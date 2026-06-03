Turun yliopisto

Vapaa-ajan merkitys kasvaa tekoälymurroksen myötä

3.6.2026 12:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Jaa

Vapaa-aikaa on talousjärjestelmässä tarkasteltu pääasiassa kuluttamisen näkökulmasta, mutta tulevaisuudessa tilanne voi muuttua. Turun yliopiston tutkijat loivat tutkimukseen pohjautuvan, sosiaalisen arvonluonnin mallin, jossa vapaa-aika näyttäytyy tuottamisen resurssina.

Ihminen istuu penkillä luonnossa.
Turun yliopiston tuotantotalouden oppiaineen tutkimus osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun työn murroksesta, vapaa-ajan yhteiskunnallisesta merkityksestä, paikallisesta elinvoimasta sekä kestävistä palvelutuotannon malleista. Suvi Harvisalo / Turun yliopisto

Vapaa-aika voi olla merkittävä tuotannon resurssi tulevaisuudessa, selviää Turun yliopiston tuotantotalouden uudesta tutkimuksesta.

Sen mukaan ikääntyvän väestön suhteellisen osuuden kasvu sekä tekoälyn käynnistämä työn murros voivat lisätä ihmisten käytettävissä olevan vapaa-ajan määrää. Tämä voi avata uusia mahdollisuuksia yhteisölliselle toiminnalle, paikalliselle palvelutuotannolle ja sosiaaliselle arvonluonnille.

Tutkimus selvitti, miten kolmannen ja neljännen sektorin toimijat tuottavat sosiaalista arvoa ja ylläpitävät paikallista elinvoimaa muuttuvissa palvelurakenteissa. Kolmas sektori viittaa esimerkiksi yhdistyksiin ja voittoa tavoittelemattomiin toimijoihin, kun taas neljäs sektori tarkoittaa itseorganisoituvaa kansalaistoimintaa, joka toimii usein muodollisten organisaatiorakenteiden ulkopuolella.

Tutkimuksen empiirisenä kontekstina toimii itäinen Pälkäne, entisen Luopioisten kunnan alue, jossa kuntaliitoksen jälkeiset palvelurakenteiden muutokset ovat lisänneet paikallisen yhteisötoiminnan merkitystä.

Tutkimuksen pohjalta esitetään sosiaalisen arvonluonnin malli, jossa vapaa-aika näyttäytyy tuottamisen resurssina. Sosiaalinen arvonluonti rakentuu tutkimuksen mukaan sekä välittömistä psyykkisistä ja sosiaalisista hyvinvointipalkkioista että viiveellä realisoituvista yhteistoiminnan rakennepalkkioista.

– Yhteisölliseen toimintaan käytetty vapaa-aika ei tuota arvoa ainoastaan osallistujille itselleen, vaan voi vahvistaa myös paikallisia verkostoja, luottamusta ja yhteisön kykyä vastata omiin tarpeisiinsa, toteaa yliopistonlehtori Maria-Elisa Männistö Turun yliopistosta.

Tutkimus osoittaa, että paikallisten toimijoiden oma aktiivisuus, yhdistysten työ ja itseorganisoituvat verkostot voivat muodostaa merkittävän osan alueen palvelutuotannon ekosysteemiä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa julkiset palvelut vähenevät, väestö ikääntyy ja paikallisyhteisöjen elinvoima edellyttää uusia yhteistyön muotoja.

Avainsanat

turun yliopistovapaa-aikatekoälytuotantotalous

Yhteyshenkilöt

Linkit

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

Turun yliopiston mediatiedotteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto

Väitös: Vammaisten ihmisten suun terveys on usein heikommalla tolalla – koulutusta kehittämällä saadaan tuloksia3.6.2026 09:55:30 EEST | Tiedote

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen merkittäviä esteitä hakeutuessaan suun terveydenhuollon palveluihin, käy ilmi väitöstutkimuksesta, jossa selvitettiin potilaiden, omaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä eri maissa. Tutkimus korostaa tarvetta kehittää terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta, palvelujen esteettömyyttä sekä tukijärjestelmiä parempaan hammashoitoon.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye