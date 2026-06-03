Timo Furuholm: Nuorten miesten syrjäytyminen on tikittävä aikapommi

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen nuorten miesten syrjäytymisestä. Suomessa arviolta 50 000 nuorta miestä on vailla työtä tai opiskelupaikkaa, ja lisäksi suuri joukko nuoria jää palveluiden ja tilastojen ulkopuolelle yksinäisyyden, mielenterveysongelmien ja sosiaalisen vetäytymisen vuoksi.