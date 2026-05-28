RILin kysely: Yli kaksi kolmesta hyödyntää tekoälyä työssään

RIL toteutti kyselyn tekoälyn käytöstä työtehtävissä. Sen perusteella tekoälyn käyttö on vuodessa kasvanut etenkin tietojen analysoinnissa ja käsittelyssä. Nyt sitä hyödynsi kyseiseen tehtävään 39 prosenttia vastanneista, kun vuotta aiemmin lukema oli 17 prosenttia.

Edellisvuoden tapaan tekoäly toimi apuna yhä useammalla myös sisällöntuotossa: lukema kasvoi vuodessa 22 prosentista 31 prosenttiin. Luovissa prosesseissa lukema kasvoi kymmenellä prosenttiyksiköllä, ja nyt sitä hyödynsi luovan ajattelun tukena hieman vajaa neljännes vastaajista.

Yleisesti ottaen tekoälyn suosio on kasvanut huimasti: vain 28 prosenttia vastanneista ei käytä sitä työssään lainkaan, kun määrä oli vuotta aiemmin yli puolet eli 55 prosenttia.

Toisaalta vain yksi prosentti kertoi käyttävänsä tekoälyä työtehtävissään enemmän kuin kymmenen tuntia viikossa. Ehdottomasti suurin osa käytti tekoälyä alle tunnin viikossa ja noin joka kolmas 1-3 tuntia viikossa.

Tekoäly on tuonut tuottavuusloikan

Kolme prosenttia vastaajista on mukana suunnittelemassa tai kehittämässä tekoälytyökaluja, joita oma yritys käyttää tai suunnittelee käyttävänsä. 16 prosenttia kertoo antavansa tällaiseen kehitystyöhön panoksensa ilman varsinaista osallistumista kyseiseen tehtävään. 80 prosenttia ei osallistu tällaiseen kehittämistyöhön lainkaan. Määrät ovat samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Hieman reilut puolet vastaajista on täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he ovat saaneet käyttää riittävästi työaikaa tekoälyn opiskeluun. Opiskelu on voinut olla joko itseopiskelua tai koulutusta. 13 prosenttia on asiasta täysin eri mieltä.

Vuodessa on tapahtunut iso tuottavuusloikka, sillä 41 prosenttia kokee, että tekoäly on nostanut oman työn tuottavuutta. Lukema oli vuotta aiemmin kolme prosenttia. Toisaalta täysin eri mieltä väitteestä on 18 prosenttia, neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. 15 prosenttia ei osaa vastata kysymykseen, kun määrä oli edellisessä kyselyssä 35 prosenttia.

Suurin osa vastaajista, eli 72 prosenttia ei usko tekoälyn muuttavan omaa toimenkuvaa merkittävästi. Vain neljä prosenttia on väitteestä täysin samaa mieltä. Suurinta osaa ei myöskään huoleta tekoälyn mukanaan tuleviin muutoksiin sopeutuminen. Kolme prosenttia on kuitenkin asiasta täysin samaa mieltä, eli asia huolettaa oman sopeutumisen kannalta.

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Kyselyyn vastasi noin viidennes jäsenistä

RILin tekoälykysely oli osa palkkakyselyä, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2025 yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa. Vastausprosentti oli 21, joista miehiä oli 72 prosenttia ja naisia 28 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista RILin jäsenistä suurin osa eli 79 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Työsuhteista oli vakituisia 95 % ja määräaikaisia 5 %. Kyselyyn osallistuneiden ikäjakauma oli laaja, mutta aktiivisimmat vastaajaryhmät olivat 30–39-vuotiaat ja 50–59-vuotiaat. Vastaajat edustivat monenlaisia asiantuntija- ja johtotehtäviä, ja eniten vastasivat suunnittelualalla toimivat. Suurin osa eli lähes kolmannes vastaajista työskenteli 1 000-2 999 hengen yrityksissä, lähes viidennes yli 3 000 hengen yrityksissä ja 12 prosenttia 250-499 hengen yrityksissä.