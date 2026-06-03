Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Palkkojen ja työehtojen polkeminen tulee olemaan jatkossakin oikeistopuolueiden kärkitavoite

3.6.2026 08:53:41 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viime viikolla julkaistujen eduskuntavaalien paljastavan oikeistopuolueiden tulevan agendan. EK vaatii mm. ylityökorvauksien ja sunnuntailisien leikkaamista, työajan pidentämistä sekä mittavia veronalennuksia omistajille. 

– Näyttää siltä, että palkkojen ja työehtojen polkeminen tulee olemaan jatkossakin oikeistopuolueiden kärkitavoite. Tämä resepti ei ole tähänkään asti toiminut ja kun päälle laitetaan miljardien veronalennukset suuryrityksille ja rikkaille, ainoastaan velkaantuminen kasvaa, Koskela sanoo. 

Eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Orpo totesi asiasta kysyttäessä, että ylityökorvauksien leikkaaminen “ei tulisi mieleenkään”. 

– Orpon hallitusohjelma on suurilta osin EK:n vaatimuksien mukainen, vaikka edellisissä eduskuntavaaleissa kokoomus pimitti äänestäjiltä useimmat tavoittelemistaan työelämäheikennyksistä. Siksi Orpon irtiotto EK:n tulevista tavoitteista ei ole uskottavaa, Koskela sanoo. 

Koskelan mukaan on oireellista, että EK keskittyy lähes yksinomaan tulonjaon muokkaamiseen, eikä tuottavuuden kasvattamiseen suomalaisissa yrityksissä. 

– Vuodesta toiseen vaaditaan lisää rahaa omistajille ja vähemmän työntekijöille. Kun tuloksia ei näy, vaaditaan lisää samaa, eikä vahingossakaan katsota peiliin. Tulevissa eduskuntavaaleissa kansalaisilla on mahdollisuus katkaista tämä kurjistamisen kierre, Koskela sanoo. 

Yhteyshenkilöt

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