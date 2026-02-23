Tunturi-Lapin Hinauksen Seppo ja Kati Nuotio palkittiin vuoden Viking-yrittäjinä

Suomen vuoden 2026 Viking-yrittäjiksi valittiin kolarilaiset Seppo ja Kati Nuotio, jotka toimivat Tunturi-Lapin Hinauksen yrittäjinä osana valtakunnallista Viking Hinaus -ketjua.

Yrityksen päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta vastaa pääosin Seppo Nuotio, joka kommentoi palkintoa myös tämän jutun yhteydessä.

– Palkinto myönnettiin tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta, vahvasta palveluasenteesta ja poikkeuksellisesta sitoutumisesta Viking Hinauksen toimintamalliin ja brändiin, kommentoi Viking Hinauksen verkostopäällikkö Timo Nummela.

Tunturi-Lapin Hinaus on saanut kuluvan vuoden aikana runsaasti kiittävää palautetta niin asiakkailta, yhteistyökumppaneilta kuin Viking Hinauksen palvelukeskukselta. Erityisesti yrityksen nopea reagointi, ystävällinen palvelu ja aito halu auttaa ovat nousseet toistuvasti esiin palautteissa.

– Palkinto tuntui aluksi hämmentävältä, mutta ennen kaikkea erittäin hienolta. Yrityksellemme tämä on arvokas tunnustus tehdystä työstä ja luo uskoa tulevaisuuteen, Seppo Nuotio kertoo.

Seppo Nuotio työskentelee edelleen päivittäin kentällä. Seppo Nuotio Tunturi-Lapin Hinaus

Konevuokraajasta hinausyrittäjäksi

Tunturi-Lapin Hinauksen tarina alkoi vuonna 2015 hieman sattumalta. Yrityksen taustalla oli konevuokraamotoimintaa, jossa oman kaluston kuljetuksiin liittyvät haasteet johtivat hinausauton hankintaan.

– Yrittäminen alkoi konevuokraamotoiminnalla, ja oman kaluston siirtämisessä oli ajoittain omat haasteensa. Päätimme hankkia hinausauton helpottamaan toimintaa, ja sitä kautta hinausliiketoiminta alkoi kehittyä omaksi toiminnakseen, Nuotio kertoo.

Samaan aikaan Kolarin alueella oli kasvava tarve hinaus- ja tiepalveluiden lisäkapasiteetille. Matkailun kasvu sekä alueen pitkät etäisyydet loivat kysyntää paikalliselle toimijalle, joka pystyi auttamaan nopeasti myös haastavissa olosuhteissa.

Lapin olosuhteet eivät päästä helpolla

Lapissa hinaus- ja tiepalvelutyö poikkeaa monella tavalla muusta Suomesta. Pitkät välimatkat, vaihtelevat sääolosuhteet ja kansainvälinen matkailu asettavat omat vaatimuksensa jokaiselle työpäivälle.

– Talvisin toimimme arktisissa olosuhteissa, joissa pakkasjaksot voivat olla pitkiä ja lunta tulee paljon. Lisäksi ulkomaalaisten asiakkaiden suuri määrä tuo oman lisänsä työhön. Kielimuuri voi joskus aiheuttaa haasteita, mutta samalla kansainväliset asiakkaat tekevät työstä mielenkiintoista, Nuotio kertoo.

Juuri näissä tilanteissa asiakaspalvelun merkitys korostuu.

– Asiakaslähtöisyys on mielestäni kaiken A ja O. Pyrimme auttamaan asiakasta kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa autamme korjaamon valinnassa, järjestämme sijaisauton ja voimme auttaa myös majoituksen löytämisessä. Tärkeintä on, että asiakas saa ratkaisun koko tilanteeseensa.

Talvella Lapin keliolosuhteet voivat olla hyvinkin ankarat, ja joskus jopa autettava on haastavaa paikantaa. Seppo Nuotio Tunturi-Lapin Hinaus

Viking-ketjuun liittyminen oli luonteva askel

Vaikka Tunturi-Lapin Hinaus liittyi virallisesti Viking Hinaus -ketjuun kesällä 2025, yhteistyö Vikingin kanssa alkoi jo vuosia aiemmin.

– Ensimmäiset hinauskeikat Vikingille ajoimme jo vuonna 2018. Kun mahdollisuus liittyä virallisesti ketjuun tuli, oli se meille erinomainen asia, Nuotio kertoo.

Lyhyessä ajassa yritys on osoittanut poikkeuksellisen vahvaa sitoutumista Viking-brändiin ja toimintamalliin. Tämä näkyy niin palvelun laadussa kuin yhteistyössä asiakkaiden, sidosryhmien ja Viking Hinauksen palvelukeskuksen kanssa.

– Yhteistyö Vikingin kanssa on ollut sujuvaa alusta asti. Viking on tiepalvelualalla tunnettu käsite kaikissa Pohjoismaissa, ja vahva brändi tuo uskottavuutta myös omaan liiketoimintaamme.

Tekemistä suurella sydämellä

Palkinnon perusteluissa korostuivat asiakaslähtöisyys, positiivinen palveluasenne ja aito halu auttaa. Nämä ovat ominaisuuksia, joiden varaan Tunturi-Lapin Hinauksen toiminta on rakennettu.

Vaikka Seppo Nuotio ei itse halua nostaa yrityksensä toimintaa muiden yläpuolelle, hän uskoo onnistumisen perustuvan ennen kaikkea siihen, että jokainen tehtävä pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin.

– Vaikea sanoa, mistä asiakkaat meitä erityisesti kiittävät. Pyrimme yksinkertaisesti tekemään parhaamme jokaisessa tilanteessa.

Nuotio korostaa, että tunnustus kuuluu koko yrityksen henkilöstölle.

– Meillä on todella hieno henkilökunta. Ilman heidän ammattitaitoaan, joustavuuttaan ja sitoutumistaan emme olisi tässä tilanteessa. Tämä palkinto kuuluu yhtä lailla heillekin, Nuotio kiittää.

Juuri tämä asenne onkin ollut yksi merkittävimmistä syistä siihen, miksi Tunturi-Lapin Hinaus valittiin Suomen vuoden 2026 Viking-yrittäjiksi.

Katse tulevaisuudessa

Vaikka arvostettu tunnustus on juuri vastaanotettu, katse on jo tulevassa.

Seuraavien vuosien tavoitteena on laajentaa toimintaa myös raskaan kaluston hinauspalveluihin.

– Vielä ei ole oikea aika, mutta tavoitteena on, että olemme kahden tai kolmen vuoden kuluttua valmiita myös raskaan kaluston puolelle. Samalla pyrimme jatkuvasti oppimaan uutta ja olemaan jokaisella seuraavalla tehtävällä hieman parempia kuin edellisellä.

Työn vaihtelevuus, asiakkaat ja vahva yhteisö pitävät motivaation korkealla vuodesta toiseen.

– Tämä on hieno ja vaihteleva työ haastavissa olosuhteissa. Meillä on hienot asiakkaat, hyvät yhteistyökumppanit ja vahva brändi, jonka alla toimia. Ne ovat asioita, jotka motivoivat päivästä toiseen.