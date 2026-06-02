Tiia Mäkiranta Espoon konsernipalveluiden johtajaksi

Mäkiranta on työskennellyt Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpan asiakkuusjohtajana vuodesta 2023 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa perustajaosakkaana ja operatiivisena johtajana MOST Digital Oy:ssä, palvelujohtajana Kunnan Taitoa Oy:ssä sekä useissa palveluprosessien kehittämisen tehtävissä Tieto Oyj:ssä.

”Konsernipalveluiden johtajan on tunnettava talouden, HR:n, tiedolla johtamisen ja ICT:n kysymykset sekä lukuisat muut sisäiset prosessimme riittävän kouriintuntuvasti. Samalla tarvitaan rohkeutta ja kykyä muutosjohtamiseen. Tiialla on näyttöä vaikeiden hankkeiden läpiviemisestä sekä yritysten että julkisen sektorin organisaatioista. Saimme paljon hyviä hakemuksia. Niiden joukosta arvioin Tiialla olevan parhaat edellytykset auttaa meitä onnistumaan yhdessä lähiaikojen haasteissa”, toteaa kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

Konsernipalveluiden johtaja johtaa ja kehittää Espoon konsernihallintoa ja sen tehtäviä sekä vastaa kaupungin tukipalveluiden kehittämisestä kokonaisuutena. Konsernipalveluiden johtaja toimii myös konsernihallinnon tulosyksiköiden johtajien esihenkilönä. Konsernihallintoon kuuluvat seuraavat yksiköt: hallinto ja lakiasiat, henkilöstö, rahoitus ja talous, strateginen kehittäminen ja tietojohtaminen sekä vaikuttaminen ja tavoitteet -vastuuyksikkö.

”Hain Espoon kaupungin konsernipalveluiden johtajan tehtävää innostuneena mahdollisuudesta työskennellä kotikaupungilleni. Työskentely Espoon ja espoolaisten hyväksi on merkityksellinen tehtävä, ja olen iloinen, että voin olla omalta osaltani kehittämässä kaupunkiamme eteenpäin”, Tiia Mäkiranta kertoo.

Mäkiranta raportoi kaupunginjohtaja Kai Mykkäselle ja on kaupungin johtoryhmän jäsen. Mäkiranta aloittaa tehtävässään 27.7.2026.

Konsernipalveluiden johtajan paikka oli haettavana huhti-toukokuussa, ja paikkaan tuli määräaikaan mennessä 63 hakemusta.



Tämä tiedote julkaistaan espoo.fi-sivustolla myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi.