu, että kansalaisuutta hakevat tuntevat suomalaisen yhteiskunnan perusperiaatteita, kuten tasa-arvoa ja perus- ja ihmisoikeuksia koskevia asioita.
Kysymykset koskisivat esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan keskeistä lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa sekä Suomen historiaa ja kulttuuria.
– Kansalaisuuden saaminen on merkittävä askel ihmiselle, joka on rakentanut elämänsä Suomeen. On perusteltua, että kansalaisuuden saaminen edellyttää perustietoja suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että ihmiset otetaan kotoutumispalvelujen piiriin heti maahantulon jälkeen, Paula Werning toteaa.
Hallintovaliokunnan SDP:n jäsenten mukaan onnistuneen kotoutumisen tärkein edellytys on edelleen kielen oppiminen.
– Suomen tai ruotsin kielen osaaminen on avain työelämään, koulutukseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, siksi meidän on panostettava nykyistä vahvemmin kielikoulutukseen, sanoo Saku Nikkanen.
Hallintovaliokunnan SDP:n edustajien mukaan kansalaisuuskokeen käyttöönotto korostaa myös sitä, että kotoutumisen palveluiden on oltava saatavilla heti maahan saapumisesta lähtien.
– Kotoutuminen alkaa ensimmäisestä päivästä Suomessa. Mitä nopeammin ihminen pääsee kieliopintoihin, ohjaukseen ja muihin kotoutumista tukeviin palveluihin, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on rakentaa elämäänsä Suomessa. Kun palvelut toimivat, voidaan myös yksilöltä odottaa aktiivista osallistumista ja vastuunkantoa omasta kotoutumisestaan, painottaa Juha Viitala.
Hallintovaliokunnan SDP:n edustajat korostavat, että kansalaisuuskoe ei saa jäädä irralliseksi testiksi, vaan sen tulee tukea kotoutumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.
– Kansalaisuuskoe voi parhaimmillaan kannustaa perehtymään suomalaiseen yhteiskuntaan ja vahvistaa osallisuutta. Seuraava askel lainsäädännössä on kuitenkin huolehtia siitä, että myös työperäisen maahanmuuton yhteydessä kielitaidon kehittämisen vastuut ovat nykyistä selkeämmät. Töiden perässä Suomeen muuttavienkin kohdalla tulisi kiinnittää enemmän huomiota kielen oppimiseen ja työnantajien vastuuseen kielikoulutuksen tarjoamisesta, korostaa Eveliina Heinäluoma.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Anette Karlsson (SDP): Små och svenskspråkiga kommuner riskerar bära tyngsta bördan av upphandlingsreformen2.6.2026 16:29:56 EEST | Pressmeddelande
Regeringen vill begränsa användningen av så kallade inhouse-bolag. En central del är kravet på minst 10 procents ägarandel för köp från ett gemensamt inhouse-bolag utan upphandling. I praktiken måste då många fungerande samarbetsmodeller göras om eller avvecklas. Det ökar också risken för tvångsprivatiseringar och tvångsköp samt för att den svenska servicen äventyras.
SDP:n Lotta Hamari ja Vihreiden Sofia Virta: Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän kannanotto sosiaalihuoltolain uudistamisesta2.6.2026 15:50:36 EEST | Tiedote
Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä pitää tärkeänä sosiaalihuoltolain uudistuksen tavoitteita vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluja, varhaista tukea sekä lasten ja perheiden oikea-aikaista avunsaantia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että uudistusta toteutetaan lapsen oikeudet, perheiden tarpeet ja palvelujen vaikuttavuus edellä – ei ensisijaisesti säästötavoitteiden näkökulmasta.
SDP:n Seppo Eskelinen: Taksialan luottamuksen palauttaminen vaatii riittävää valvontaa2.6.2026 12:10:21 EEST | Tiedote
-Ihmisten luottamus taksialaan tulee palauttaa ja uudistettu laki on hyvä askel siihen suuntaan. Lain hyvätkään toiveet eivät kuitenkaan toteudu ilman riittävää valvontaa ja sen vahvoja resursseja, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan vastaava Seppo Eskelinen (sd).
SDP:n Jani Kokko: Kansallinen turvallisuus ei saa jäädä aluepolitiikan jalkoihin31.5.2026 12:11:44 EEST | Tiedote
Tuoreet tiedot Puolustusvoimien lataamotoiminnan aiheuttamista esteistä puolustusteollisuuden viennille ovat vakavia. Tietojen mukaan suomalaiselta puolustusteollisuudelta on jäänyt viime vuosina saamatta yli 200 miljoonan euron vientikaupat nykyisen toimintamallin vuoksi. – Kansallisen turvallisuuden, huoltovarmuuden ja suomalaisen puolustusteollisuuden kilpailukyvyn on oltava etusijalla. Ne eivät saa jäädä aluepoliittisten intressien jalkoihin, Kokko sanoo. Kokon mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, minkä vuoksi kaikki puolustuskykyä ja ammustuotantoa vahvistavat ratkaisut on arvioitava ensisijaisesti maanpuolustuksen tarpeista lähtien. – Suomi tarvitsee vahvaa puolustusteollisuutta, kasvavaa tuotantokapasiteettia ja vientiä liittolaismaille. Jos nykyinen järjestelmä estää investointeja, tuotannon kasvattamista ja vientiä, sitä on uskallettava uudistaa, sanoo Kokko. – Nyt tarvitaan ratkaisuja, jotka tukevat sekä Suomen turvalli
SDP:n Tuppurainen: Kokoomus kykenee vain syyttelemään30.5.2026 12:20:43 EEST | Tiedote
Pääministeri Orpon haastattelu paljastaa, että kokoomus väistää vastuutaan eikä osaa tarjota luottamusta vahvistavaa suuntaa Suomen tulevaisuudelle. Kokoomus on johtanut maan hallitusta jo kolme vuotta eikä osaa sanoa mitään muuta kuin että ongelmat ovat edellisen hallituksen syytä ja niiden ratkaisu tulevan hallituksen vastuulla. Uutinen on, että hyväosaisille antamiaan verohelpotuksia Kokoomus on nyt valmis paikkaamaan kajoamalla eläkkeisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme