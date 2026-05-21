Kansainvälinen FRAMELESS-taide-elämys avautuu Turussa ensi viikolla – teosvalikoima nyt vahvistettu!
2.6.2026 15:44:45 EEST | LOGOMO | Tiedote
Turun Logomossa avautuu ensi maanantaina 8.6.2026 FRAMELESS-immersiivinen taide-elämys, joka nähdään nyt ensimmäistä kertaa Lontoon ulkopuolella. Näyttely on auki 30.8.2026 saakka, ja ennakkolipunmyynti on ylittänyt odotukset.
FRAMELESS | Logomo – Art in motion | Taide, joka elää nähdään Logomossa 8.6.–30.8.2026.
Turun Logomossa avautuu maanantaina 8.6.2026 FRAMELESS-immersiivinen taide-elämys, joka nähdään nyt ensimmäistä kertaa Lontoon ulkopuolella. Näyttely on auki 30.8.2026 saakka, ja ennakkolipunmyynti on ylittänyt odotukset.
– Lipunmyynti on käynnistynyt vahvasti, ja näyttely on herättänyt kiinnostusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Logomo on ensimmäinen FRAMELESS-näyttelykohde Lontoon ulkopuolella, mikä on meille merkittävä asia, sanoo Mikko Manninen, Logomon toimitusjohtaja.
Moniaistinen taide-elämys vie kävijän taiteen keskelle yhdistämällä kuvataiteen, tilasuunnittelun, huipputason projisointiteknologian sekä äänimaailman ainutlaatuiseksi elämykseksi. Näyttely hyödyntää huipputason projisointi-, ääni- ja tilateknologiaa, joka muuttaa Logomon tilat elämykselliseksi taideympäristöksi.
Lopullinen teosvalikoima on nyt vahvistettu
Näyttely tuo Logomon tiloihin poikkeuksellisen laajan kokonaisuuden maailman suurimpien taiteilijoiden teoksia. Lopullinen teosvalikoima kattaa 29 teosta eri aikakausilta ja tyylisuunnilta:
Salvador Dalí: The Persistence of Memory
Gustav Klimt: The Tree of Life
Edvard Munch: The Scream
Thomas Lowinsky: The Dawn of Venus
Henri Rousseau: The Dream
Odilon Redon: A Edgar Poe
Odilon Redon: The Cyclops
Salvador Dalí: The Elephants
Max Ernst: The Fireside Angel
Hieronymus Bosch: The Garden of Earthly Delights
Rembrandt van Rijn: Christ in the Storm on the Sea of Galilee
Claude Monet: Boat on the Seine near Jeufosse
John Atkinson: Reflections on the Thames
Canaletto: Grand Canal
Caspar David Friedrich: Wanderer above the Sea of Fog
Unknown: Initiation Rites of the Cult of Dionysus
Joseph Wright: Vesuvius in Eruption
J.M.W. Turner: Fighting Temeraire
Vincent van Gogh: Almond Blossom
Katsushika Hokusai: The Great Wave
Vincent van Gogh: Starry Night
Rachel Ruysch: Tree Trunk Surrounded by Flowers
Georges Seurat: A Sunday on La Grande Jatte
Vincent van Gogh: Self-Portrait
Claude Monet: The Waterlily Pond: Green Harmony
Robert Delaunay / Jean Metzinger: (Post-Impressionist works)
Paul Signac: Mont Saint-Michel, Setting Sun
Berthe Morisot: The Garden at Bougival
Vincent van Gogh: Starry Night over the Rhone
Liput ja käytännön tiedot
Lippuja näyttelyyn voi ostaa ennakkoon osoitteesta logomo.fi sekä tapahtuman aikana myös ovelta. Lippuja myydään aikaikkunoittain – asiakas valitsee oston yhteydessä päivän ja kellonajan. Myös flexilippuja on saatavilla, jolloin asiakas valitsee vain osallistumispäivän ilman tarkkaa saapumisaikaa.
Perusliput: ennakkoon 24 €, ovelta 26 €
Alennusryhmät (eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet): ennakkoon 21 €, ovelta 23 €
Perheliput: ennakkoon 80 €, ovelta 88 €
Flexilippu: 30 €
Champagne Dinner 16.6.2026
Kesäkuussa järjestetään myös erityinen fine dining -elämys, kun Champagne Dinner katetaan immersiivisen taide-elämyksen keskelle. Tapahtumaan sisältyy samppanjaluento, pääsylippu näyttelyyn sekä illallinen juomineen. Hinta 289 €/henkilö. Tapahtuma järjestetään rajoitetulle osallistujamäärälle.
