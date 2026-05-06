Tietokirjasarja Pohjolan palkkasotureista jatkuu – Jari Hyvärisen uutuusteos käsittelee rautakauden merisotaa

Teoksesta

Kirja tarkastelee ammattimaisten meritaistelijoiden roolia kotona ja kaukomailla – jopa Kaspianmerellä saakka. 700-luvulta alkaen kehittynyt merenkulkuvälineistö kytki Pohjolan soturit historian polttopisteisiin. Monet kirjan tapahtumapaikoista sijoittuvat alueille, joilla on ajankohtaisia kontaktipintoja nykyhetkeen: Syyriaan, Palestiinaan, Turkkiin, Venäjälle, Georgiaan ja Ukrainaan.

Kirjaa voi lukea paitsi historiallisena katsauksena, myös eräänlaisena matkaoppaana menneisyyden kohteisiin. Teos perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja osoittaa, miten liikkuvat soturijoukot vaikuttivat aikansa valtarakenteisiin ja suurvaltojen kehitykseen.

Kirjailijasta

”Olen aina ollut kiinnostunut rakennus- ja merenkulun historiasta. Vuosien mittaa kiinnostus bysanttilaista kulttuuria kohtaan lisääntyi, ja halusin yhdistää nämä aiheet kansantajuiseksi kokonaisuudeksi”, helsinkiläinen arkkitehti Jari Hyvärinen kertoo. Kirjan taustamateriaali on kypsynyt 1980-luvun opinnoista lähtien ja karttunut useiden omatoimimatkojen aikana.

Teos tarjoaa taustatietoa kaikille Pohjois-Euroopan historiasta ja historiallisesta matkailusta kiinnostuneille.

Kirjan tiedot:

Nimi: Maailman laidalla : Liittolaisia, palkkasotilaita ja merisotaa. 2 kirja

Kirjailija: Jari Hyvärinen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2026

Sivumäärä: 434

ISBN: 9789527603734

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Jari Hyvärinen, tekijä

harppiark@gmail.com

+358500598009

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/