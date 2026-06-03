Timo Furuholm: Nuorten miesten syrjäytyminen on tikittävä aikapommi
3.6.2026 09:05:08 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen nuorten miesten syrjäytymisestä. Suomessa arviolta 50 000 nuorta miestä on vailla työtä tai opiskelupaikkaa, ja lisäksi suuri joukko nuoria jää palveluiden ja tilastojen ulkopuolelle yksinäisyyden, mielenterveysongelmien ja sosiaalisen vetäytymisen vuoksi.
– Nuorten miesten syrjäytyminen on tikittävä aikapommi, joka aiheuttaa jo nyt valtavaa inhimillistä kärsimystä ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Oikeistohallituksen politiikka on heikentänyt yleisesti nuorten asemaa ja erityisesti nuorilla miehillä on kohonnut riski pitkittyneeseen syrjäytymiseen, Furuholm sanoo.
Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan poikiin ja miehiin kohdistuviin tasa-arvo-ongelmiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota erityisesti nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Furuholmin mukaan hallituksen käytännön teot ovat kuitenkin lähinnä syventäneet ongelmia.
– Valitettavasti nuoret ovat joutuneet kantamaan kohtuuttoman suuren taakan sekä sosiaaliturvaan että palveluihin kohdistetuista leikkauksista. Toimeentulon romuttaminen ja nuorten tarvitsemien palveluiden heikentäminen uhkaa jättää yhä useamman tyhjän päälle, Furuholm sanoo.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
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