Tietoa FRAMELESSista
Marble Archilla, Lontoossa sijaitseva FRAMELESS avattiin vuonna 2022 kaupungin ensimmäisenä pysyvänä immersiivisenä taide-elämyksenä. Yli 30 000 neliön laajuinen, useilla palkinnoilla tunnustettu kokonaisuus koostuu neljästä päägalleriasta. Yhteistyössä BAFTA-palkitun Cinesiten kanssa tuotettu näyttely on houkutellut yli miljoona kävijää 96 eri maasta. TripAdvisorissa Lontoon ykköseksi arvostettu FRAMELESS on taidegalleria vailla vertaa. www.frameless.com
Tietoa Logomosta
Logomo on Turussa sijaitseva monipuolinen tapahtuma- ja kulttuurikeskus, joka tunnetaan mm. korkeatasoisista konserteista, messuista ja yritystapahtumista. Entiseen konepajaan rakennettu Logomo on yksi Suomen merkittävimmistä tapahtumataloista. www.logomo.fi/frameless
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Mari Pirilä | markkinointipäällikkö
Logomo
044 5566 228
mari.pirila@logomo.fi
www.logomo.fi/frameless
FRAMELESS Mediapankki:
https://pic.fi/CJG4HX3RZY
Kuvat
Logomo on Turussa sijaitseva monipuolinen ja näyttävä tapahtumatalo entisessä VR:n konepajassa, rautatieaseman yhteydessä ja aivan ydinkeskustan tuntumassa. Logomo tarjoaa puitteet konserteille, kokouksille, seminaareille, kongresseille, messuille, näyttelyille sekä yksityistilaisuuksille. Vuonna 2025 Logomossa vieraili yli 300 000 kävijää ja talossa järjestettiin yli 1000 tapahtumaa.
Logomon toimitiloissa työskentelee yli 400 ihmistä noin 90 yrityksessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta LOGOMO
Lämpimästi tervetuloa FRAMELESS-taide-elämyksen lehdistön kutsuvierastilaisuuteen!21.5.2026 10:25:50 EEST | Kutsu
Maailmanlaajuisesti menestynyt immersiivinen taide-elämys saapuu nyt ensimmäistä kertaa Lontoon ulkopuolelle. FRAMELESS yhdistää maailmankuuluja taideteoksia ja uusinta digitaalista teknologiaa tavalla, joka herättää taiteen eloon täysin uudessa mittakaavassa. Lontoossa yli miljoona kävijää hurmannut elämys nähdään nyt Logomossa Turussa.
Navigate 2026 Nordic Maritime Expo -konferenssiohjelman GDP-teema korostaa kasvua ja kannattavuutta27.4.2026 11:02:52 EEST | Tiedote
Ensimmäistä kertaa Logomossa 24.-25.11.2026 järjestettävä Navigate Nordic Maritime Expo 2026 on yksi Pohjois-Euroopan keskeisistä tapahtumista, joka kokoaa yhteen meriteollisuuden, merenkulkualan ja logistiikan yritykset, viranomaiset ja kansainväliset asiantuntijat keskustelemaan alan tulevaisuudesta ja kasvumahdollisuuksista, luoden ainutlaatuisen alustan Pohjoismaiden meriklusterille.
Uusi tapa kokea kirjamessut – rauhallinen ja intensiivinen hetki LUGEMOSSA suosikkikirjailijan tuotannon äärellä21.4.2026 16:00:44 EEST | Tiedote
Tänä syksynä 2.-4.10.2026 Logomossa järjestettävät Turun Kirjamessut tarjoavat kävijöilleen aivan uudenlaisen kirjamessukokemuksen. Logomon Pysäkki-lavalla LUGEMOSSA kävijä pääsee istahtamaan pitkäksi toviksi kirjailijan tuotannon äärelle. LUGEMO, jossa kirjailija lukee yleisölle teoksestaan omalla äänellä, on kaivattu tilaisuus unohtaa hetkeksi häly ja uppoutua kirjan maailmaan.
Taide, samppanja ja fine dining yhdistyvät Turussa – elämysillallinen katetaan keskelle immersiivistä taidetta20.4.2026 12:14:26 EEST | Tiedote
Turussa koetaan tänä kesänä uudenlainen fine dining -elämys, kun Champagne Dinner katetaan 16.6.2026 immersiivisen taide-elämyksen keskelle Logomoon. Illallinen järjestetään FRAMELESS-elämyksen sisällä näyttelyn aukioloajan ulkopuolella, jolloin vieraat pääsevät kokemaan taiteen ainutlaatuisella ja intiimillä tavalla.
TURUN SILLAT HEHKUVAT PUNAISINA – THE VOICE OF FINLANDIN JUHLAKAUSI NÄKYY KAUPUNKIKUVASSA24.3.2026 14:39:52 EET | Tiedote
The Voice of Finlandin 15. juhlakausi tuo tänä keväänä poikkeuksellista loistoa Turun kaupunkikuvaan. Turun kaupunki valaisee Logomossa kuvattavien livelähetysten iltoina sekä Logomo-sillan että Kirjastosillan ohjelmasta tutulla punaisella värillä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme