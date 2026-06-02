WeeGee Live starttaa kesän ja tuo livemusiikin Näyttelykeskus WeeGeen pihalle

2.6.2026 17:01:18 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kesäkuussa Näyttelykeskus WeeGeellä nautitaan monipuolisesta ohjelmasta. Tapahtumat ovat kaikille sallittuja ja maksuttomia. Esiintymiset ajoittuvat pääosin näyttelykeskuksen museoiden aukioloaikoihin, eli keikkaelämykseen voi mainiosti yhdistää museokäynnin EMMA – Espoon modernin taiteen museossa, KAMU Espoon kaupunginmuseossa tai Mauri Kunnas -näyttelyssä sekä kesäaikaan yleisölle auki olevassa Futuro-talossa.

Ke 3.6. WeeGee Live: Sonia + LEAK
Pe 5.6. WeeGee Live: Superposition
Su 7.6. WeeGee Live: Perhepäivä, esiintyjinä Lastenmusiikkiyhtye Leimu ja Whosagoodsong
Ti 9.6. WeeGee Live: Asla Jo + kaio
To 11.6. WeeGee Live x KAMU Pride: Modem + Sattalite
Esiintymisajat weegee.fi.

3.6. Sonia
Sonia on sielukkaalla ja hunajaisella lauluäänellään lumoava nouseva artisti. Bändin kanssa keikkaileva artisti seuraa lavalla intuitiota ja hyvää fiilistä. Jokainen keikka on spesiaali!


3.6. LEAK
Asennetta ja itsevarmuutta huokuva LEAK on suositun AAT. Creative -tanssikollektiivin konsepti ja tanssiryhmä, joka koostuu Suomen eturivin tanssijoista. He pitävät sekä tanssitunnin että esiintyvät.


5.6. klo 18 Superposition
Jazzin superkokoonpanon muodostavat rumpali Olavi Louhivuori, saksofonistit Linda Fredriksson ja Adele Sauros sekä basisti Mikael Saastamoinen. Kansainvälisestikin noteerattu yhtye on tunnettu intensiivisistä liveistään.


7.6. Perhepäivä
Perhepäivässä on luvassa musiikkia, glitteriä ja työpajoja! Leimun konsertit vievät eläinteemaisten laulujen pariin, kuten myös Whosagoodsongin tilaustöinä lemmikeistä tehdyt biisit. Lisäksi paikalla on Glitternistin glittertatuointipiste, Ladycronen jättisaippuakuplaesityksiä ja ilmapalloeläimiä sekä kaksi työpajaa museotiloissa.


9.6. Asla Jo
Suomalaisen indiemusiikkikentän kiinnostavimpiin nimiin lukeutuva Asla Jo on ollut muun muassa YleX Läpimurto -ehdokkaana ja voittanut Vuoden queer kappale -palkinnon biisillään Pussailen tyttöjen kaa.


9.6. kaio
kaio on tuore nimi indiepopin maailmassa. kaiolle tärkeitä on lyriikat, joissa hän pyrkii omien kokemuksien kautta koskettamaan muita. kaio saa eniten inspiraatiota queer-yhteisöstä ja rakkaudesta ylipäätään.

 
11.6. Modem
Pitkään suomalaisessa punk- ja indie-undergroundissa vaikuttaneiden muusikoiden Tytti Roton ja Ville Valavuon yhteinen mielenkiinto löytyi elektronisesta popmusiikista ja 1980-luvun synteettisestä äänimaisemasta inspiroi perustamaan Modemin.


11.6. Sattalite
Sattalite on hyperpop-artisti, joka tunnetaan eenergisistä live-esiintymisistään ja toismaailmallisesta soundistaan. Hän on anteeksipyytelemättä oma itsensä ja toimii aktiivisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Tapahtumat ovat osa Espoon kaupungin pride-juhlintaa, ja ulkokeikkojen lisäksi näyttelykeskuksella on laajasti muutakin ohjelmaa EMMA- ja KAMU-museoiden järjestämänä. Tapahtumissa noudatetaan Espoon kaupungin turvallisemman tilan periaatteita.

Tämä tiedote on julkaistu espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Näyttelykeskus WeeGee on monipuolinen museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien keskus vehreässä Tapiolassa, Espoossa. Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee sekä Espoonlahden kulttuurihanke. Kulttuuritalot ja -palvelut on osa kulttuurin tulosyksikköä, joka vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista.

