SDP:n Paula Werning: Kymenlaakson ajautuminen arviointimenettelyyn uhkaa alueen päätösvaltaa ja palveluita
2.6.2026 17:12:55 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP kansanedustaja Paula Werning pitää erittäin huolestuttavana mahdollisuutta, että Kymenlaakson hyvinvointialue on etenemässä valtion arviointimenettelyyn. Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina 2. kesäkuuta, että kolme uutta hyvinvointialuetta on menossa arviointimenettelyyn. Werningin mukaan kyse ei ole vain talouden seurannasta, vaan myös sote-toiminnan arvioinnista eli kuka päättää kymenlaaksolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista.
– Arviointimenettely tarkoittaa käytännössä sitä, että Kymenlaakson sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista tehtävät ratkaisut siirtyvät yhä enemmän alueen ulkopuolelle. Se on erittäin huolestuttava kehityssuunta, Werning sanoo.
Werning on pitkään kantanut huolta Kymenlaakson palveluiden tulevaisuudesta sekä Ratamokeskuksen asemasta osana alueen palveluverkkoa. Hänen mukaansa arviointimenettely lisää riskiä palveluiden keskittämisestä ja heikentämisestä.
– Kun säästöjä aletaan hakea ministeriöiden suunnasta, vaarana on, että päätöksiä tehdään ensisijaisesti talousluvut edellä. Silloin alueen todelliset palvelutarpeet ja erityispiirteet jäävät liian vähälle huomiolle, Werning toteaa.
Werning muistuttaa, että kokemukset Lapin hyvinvointialueelta eivät anna syytä optimismiin.
– Lapissa arviointimenettely on käytännössä johtanut tilanteeseen, jossa ministeriöiden kokoama arviointiryhmä on esittänyt mittavia säästötoimia, jotka alueen on ollut käytännössä pakko hyväksyä. Samankaltaista kehitystä emme tarvitse Kymenlaaksoon, Werning korostaa.
Werningin mukaan huoli koskee myös Kouvolan Ratamokeskuksen tulevaisuutta.
– Ei ole mahdoton ajatus, että seuraavaksi tarkasteluun joutuvat Ratamokeskuksen palvelut. Jos palveluita keskitetään entistä enemmän ja säästöpaineet kasvavat, riskinä on palveluiden siirtyminen pois Kouvolasta. Tätä kehitystä ei voi sivuuttaa olankohautuksella, Werning sanoo.
Werning pitää selvänä, että nykytilanteen taustalla on hallituksen liian kireä suhtautuminen hyvinvointialueiden talouden sopeuttamiseen.
– Hallitus torjui pitkään hyvinvointialueiden pyynnöt lisäajasta, vaikka alijäämien kattamisen aikataulu oli monille alueille käytännössä mahdoton. Nyt ollaan tilanteessa, jossa alueiden oma päätösvalta on vaarassa kaventua. Se ei ole kestävä ratkaisu, Werning linjaa.
Werningin mukaan Kymenlaakson taloutta on edelleen mahdollista vahvistaa alueen omilla päätöksillä.
– Tarvittavat ratkaisut on tehtävä Kymenlaaksossa ja kymenlaaksolaisten palvelutarpeet huomioiden. Alueille on annettava työrauha tehdä vaikeatkin päätökset hallitusti. Arviointimenettely ei saa muodostua väyläksi toteuttaa kylmää leikkauspolitiikkaa alueen omien tarpeiden kustannuksella, Werning painottaa.
Paula Werning
Kansanedustaja
Puh: 050 514 4887
