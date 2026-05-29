Paraisten keskusta laitetaan uuteen uskoon – mereltä merelle.

Elävä Suntti ja mahdollisuuksien Saaristotie

Muutaman kuukauden ajan Paraisten kaavoituspäällikkö Pasi Hyvärilä on päässyt perehtymään erityisellä tarkkuudella Suntin alueen kehittämiseen, muita alueita toki unohtamatta. Positiivista fiilistä uhkuva arkkitehti silminnähden innostuu, kun keskustelumme kulkeutuu kohti keskustan elävöittämistä.

– 500 asuntoa keskustan seudulle on minusta hyvinkin toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka toteutumiseen uskon vahvasti, Hyvärilä sanoo.

Mereltä merelle -projekti käsittää Sunttia laajemman alueen, mutta Hyvärilän mukaan pääpaino on ainutlaatuisen keskusta-alueen kehittämisessä. Hänen mukaansa kaavoituksessa otetaan tarkasti huomioon luonnon ja virkistysalueiden tärkeys. Tämän jälkeenkin Paraisilla riittää upeaa tonttimaastoa merenläheiseen asumiseen.

– Varovaisestikin arvioituna Suntin alueelle on runsaasti varaa rakentaa tyylikästä, ympäristöään huomioivaa matalakorkeuksista rakennuskantaa, hän kertoo.

Suntti ja saaristotie. Niiden varrelle Hyvärilän mukaan on hyvä rakentaa.

Hyvärilän mukaan kaavoituksen kautta on tarkoitus mahdollistaa rakentamista alueelle. Suomessa ollaan monessa paikassa oltu Hyvärilän näkemyksen mukaan oltu liiankin tiukkoja esimerkiksi materiaalivaatimusten kanssa.

– Minusta ei ole oikein, että rakentajille asetetaan liian tarkkoja vaatimuksia vaikkapa materiaalivalintojen ja värimaailman suhteen, sillä arkkitehtonisesti tyylikkään ja toimivan lopputuloksen voi saavuttaa monella tapaa, hän pohtii.

Hyvärilän mukaan keskustasuunnittelussa tasapainon löytäminen on tärkeää. Tietty määrä yhteneväisyyttä on hyvästä, mutta liian pitkälle velvoittava kaavoittaminen tekee alueesta tylsän. Vanhan Malmin alueella suurin haaste on ympäristön huomioiminen.

– Kun ollaan näin historiallisesti merkittävällä alueella, on tärkeää huomioida kulttuuriympäristön ja uudisrakentamisen yhteensovittaminen. Suunnitelmia kehitetään jatkuvasti, kaikki asiat huomioiden.

Varhan Pelastusaseman työt etenevät keskustassa

Kaupunki on juuri valinnut myös urakoitsijan rakentamaan uuden pelastuaseman kuntainfrastruktuuria, joka on kaupungin osuus muutoin Varhan toteuttamasta projektista. Uuden kadun nimeksi tulee Asemakuja. Kaupungin teknisen johtajan Matias Jensenin mukaan työt aloitetaan elokuussa.

– Urakoitsijana toimii Maisemarakennus Viitanen Oy, ja Asemakujan katu-, jalankulku- ja pyöräilyreittien sekä muun infrastruktuurin rakentaminen alkaa elokuussa. Työn on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan keväällä 2027, Jensen kertoo.

Varha aloittaa pelastusaseman paalutustyöt jo kesäkuun aikana.

Kysyttävää projektista? – kysy kaupungin työntekijöiltä Paraistenpäivänä!

Kiinnostaisiko sinua kuulla lisää Paraisten kaupungin kasvuprojekteista? Lauantaina 6.6. pääset tapaamaan kaupungin työntekijöitä Paraisten päivillä, joiden aikana keskusta täyttyy erilaisista ohjelmanumeroista ja tempauksista. Samalla sinulla on hyvä tilaisuus tutustua saaristokaupungin toimintaan ja kuulla tuoreimmat kuulumiset asiantuntijoiltamme. Kaupungin työntekijät ovat paikalla 10-16.

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