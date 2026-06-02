Kutsu medialle: Tervetuloa tutustumaan Oulun historialliseen lääninhallituksen päärakennukseen ennen mittavaa uudistusta
2.6.2026 15:13:13 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Kutsu
Senaatti-kiinteistöt kutsuu median edustajat tutustumaan Oulun lääninhallituksen päärakennukseen maanantaina 8.6.2026 klo 10.00–11.00.
Vuonna 1890 valmistunut lääninhallituksen päärakennus avataan medialle ennen rakennuksen uudistustöiden käynnistymistä. Tilaisuudessa esitellään rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tilat sekä suunnitelmat, joiden myötä Oulun lääninhallituskortteliin muodostuu 16 valtion organisaation yhteinen työympäristö noin 1 100 työntekijälle. Median edustajilla on samalla mahdollisuus kuvata historiallisia tiloja ennen muutostöiden käynnistymistä.
Hankkeessa suojellut rakennukset säilytetään valtion käytössä, ja niiden historiallisia tiloja restauroidaan alkuperäistä ilmettä kunnioittaen. Rakennus- ja muutostyöt käynnistyvät vaiheittain vuoden 2026 aikana.
Ajankohta: Maanantai 8.6.2026 klo 10.00–11.00
Paikka: Oulun Lääninhallitus, Linnankatu 3, Oulu.
Ohjelma
Tervetuloa ja Senaatin ajankohtaiset
Lauri Peltonen, Senaatti-kiinteistöjen Pohjois-Suomen alueen aluejohtaja
Oulun yhteisen työympäristön suunnitelmat ja hankkeen eteneminen
Irma Kyllönen, Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö
Opastettu kierros lääninhallituksen historiallisissa tiloissa. Kierroksen aikana on mahdollisuus kuvata rakennuksen tiloja.
Ilmoittautuminen
Pyydämme ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen aino-liisa.lapinkangas@senaatti.fiperjantaihin 5.6.2026 klo 16.00 mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Irma KyllönenProjektipäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 641 1741irma.kyllonen@senaatti.fi
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
