Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 2.6.2026

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 26.5.2026 22.5.2026 12:02:00 EEST

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 26. toukokuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätös talousarvion 2026 ensimmäisestä toteutumisennusteesta. Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet: päätös Suomenlinnan ala-asteen koulun ja päiväkoti Suomenlinnan tilojen perusparannuksen tarveselvityksestä päätös Herttoniemeen osoitteeseen Hillerikuja 4 sijoittuvien päiväkoti Siilitien ja Hertsikan ala-asteen koulun Hillerikujan toimipisteen tilojen tarveselvityksestä lausunto osoitteessa Teinintie 13 sijaitsevan lasten päiväkoti Norpan perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.