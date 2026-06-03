Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Nuorten miesten syrjäytyminen on tikittävä aikapommi

3.6.2026 09:05:08 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen nuorten miesten syrjäytymisestä. Suomessa arviolta 50 000 nuorta miestä on vailla työtä tai opiskelupaikkaa, ja lisäksi suuri joukko nuoria jää palveluiden ja tilastojen ulkopuolelle yksinäisyyden, mielenterveysongelmien ja sosiaalisen vetäytymisen vuoksi. 

kansanedustaja Timo Furuholm
Kuva: Antti Yrjönen

– Nuorten miesten syrjäytyminen on tikittävä aikapommi, joka aiheuttaa jo nyt valtavaa inhimillistä kärsimystä ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Oikeistohallituksen politiikka on heikentänyt yleisesti nuorten asemaa ja erityisesti nuorilla miehillä on kohonnut riski pitkittyneeseen syrjäytymiseen, Furuholm sanoo. 

Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan poikiin ja miehiin kohdistuviin tasa-arvo-ongelmiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota erityisesti nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Furuholmin mukaan hallituksen käytännön teot ovat kuitenkin lähinnä syventäneet ongelmia.

– Valitettavasti nuoret ovat joutuneet kantamaan kohtuuttoman suuren taakan sekä sosiaaliturvaan että palveluihin kohdistetuista leikkauksista. Toimeentulon romuttaminen ja nuorten tarvitsemien palveluiden heikentäminen uhkaa jättää yhä useamman tyhjän päälle, Furuholm sanoo.

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: Hallituksen ydinasestrategia ei lisää Suomen turvallisuutta2.6.2026 13:57:23 EEST | Tiedote

Vasemmistoliitto jätti tänään yhdessä sosiaalidemokraattien ja vihreiden kanssa eriävän mielipiteen ulkoasianvaliokunnan lausuntoon koskien ydinaserajoitteiden purkamista. Puolueet esittävät, ettei hallituksen esitystä hyväksytä. Ulkoasianvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Veronika Honkasalo painottaa, että vasemmistoliiton mielestä esitys ei lisää suomalaisten turvallisuutta, vaan heikentää sitä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye