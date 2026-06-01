Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Hernesaaren asemakaavaa koskevat valitukset

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Helsingin kaupunginvaltuuston 8.10.2025 hyväksymästä Hernesaaren asemakaavaratkaisusta tehdyt valitukset.

Asemakaavassa Hernesaareen on suunniteltu rakentamista 7 200 asukkaalle ja 3 000 työpaikalle. Alueelle on osoitettu myös puistoalueita, uimaranta, lumen vastaanottoalue ja risteilylaivojen laituripaikkoja sekä venesatama. Kaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtiin Helsingin hallinto-oikeudelle kolme valitusta, joissa oli kyse erityisesti liikenteen järjestämisestä ja kaavan aiheuttamista vaikutuksista lähialueiden liikenteeseen ja sen toimivuuteen.

Hernesaaren asemakaavaa oli jo aiemmin käsitelty Helsingin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaupunginvaltuuston päätös vuodelta 2020 oli hallinto-oikeudessa kumottu, koska asiassa esitettyjen selvitysten perusteella liikenteen toimivuudesta ei ollut takeita. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaupunginhallituksen valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä.

Tänään annetussa päätöksessä hallinto-oikeus katsoi, ettei kaupunginvaltuuston vuonna 2025 hyväksymä asemakaava ole lainvastainen. Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että kaupunki on teettänyt liikenteen järjestämisestä uusia selvityksiä, joissa lähtökohtana on ollut Hernesaaren autopaikkojen enimmäismäärän rajoittaminen. Selvityksissä on päivitetty liikenne-ennusteita ja liikenteen sujuvuusarvioita sekä tehty arviot lumenkaatopaikan ja risteilijäliikenteen vaikutuksista suunnittelualueen ja sen lähiympäristön liikenteeseen. Ennustetta on kasvatettu myös Hernesaaren liikuntakeskuksen tuottaman liikenteen osalta. Selvityksissä on lisäksi tunnistettu kaava-alueen ulkopuolisen liikenneverkoston nykytilanne sekä liikennemäärän kasvamisesta aiheutuvat heikennykset sen välityskykyyn ruuhka-aikaan aamu- ja huipputuntien aikana. Hallinto-oikeuden mukaan kaupungin teettämät selvitykset antavat riittävät tiedot arvioida asemakaavan liikenteellisiä vaikutuksia.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että vaikka autoliikenteen määrällinen kasvu heikentääkin liikenteen sujuvuutta erityisesti Telakkakadulla sekä osin laajemmallakin alueella, Hernesaaren rakentaminen ei heikennä nykyistä liikennetilannetta siinä määrin, että asemakaavaratkaisu sen vuoksi pitäisi katsoa lainvastaiseksi. Lisäksi Telakkakadun autoliikenteen läpäisykykyä on saadun selvityksen mukaan tarpeen vaatiessa jossain määrin mahdollista kasvattaa. Hallinto-oikeus otti arviossaan huomioon myös alueen hyvän saavutettavuuden joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kannalta.

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että kunnalla on kaavoitusmonopolinsa mukaisesti oikeus laatia haluamansa sisältöisiä kaavoja edellyttäen, että laissa säädetyt kaavan sisältövaatimukset täyttyvät. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia päätöksen tarkoituksenmukaisuutta eikä arvioida sitä, olisiko jokin muu maankäytöllinen ratkaisu parempi kuin tehty kaavaratkaisu. Koska kaavaratkaisu ei ollut lainvastainen, hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Päätöstilaukset

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Päätösnumero: 3851/2026