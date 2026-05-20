Muumijuhlaa vietetään toista kertaa Tampere-talossa – mukana lukuhetkiä, musiikkia, animaatioita ja herkuttelua
3.6.2026 09:30:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampere-talo juhlistaa muumeja Tove Janssonin syntymäpäiväviikonloppuna lauantaina 8. elokuuta 2026. Maksuton koko perheen Muumi – Suuri juhlapäivä -tapahtuma tarjoaa muumien ystäville ohjelmaa hahmotapaamisista työpajoihin ja tanssiaisista animaatiomaratoniin. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma keräsi Tampere-taloon noin 8 000 kävijää.
Muumimuseon koti Tampere-talo juhlistaa muumeja Tove Janssonin syntymäpäiväviikonloppuna lauantaina 8. elokuuta 2026. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Muumijuhla järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Silloin Tampere-talossa vieraili noin 8 000 muumien ystävää.
Muumi – Suuri juhlapäivä alkaa klo 10 Tampere-talon vieressä sijaitsevan Muumipeikko-patsaan luona. Tampere Filharmonian muusikot Eero Kiukkonen ja Xiang Guo esittävät trumpeteilla Länge leve Snork -fanfaarin, jonka on säveltänyt Lauri Kilpinen. Visit Tampereen muumikokonaisuudesta vastaava projektijohtaja Heidi Pitkämäki pitää puheen, ja Muumimuseon edustaja seppelöi rakastetun Muumipeikko-patsaan.
Seppelöinnin jälkeen Tampere-talossa on luvassa klo 16 asti runsaasti maksutonta ohjelmaa erityisesti lapsiperheille. Päivän aikana pääsee muun muassa tapaamaan muumeja, uppoutumaan Muumilaakso-animaatiomaratoniin ja tanssahtelemaan muumitanssiaisissa harmonikkataiteilija Henna Leppäsen tahtiin. Ysärinostalgiaa kaipaavien kannattaa suunnata pitkin päivää järjestettäviin muumikirjojen lukuhetkiin, joissa lukijana toimii Muumilaakson tarinoita -sarjan alkuperäinen Nuuskamuikkusen ääninäyttelijä Timo Torikka.
Suomen Punaisen Ristin nallesairaala on avoinna koko tapahtuman ajan. Tapettitehdas Sanduddin tapettinäyttelyssä on esillä Tove Janssonin harvinainen alkuperäisluonnos maailman ensimmäisestä muumitapetista ja luonnoksen pohjalta uudelleentuotantoon otettu tapettikuosi. Sanduddin pisteellä on lisäksi väritys- ja korttipaja.
”Tampere-talon toimijoille ja yhteistyökumppaneille on tärkeää, että kulttuuri kuuluu kaikille. Ensimmäinen muumijuhla sai erityistä kiitosta helposti lähestyttävästä ja osallistavasta toteutuksestaan. Maksuttomalla ohjelmatarjonnalla olemme halunneet varmistaa, että kaikenikäisten kävijöiden on mahdollista ottaa osaa ilonpitoon tänäkin vuonna”, Tampere-talon taiteellinen johtaja Suvi Leinonen kertoo.
Maailman ainoa Muumimuseo on avoinna klo 9–17. Päivän ohjelmassa on lasten Seikkailulla Muumien kanssa -kierrokset klo 10.30 ja 12. Nuorille ja aikuisille suunnattu Muumikirjojen tarina -opastus alkaa klo 14. Muumimuseon Ateljeen työpajassa tehdään kauniita ruusukkeita hehkuvissa jalokiven sävyissä klo 10–16. Alle 7-vuotiaat pääsevät Muumimuseoon aina maksutta, ja juhlapäivänä myös muut kävijät pääsevät tutustumaan museoon alennettuun hintaan (aikuiset 9 € ja lapset 4 €).
Ravintola Tuhto tarjoilee Muumibrunssia kattauksilla, jotka alkavat klo 10.30, 12 ja 14. Suositulle brunssille kannattaa tehdä pöytävaraus ennakkoon. Muumimamman pannukakkubuffet sisältää suolaisia ja makeita täytteitä. Brunssin hinta on aikuisille 24,90 €, 4–12-vuotiaille 12,45 € ja alle 4-vuotiaille 6 €. Muumimaisia makuja on tarjolla myös Tampere-talon pääaulan muumikahvilassa.
Tapahtumapäivä huipentuu niin ikään koko perheelle sopivaan Tampere Filharmonian, Tampereen Energian ja Tampere-talon järjestämään maksuttomaan Puistokonserttiin, joka alkaa Sorsapuistossa klo 18. Ulkoilmakonsertin johtaa Tampere Filharmonian ylikapellimestari Matthew Halls, ja solistina taituroi tenori Tuomas Katajala.
Ravintola Tuhto palvelee tapahtumapäivänä laajennetuin aukioloajoin klo 11–21. Pelaamiseen innostava Game On -kesänäyttely on pidennetysti avoinna klo 9–21, ja Tampere-talon lipunmyynnistä voi ostaa tarjoushintaisia lippuja syksyn tapahtumiin.
Lisätiedot
Suvi Leinonen
Taiteellinen johtaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 3 243 4031
suvi.leinonen@tampere-talo.fi
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