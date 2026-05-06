Calidris Kustannus

Tietokirjasarja Pohjolan palkkasotureista jatkuu – Jari Hyvärisen uutuusteos käsittelee rautakauden merisotaa

4.6.2026 09:37:21 EEST | Calidris Kustannus | Tiedote

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Arkkitehti Jari Hyvärisen neljäosaisen sarjan toinen teos Maailman laidalla: Liittolaisia, palkkasotilaita ja merisotaa vie lukijan pohjoisen palkkasoturien matkaan 800-luvulta aina 1000-luvun puoliväliin.

Jari Hyvärisen tietokirja yhdistää merenkulun, arkkitehtuurin ja historian kiehtovaksi matkakirjaksi Pohjolan kaukomiehistä.
Jari Hyvärisen tietokirja yhdistää merenkulun, arkkitehtuurin ja historian kiehtovaksi matkakirjaksi Pohjolan kaukomiehistä.

Teoksesta

Kirja tarkastelee ammattimaisten meritaistelijoiden roolia kotona ja kaukomailla – jopa Kaspianmerellä saakka. 700-luvulta alkaen kehittynyt merenkulkuvälineistö kytki Pohjolan soturit historian polttopisteisiin. Monet kirjan tapahtumapaikoista sijoittuvat alueille, joilla on ajankohtaisia kontaktipintoja nykyhetkeen: Syyriaan, Palestiinaan, Turkkiin, Venäjälle, Georgiaan ja Ukrainaan.

Kirjaa voi lukea paitsi historiallisena katsauksena, myös eräänlaisena matkaoppaana menneisyyden kohteisiin. Teos perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja osoittaa, miten liikkuvat soturijoukot vaikuttivat aikansa valtarakenteisiin ja suurvaltojen kehitykseen.

Kirjailijasta

”Olen aina ollut kiinnostunut rakennus- ja merenkulun historiasta. Vuosien mittaa kiinnostus bysanttilaista kulttuuria kohtaan lisääntyi, ja halusin yhdistää nämä aiheet kansantajuiseksi kokonaisuudeksi”, helsinkiläinen arkkitehti Jari Hyvärinen kertoo. Kirjan taustamateriaali on kypsynyt 1980-luvun opinnoista lähtien ja karttunut useiden omatoimimatkojen aikana.

Teos tarjoaa taustatietoa kaikille Pohjois-Euroopan historiasta ja historiallisesta matkailusta kiinnostuneille.

Kirjan tiedot:

Nimi: Maailman laidalla : Liittolaisia, palkkasotilaita ja merisotaa. 2 kirja
Kirjailija: Jari Hyvärinen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 434
ISBN: 9789527603734
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Jari Hyvärinen, tekijä
harppiark@gmail.com
+358500598009

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Avainsanat

pohjolapalkkasoturitrautakausimerisotahistoria

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