Kansainvälinen FRAMELESS-taide-elämys avautuu Turussa ensi viikolla – teosvalikoima nyt vahvistettu!

Turun Logomossa avautuu maanantaina 8.6.2026 FRAMELESS-immersiivinen taide-elämys, joka nähdään nyt ensimmäistä kertaa Lontoon ulkopuolella. Näyttely on auki 30.8.2026 saakka, ja ennakkolipunmyynti on ylittänyt odotukset.

– Lipunmyynti on käynnistynyt vahvasti, ja näyttely on herättänyt kiinnostusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Logomo on ensimmäinen FRAMELESS-näyttelykohde Lontoon ulkopuolella, mikä on meille merkittävä asia, sanoo Mikko Manninen, Logomon toimitusjohtaja.



Moniaistinen taide-elämys vie kävijän taiteen keskelle yhdistämällä kuvataiteen, tilasuunnittelun, huipputason projisointiteknologian sekä äänimaailman ainutlaatuiseksi elämykseksi. Näyttely hyödyntää huipputason projisointi-, ääni- ja tilateknologiaa, joka muuttaa Logomon tilat elämykselliseksi taideympäristöksi.





Lopullinen teosvalikoima on nyt vahvistettu



Näyttely tuo Logomon tiloihin poikkeuksellisen laajan kokonaisuuden maailman suurimpien taiteilijoiden teoksia. Lopullinen teosvalikoima kattaa 29 teosta eri aikakausilta ja tyylisuunnilta:

Salvador Dalí: The Persistence of Memory

Gustav Klimt: The Tree of Life

Edvard Munch: The Scream

Thomas Lowinsky: The Dawn of Venus

Henri Rousseau: The Dream

Odilon Redon: A Edgar Poe

Odilon Redon: The Cyclops

Salvador Dalí: The Elephants

Max Ernst: The Fireside Angel

Hieronymus Bosch: The Garden of Earthly Delights

Rembrandt van Rijn: Christ in the Storm on the Sea of Galilee

Claude Monet: Boat on the Seine near Jeufosse

John Atkinson: Reflections on the Thames

Canaletto: Grand Canal

Caspar David Friedrich: Wanderer above the Sea of Fog

Unknown: Initiation Rites of the Cult of Dionysus

Joseph Wright: Vesuvius in Eruption

J.M.W. Turner: Fighting Temeraire

Vincent van Gogh: Almond Blossom

Katsushika Hokusai: The Great Wave

Vincent van Gogh: Starry Night

Rachel Ruysch: Tree Trunk Surrounded by Flowers

Georges Seurat: A Sunday on La Grande Jatte

Vincent van Gogh: Self-Portrait

Claude Monet: The Waterlily Pond: Green Harmony

Robert Delaunay / Jean Metzinger: (Post-Impressionist works)

Paul Signac: Mont Saint-Michel, Setting Sun

Berthe Morisot: The Garden at Bougival

Vincent van Gogh: Starry Night over the Rhone

Liput ja käytännön tiedot

Lippuja näyttelyyn voi ostaa ennakkoon osoitteesta logomo.fi sekä tapahtuman aikana myös ovelta. Lippuja myydään aikaikkunoittain – asiakas valitsee oston yhteydessä päivän ja kellonajan. Myös flexilippuja on saatavilla, jolloin asiakas valitsee vain osallistumispäivän ilman tarkkaa saapumisaikaa.

Perusliput: ennakkoon 24 €, ovelta 26 €

Alennusryhmät (eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet): ennakkoon 21 €, ovelta 23 €

Perheliput: ennakkoon 80 €, ovelta 88 €

Flexilippu: 30 €

Champagne Dinner 16.6.2026

Kesäkuussa järjestetään myös erityinen fine dining -elämys, kun Champagne Dinner katetaan immersiivisen taide-elämyksen keskelle. Tapahtumaan sisältyy samppanjaluento, pääsylippu näyttelyyn sekä illallinen juomineen. Hinta 289 €/henkilö. Tapahtuma järjestetään rajoitetulle osallistujamäärälle.

Tietoa FRAMELESSista

Marble Archilla, Lontoossa sijaitseva FRAMELESS avattiin vuonna 2022 kaupungin ensimmäisenä pysyvänä immersiivisenä taide-elämyksenä. Yli 30 000 neliön laajuinen, useilla palkinnoilla tunnustettu kokonaisuus koostuu neljästä päägalleriasta. Yhteistyössä BAFTA-palkitun Cinesiten kanssa tuotettu näyttely on houkutellut yli miljoona kävijää 96 eri maasta. TripAdvisorissa Lontoon ykköseksi arvostettu FRAMELESS on taidegalleria vailla vertaa. www.frameless.com