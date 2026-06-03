Suomeen syntyy uusi pk-yritysten tilintarkastus- ja neuvontapalveluiden konserni

Suomalaiselle asiantuntijapalvelumarkkinalle avautuu uusi luku. Kuusi maan arvostettua riippumatonta pk-yritysten tilintarkastus- ja neuvontapalveluyhtiötä – SYS Audit, Tiliextra, Auditus, HJL Audit, Tase-Koivu ja Lecklé – yhdistävät voimansa ja muodostavat uuden pk-yrityksiin keskittyvän Census tilintarkastus- ja neuvontapalvelukonsernin.

Aspira Partnersin tuella luodun Census-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee noin 170 työntekijää – joista noin 50 auktorisoituja tilintarkastajia, noin 30 juristia ja veroasiantuntijaa, sekä joukko corporate finance- ja HR-asiantuntijoita. Census-konserni toimii maanlaajuisesti Suomessa yli 20 toimipisteen kautta (mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa, Seinäjoella, Savonlinnassa, Porvoossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Valkeakoskella) ja palvelee yli 13 000 asiakasta eri puolilla Suomea.

Yhdistämällä kuusi yhtiötä, joilla kullakin on vahva alueellinen markkina-asema, yrittäjävetoinen toimintakulttuuri ja vahva asiakastyytyväisyys, Census-konserni tarjoaa täyden kirjon tilintarkastus-, vero-, laki-, HR- ja corporate finance -palveluja maanlaajuisesti, samalla kun sillä on edellytykset investoida osaajiin, teknologiaan, compliance-toimintoihin ja muihin keskitettyihin kyvykkyyksiin.

Kuusi vakiintunutta neuvontapalveluyhtiötä vahvoilla paikallisilla markkina-asemilla

SYS Audit, Tiliextra, Auditus Tilintarkastus, HJL Audit ja Tase-Koivu muodostavat yhdessä uuden konsernin tilintarkastuspalveluiden kulmakiven. SYS Audit, konsernin suurin yhtiö, jolla on toimipisteet Jyväskylässä, Helsingissä, Kuopiossa, Iisalmessa, Lahdessa, Porvoossa ja Seinäjoella, on yksi Suomen johtavista pk-yrityksiin keskittyvistä tilintarkastusyhteisöistä. Helsingissä pääkonttoriaan pitävä Tiliextra tuo konsernille mm. vahvan aseman pääkaupunkiseudulla, sekä syvällistä osaamista pk-yritysten, asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksesta. Hämeenlinnassa pääkonttoriaan pitävä Auditus Tilintarkastus mm. täydentää konsernin läsnäoloa Keski- ja Etelä-Suomessa. Savonlinnalainen HJL Audit ankkuroi konsernin aseman Itä-Suomessa, ja Tase-Koivu vahvistaa toimintaa Turussa ja Länsi-Suomessa. Kaikkien viiden yhtiön liikevaihdosta valtaosa muodostuu toistuvasta lakisääteisestä tilintarkastustyöstä, mikä luo konsernille vakaan, pitkälti suhdanteista riippumattoman perustan.

Vuonna 2017 perustetun Lecklén taustalla on yrittäjähenkinen tiimi Big Four -kokemuksella, ja yhtiö on perustamisestaan lähtien tähdännyt suomalaisen vero- ja lakialan uudistamiseen ja valtakunnallisen toimijan rakentamiseen. Noin 50 ammattilaisen ja kuuden toimipisteen voimin Lecklé palvelee valtakunnallisesti noin 800 asiakasta ja on rakentanut vahvan brändin pk-asiakassegmentissä. Osana uutta konsernia Lecklé tuo konsernille neuvontapalvelut ja laajentaa palvelutarjoamaa vero-, laki-, HR- ja corporate finance -palveluihin edelleen vahvistaen konsernin asemaa nopeasti kasvavana täyden palvelun kumppanina vastauksena pk-asiakkaiden kasvavaan kysyntään luotettaville monialaisille neuvonantajakumppaneille.