Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialueelle voitto valtakunnallisessa työhyvinvoinnin kehittämiskisassa

3.6.2026 09:15:10 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen hyvinvointialue menestyi Työterveyslaitoksen Kipinä-kilpailussa, jossa palkittiin hyvinvointialueiden työyhteisöjä työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä. Kisan voiton lisäksi hyvinvointialue sai kaksi TOP10-sijoitusta.

Voiton vei Muuramen Kinkomaalla sijaitsevan hoivakoti Hannalan työyhteisö kehittämisratkaisulla, jossa henkilöstön osallistumista muutoksiin on vahvistettu systemaattisesti. 

Tuomariston mukaan voittoisan ratkaisun vahvuutena on yhteinen ja ohjattu tapa käsitellä muutoksia: 

“Uutuusarvona on systemaattisuus ja ohjeet, joilla tiimivastaavia ohjataan keskustelemaan sisäisistä muutoksista. Näin varmistetaan, että jokainen tiimi pääsee muutosta miettimään ja vastaamaan samoihin kysymyksiin sekä antamaan näkemyksensä asiasta.” 

Voittajayksikössä työskentelevä lähihoitaja ja työsuojeluyhdyshenkilö Tanja Gökce pitää osallisuuden lisäämistä keskeisenä työhyvinvoinnin tekijänä: 

– Vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön heijastuvat positiivisesti työssäjaksamiseen 

Kilpailussa menestyi myös kaksi muuta Keski-Suomen hyvinvointialueen työyhteisöä.  

Opiskeluhuollon esi- ja perusopetuksen psykologitiimit ovat käynnistämässä uudenlaisia vertaisryhmiä tukemaan jaksamista muutosten keskellä. 

”Uutuusarvona on vertaistukiryhmätoiminnan hyödyntäminen muutoksessa. Vertaisryhmän etuna mentorointiin on, että siihen voivat osallistua kaikki työkokemuksesta riippumatta”, tuomaristo perustelee sijoittumista TOP 10-listalle.  

Yksikön palveluvastaava Virva Jukarainen kertoo vertaisryhmien käynnistyvän syksyllä. 

– On tärkeää, että työntekijöiden ääni kuuluu teoissa. Kiitos kaikille tiimiläisille!, hän kommentoi.  

Avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa Laukaassa ja Konnevedellä henkilöstöä kuullaan aiempaa laajemmin ammattiryhmittäin. Yksikön oma johtotiimi kokoontuu viikoittain ratkaisemaan kehittämistyön haasteita ja esillä ovat myös henkilöstön kehittämisideat ja potilaspalautteet. Johdon kehittämispalavereissa esihenkilöt saavat ylätason raamit kehittämistyölle. 

Kipinä-kilpailun tuomaristo kommentoi kehitysideaa näin: “Henkilöstön kuuleminen on viety käytännön tasolle siten, että johtotiimi käsittelee kehittämistyötä viikoittain. Käsittelyn aikana kuullaan eri ammattiryhmiä ja otetaan mukaan kehittämistyöhön. […] Esihenkilöiden ja johdon yhteiset kehittämispalaverit ovat tärkeitä, jotta esihenkilöillä on tietoa omista vastuistaan, mahdollisuuksistaan vaikuttaa ja käytössä olevista keinoista. Esihenkilö ei jää näin ollen yksin muutoksen johtamisessa.” 

–Jatkamme viikoittaisia johtotiimin tapaamisia, joissa keskeinen tehtävämme on ratkaista ajankohtaisia haasteita, tiedottaa muutoksista ja varmistaa henkilöstön kuuleminen. Syksyllä pidämme myös kehittämisiltapäivän, jossa henkilökunta pääsee itse vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun ja sitä kautta sitoutumaan yhdessä sovittuun toimintamalliimme, kertoo osastonhoitaja Marika Raudasoja tulevista suunnitelmista. 

Avainsanat

työhyvinvointikehittäminenvertaistukikuuleminenhyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Mitä kuuluu? -tutkimus: Mervi Halonen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, mervi.halonen@ttl.fi, p. 050 515 1676

Jasmin Pesonen, vastaava ohjaaja, hoivakoti Hannala, Keski-Suomen hyvinvointialue, jasmin.pesonen@hyvaks.fi, p. 040 716 5523

Taina Mäkelä, työhyvinvointipäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, taina.makela@hyvaks.fi , p. 040 705 8690

Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, emilia.nikkinen@hyvaks.fi, p. 050 517 5659

Linkit

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

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