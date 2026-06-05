Tuija Perkiökangas elävöittää 1900-luvun historiaamme oman sukunsa kokemusten kautta

Keväällä 2026 ilmestynyt romaani Valkoiset esiliinat täydentää ensi kertaa kesäkuussa 2024 ilmestynyttä Lohikoskelaisia -tietokirjaromaania, jonka toinen painos ilmestyi marraskuussa 2024.

Tuija Perkiökankaan romaani Valkoiset esiliinat on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

1900-luvun alussa leski Aliisa ei peri vain omaisuutta, vaan myös emännän vastuun ja vallan. Miehet hänen elämässään ovat sekä suoja että kahle. Nuori Fanni seuraa kylän elämää ja ottaa vapautta etsiviä askeleitaan, mutta päätyykin sisällissodan tapahtumien keskelle.

Valkoiset esiliinat käsittelee tietokirjasta Lohikoskelaisia tuttua aikaa ja paikkaa, mutta astuu fiktiiviselle rannalle – sinne, missä kirjailijan vapaus saa täydentää sen, mistä lähteet vaikenevat. Valkoiset esiliinat toimii myös itsenäisenä romaanina ja on luettavissa ilman aiempaa tuotantoa. Kerronnan sävy säilyy samana kuin Lohikoskelaisissa: levollisena ja ihmistä kunnioittavana. Se tekee kylästä näyttämön, jossa elämä löytää lähellä virtaavan puron tapaan aina uuden suunnan.

Teos pitää sisällään mm. teemat leskeydestä, kuolemasta ja rakkaudesta sekä naisen asemasta ja itsenäistymisestä 1900-luvun alkupuolella vuoden 1918 sotaa unohtamatta. Tapahtumat sijoittuvat Pohjois-Satakuntaan, Kankaanpäähän ja Ikaalisiin.

Tuija Perkiökangas (s. 1967) on satakuntalainen kirjailija, jonka aiheet nousevat historiasta. Hänen tapansa kirjoittaa nojaa aikakaudelle tyypilliseen ilmaisuun. Perkiökangas on toiminut kieltenopettajana ja harrastaa historian tutkimuksen lisäksi luonnossa liikkumista.

PERKIÖKANGAS, TUIJA : Valkoiset esiliinat

275 sivua

ISBN 9789524173056

Ilmestymisaika: Helmikuu 2026

Tuija Perkiökankaan tietokirjaromaani Lohikoskelaisia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Lohikoskelaisia kertoo Kankaanpään Lohikosken, Mouhijärven, Honkajoen sekä Pomarkun vaiheista 1800-luvulta nykypäivään seuduilla eläneiden ja vaikuttaneiden sukujen silmin.

Sukutarinan lisäksi se käsittelee myös paljon suurempia asioita, kuten Satakunta-maakunnan ja sen tiestön syntyä, nälkävuosia, vuoden 1918 sotaa ja sen jälkimaininkeja.

Tuija Perkiökankaan laaja sukututkimus sukeltaa tavallisten maanviljelijöiden, isäntien ja emäntien, sekä valtiopäivämiesten ja virkamiesten yhteenkietoutuneisiin kohtaloihin. Perkiökangas kuvaa paikallishistoriaa aina rankoista nälkävuosista, hurjista hevosajeluista ja sisällissodan vaiheista yksilöiden merkitykseen yhteisössään värikkäällä otteella. Paikallista elämää esitellään teoksessa niin jälkipolville välitettyinä muisteluina, kuten myös lehtileikkeissä, lähetetyissä kirjeissä, sekä henkilökohtaisissa runoissa esitettyjen ajatusten kautta.

PERKIÖKANGAS, TUIJA : Lohikoskelaisia

324 sivua

ISBN 9789524170475

Ilmestymisaika: Marraskuu 2024 (2. painos)

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