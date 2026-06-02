SDP:n Marko Asell: Orpon hallitus jättänyt ammatillisen koulutuksen heitteille
2.6.2026 17:05:39 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Tällä viikolla sekä Kuntaliitto että OAJ ovat kertoneet ammatillisen koulutuksen vakavista ongelmista. Ongelmat eivät ole sikäli olleet yllätys, sillä Orpon hallitus on kurittanut ankarasti nimenomaan ammatillista koulutusta leikkaamalla sieltä yli 120 miljoonaa euroa. Yllättävää silti on ongelmien laajuus, kansanedustaja Marko Asell (sd.) sanoo.
Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n laajaan, noin 30 000 opiskelijaa koskevaan aineistoon perustuvan selvityksen mukaan valtaosa oppivelvollisista ei saa lakisääteistä vähimmäismäärää opetusta ja ohjausta. Kolme neljästä opiskelijasta jää keskimäärin 15–20 % alle minimivaatimuksen, ja jopa 85 % tutkinnoista alittaa lain edellyttämän tason. Ammatillisessa koulutuksessa keskeinen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ei näytä toteutuvan opetuksen määrän osalta. Oppivelvollisten oikeutta saada riittävä määrä koulutusta ammatillisella toisella asteella ei tällä hetkellä valvo mikään taho.
Ammatillisen koulutuksen asetuksen mukaan oppivelvollisten tulee saada vähintään 12 tuntia opetusta ja ohjausta osaamispistettä kohden. Tuntimäärä voi kuitenkin olla tätä suurempi tai pienempi opiskelijan oppimisvalmiuksien ja yksilön valintojen perusteella. Keskimäärin tutkinnon aikana 12 tuntia opetusta osaamispistettä kohden tarkoittaa 3,6 tuntia opetusta ja ohjausta päivässä. Jos tästä määrästä otetaan 20 prosenttia pois, se tarkoittaa yhtä koulupäivää viikossa tai vaihtoehtoisesti puolta vuotta lain tarkoittamaa minimiä vähemmän koulutusta
Näin suuret opetustuntien vajaukset heijastuvat suoraan osaamiseen: opiskelijat eivät ehdi harjoitella keskeisiä työelämätaitoja riittävästi, mikä näkyy osaamisvajeina sekä riskeinä asiakas- ja potilasturvallisuudelle.
Samanaikaisesti Kuntaliiton selvitys osoittaa, että noin 10 % ammatillisen koulutuksen opiskelijoista tarvitsee nykyistä vahvempaa pedagogista ja kuntoutuksellista tukea. Kyse on tuhansista nuorista, jotka eivät pärjää ilman lisätukea mutta eivät myöskään pääse riittävien palvelujen piiriin. Tuen saatavuudessa on lisäksi merkittäviä alueellisia eroja.
-Edellä kuvatut havainnot osoittavat, että ammatillisen koulutuksen keskeiset tavoitteet – osaamisen turvaaminen, oppivelvollisuuden toteutuminen ja koulutuksellinen yhdenvertaisuus – ovat vaarantumassa, Asell painottaa.
Asell on tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
Yhteyshenkilöt
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
